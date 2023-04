Kiderült: bármikor módosulhatnak a lakossági rezsiárak a korlát felett Magyarországon

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet értelmében 2023. április 30. után bármikor növekedhetnek, vagy csökkenhetnek az átlagfogyasztás feletti részre vonatkozó lakossági rezsiárak, ha azt a piaci helyzet indokolja, ez következik ugyanis abból, hogy a rendelet már nem szabott meg új határidőt, ameddig az ármeghatározás tart. A pontosabb képet majd akkor látjuk, ha a kormányrendelethez kapcsolódó energiahivatali rendeletek is megjelennek, várhatóan a napokban.

A lakossági rezsicsökkentési rendszer tavaly nyáron úgy változott meg, hogy augusztus 1-től december 31-ig szabta meg a kormány az első ármeghatározási periódust, a Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnöke pedig erre az időszakra az átlagfogyasztás feletti részre (áramban 2523 kWh-ig, gázban évi 63645 MJ-ig, ami fűtőértéktől függően évi 1800-1830 köbmétert jelent) az A1 és A2 díjszabásban 70,1 forintos „lakossági piaci” áramárat, illetve 21,46 Ft/MJ-os „versenypiaci költségeket tükröző” gázárat határozott meg (ez 732,4 forintot jelentett köbméterenként). A gáznál októbertől a rendszerhasználati díj emelkedése miatt volt egy kis menetközbeni emelés 22,002 Ft/MJ-ra (ez 767,2 forintot jelent).

Aztán a kormány a következő ármeghatározási periódust előbb idén január 1-től március 31-ig tervezte, de ezt végül április 30-ig kinyújtotta, és az erre az időszakra vonatkozó MEKH elnöki rendeletek (19/2022 és 20/2022) ugyanezeket a lakossági árakat tartották érvényben az átlagfogyasztás feletti részre, tehát 70,1 forintos áramárat és 767,2 forintos gázárat.

Most pedig a tegnap megjelent 157/2023-as kormányrendelet ezen a téren leegyszerűsítve azt tartalmazza, hogy nincs új ármeghatározási periódus, mert a rendelet csak hatályon kívül helyezte a 2023. április 30-ig tartó eddigi periódus záródátumát, de nem tett be a helyére új határidőt, ameddig majd az átlagfogyasztás feletti részre szóló árak érvényben lesznek. Egyelőre a tavaly decemberi MEKH elnöki rendeletek még nem módosultak, amelyek most április 30-ig szabják meg, hogy mennyi a gáz- és áramár az átlagfogyasztás felett, de nagy eséllyel ezek is módosulni fognak a napokban, hogy összhangba kerüljenek a most megjelent, időkorlátot már nem tartalmazó kormányrendelettel.

Maga a kormányrendelet egyébként friss módosításként azt is rögzíti, hogy a MEKH majd a mindenkori piaci árak tükrében, az állami MVM-től kapott energiabeszerzési adatok (költség) alapján megszabja azt, hogy hogyan alakuljon a 70,1 forintos áramár és a 767 forintos lakossági gázár.

Így tehát nincs már új időperiódus, ameddig ezek az átlagfogyasztás feletti részre szóló árak érvényben vannak, hanem ezek elméletileg bármikor módosulhatnak felfelé és lefelé is, amennyiben a piaci helyzet és a beszerzési költségek alapján új árakat határoz meg a MEKH elnöke.

A kormányzati kommunikáció az elmúlt hetekben azt üzente, hogy az idei év végéig maradhatnak ezek az árak, amennyiben azt a piaci helyzet lehetővé teszi, de ezt végül a friss kormányrendelet konkrét záródátumként már nem határozta meg, így ezzel is meghagyta magának a mozgásteret a kormány.

Mindez az alábbi módon került rögzítésre jogi nyelven a tegnapi Közlönyben:

A villamosenergia esetén a „lakossági piaci ár nem minősül a Vet. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) elnöke az egyetemes szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően rendeletben határozza meg. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A lakossági piaci árnak a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott lakossági piaci ár a villamosenergia-vásárlási szerződés részévé válik. A Hivatal a rendeletében foglalt árat a piaci viszonyok jelentős változása esetén hivatalból vagy az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére, az egyetemes szolgáltató által szolgáltatott adatok alapján felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja.”

A földgáz esetén pedig ezzel párhuzamosan az van a kormányrendeletben, hogy a „versenypiaci költségeket tükröző ár nem minősül a Get. szerinti hatósági árnak, azt és annak áralkalmazási feltételeit a Hivatal elnöke az egyetemes szolgáltatóval folytatott egyeztetést követően rendeletben határozza meg. A Hivatal elnökének rendeletében meghatározott mindenkori versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A versenypiaci költségeket tükröző árnak az egyetemes szolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetén a megváltozott versenypiaci költségeket tükröző ár az egyetemes szolgáltatási szerződés részévé válik. A Hivatal a rendeletében foglalt árat a piaci viszonyok jelentős változása esetén hivatalból vagy az egyetemes szolgáltató kezdeményezésére, az egyetemes szolgáltató által szolgáltatott adatok alapján felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja."

