Döntött a kormány: több ezer kisboltban lesz kötelező akció

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium szerdán közzétette, hogy milyen kritériumok alapján válik kötelezővé a boltoknak az alapélelmiszerek akciós áron biztosítása. A követelményeknek több mint 300 céget érintenek, így több ezer boltra is érvényes lehet a szabály.

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium és az Agrárminisztérium szerdán bejelentette, hogy kidolgozta a részletszabályokat, a tervezet társadalmi egyeztetése pedig hamarosan megkezdődik az élelmiszer-kiskereskedelemre vonatkozó kötelező akciók ügyében.

A kormány által bejelentett szabályozás szerint így ezres nagyságrendben lesznek majd olyan boltok, ahol kötelező jelleggel kell hetente akciókat tartani 20 termékkategóriában. A bejelentett rendelkezések szerint ez azt jelenti, hogy mind a húsz főcsoport esetében kell tartani legalább 1 kedvezményes árucikket, amely legalább 10 százalékkal olcsóbb kell legyen, mint az előző 30 napban a legalacsonyabb ár.

A GFM-közleményében ismertetett kritérium szerint a kötelező akciózás a TEÁOR szerinti „4711 – Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenységet folytató azon kereskedőkre vonatkozik, amelyek 2021-es árbevétele meghaladta az 500 millió forintot.

Az eleve borítékolható volt, hogy ez a legnagyobb boltláncokra érvényes lesz, így a Lidlre, a Sparra, a Tescóra, az Auchanra, a Pennyre és az Aldira is, mivel az érintett cégek árbevétele bőven a százmilliárdos nagyságrendben volt két éve.

Az érintett cégek hálózataiba jelenleg országosan több ezer bolt tartozik, így több mint 600 Spar-egység üzemel, az Aldi országszerte mintegy 150 üzlettel van jelen, a Lidlhöz 200, a Pennyhez és a Tescóhoz több mint 200 bolt tartozik hozzávetőlegesen.

Az viszont újdonság, hogy a viszonylag alacsony meghúzott, 2021-ben 500 milliót felülmúló forgalomra vonatkozó kritériumba beleesnek a franchise-rendszerben működő magyar hálózatok egysége is,

így a Coop, a CBA/Príma és a Reál üzleteinek egy jelentős része is.

Ha minden láncot egybe veszünk, akkor mintegy 9000 üzlet tartozik a legnagyobb, fent felsorolt valamennyi piaci szereplőhöz. Azonban ezek közül nem mind fog beleesni az érintettek körébe a franchise-hálózatoknál, de mintegy 3000-re szinte biztosan vonatkozik majd a rendszer.

Meglepetésre még olyan cégekre is vonatkozik a szabályozás, amelyeknek akár csak egy-egy üzlethelyiségük van: az Opten adatai szerint összesen 381 olyan cég vagy vállalkozó volt, amelynek főtevékenysége az élelmiszer-kiskereskedelem és már a bevételi limit fölött van. Mivel a közleményben a "kereskedő" megfogalmazást használja a két minisztérium, így ez alapján a rendelet az egyéni vállalkozókra is kiterjedhet, ahol szükség lehet pontosításra, mert így akár a kis, saját pékségek, vagy zöldséges-üzletek is beleeshetnek az érintetti körbe.

Ha csak a társaságokra vonatkozik, és utóbbi csoportot levonjuk, akkor is 290 érintett gazdasági szereplőről beszélhetünk, akiknek a főtevékenysége az élelmiszerkiskereskedelem.

Ugyanígy, a közleményből az sem világos, hogy főtevékénységként nézi a kormány az élelmiszer-kiskereskedelmi TEÁOR-kódot, vagy számít az is, ha ez csak szerepel a mellékes tevékenységi körben.

Ha minden minőségben a figyelembe vett besorolás, akkor 2941 érintett gazdasági szereplőről beszélhetünk az OPTEN adatai alapján.

Ebben viszont várhatóan valamilyen egyértelműsítést tesz majd a kormány a társadalmi egyeztetés kezdetén, amikor a jogszabálytervezetet is közzéteszik, mert ha szabadon értelmezik a TEÁOR-kódot, akkor olyan szereplők is érintetté válnának, mint a Mol Nyrt. vagy egyes építőipari cégek is, ahol működik sajáttulajdonban lévő büfé.

A legnagyobb újdonság viszont az, hogy nemcsak a fizikai kiszolgálással foglalkozó boltokra vonatkozik a kötelező akciózás, hanem a két minisztérium megfogalmazása szerint a rendelet hatálya a "csomagküldő kereskedelemre is kiterjed". Ez minden bizonnyal a Kifli.hu-hoz és a Wolt Market-hez hasonló, házhozszállítással foglalkozó szereplőket jelenti. De a két legismertebb szereplőn több kisebb vállalkozás is van, amelyek érintettek lehetnek, azonban itt is hiányoznak a részletek, hogy az összes szereplőre rá lehessen keresni a cégadatbázisokban.

