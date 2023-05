Az ezer kilométeres olasz meló: Hozz haza egy Bentley-t Milánóból!

Lenne kedved hazavezetni Milánóból Budapestre egy Bentley Bentaygát? Erre a kérdésre nehéz nemmel válaszolni, már csak azért is, mert bár előfordul, hogy luxusautókat vezetek, de jellemzően csak néhány órán át, megismerni meg csak lakva ismeri meg a másikat. Városi, főutas és jó sok autópályás menéssel elég jól össze lehet rakni, hogy viselkedik, mennyire erős, szokható-e a mérete, de leginkább az érdekelt, hogy pihentetőbb-e egy ilyen luxusautóval egy ezer kilométeres utazás, mint mondjuk egy átlag alsó-közép kategóriással.

A program(ok)

Két napos feladattal bízott meg minket a Bentley, egy Bentayga S-t kellett elhozni Milánóból Budapestre, ami brit rendszámos tesztautóként fog majd körözni Magyarországon és a régióban az ügyfelek és az autós újságírók nagy örömére. Persze úgy is megoldható lett volna a kihívás, hogy első nap felvesszük az autót a milánói Bentley szalonban, elindulunk Budapest felé, út közben, mondjuk valahol Szlovéniában megszállunk, és a második napon leszállítjuk az autót a szerémi úti Bentley szalonhoz, de a playeres Donkó Petivel úgy gondoltuk, hogy ha már ott vagyunk, kimaxoljuk a programot.

Már a szállásfoglalásnál látszott, hogy április 19-e nem akármilyen nap, értelmezhető áron és helyen egyszerűen már nem volt kiadó hotelszoba vagy apartman.

PRO Tipp: ne aznapra akarj szállást foglalni Milánóban, amikor BL-negyeddöntő és Milánói Design Hét is van, mert olyankor még a nyolcágyas koedukált hálótermekben is fejenként 60 ezer forint körül indul egy éjszaka.

Hát igen, a dizájnhétre csordultig megtelt a város, tényleg tiszta őrület, az átlag járókelők is kitesznek magukért, az öltözékek alapján mintha sokan egy divatbemutatón lépnének fel. Egy sima buszmegálló így néz ki,

a belvárosi járdákon pedig ilyen installációkba lehet belefutni.

Kötelezően ajánlott programként a milánói Bentley Home-ot, a luxusmárka bútorüzletét is megnéztük, a Bentley az irodába, a hálószobába, de még a teraszra is szállít exkluzív darabokat.

Ismerőseimmel megtippeltettem, hogy mennyibe kerül a lenti képen az ágy előtt álló, inkább csak dekoratív kiegészítőnek szánt, tényleges funkciójában vélhetően soha nem használt puff. Az egyik tipp 100 ezer volt. A jó hír az, hogy ennyire azért a Bentley-nél sem szálltak el az árak, ez a puff csak 4800-ba kerül. Euróban.

A puff 1,8 millió forintos ára alapján is sejthető, hogy mennyibe kerülhet az a Bentayga, amit haza kellett hozni, így azért volt némi tétje a túránknak, főleg annak fényében, hogy az a szerződés, amit a Bentley aláíratott velünk, még csak nyomokban sem tartalmazta az autóteszteknél szokásos 10 százalékos önrészről szóló mondatokat, szóval a 100+ millió forintos autó ránk volt bízva. Dehát ahogy Johnny Firpo is megmondta,

Ha kicsi a tét, a kedvem sötét.

Az indulás előtti este azért még megnéztük az Inter-Benfica BL-meccset, luxusautóvezetés előtt luxusmeccs, telt ház a San Siroban, hat gól, az Inter gólok után őrült pogózás a helyi B-középben. Priceless.

Tér

És akkor jöjjön néhány tapasztalat az autóról. Ami először feltűnik, az a tetemes hely. Mondjuk 5,1 méter hosszból és 2 méter szélességből, főleg a magas építés (1,74 méter) miatt ki kell, hogy jöjjön a fejedelmi térérzet, de ültem már sok autóban, ami kívülről nagynak tűnik, belülről pedig szűk, 198 centis magassággal ezt elég jól meg tudom ítélni, szóval nem minden gyártónak sikerül ezt megugrani. Itt sikerült. Négy kétméteres ember simán elfér benne, hátul ebben az ötszemélyes verzióban három átlagos méretű felnőttnek is van elég hely. És még a csomagoknak is, papíron 392 literes a csomagtartó, amit a Superb-tulajdonosok nyilván kiröhögnek, de a valóságban többnek tűnik, mint amit a prospektusban írnak. A fejtér is parádés, még magas utasok is jó magasra állíthatják az első üléseket.

Ülés

A komforthoz nyilván az is sokat hozzátesz, hogy nagyon kényelmesek az ülések, hosszú és jól támasztó üléslappal, kényelmes bőrrel bevonva, motorosan állítható deréktámasszal. Tudom, hogy milyen rossz ülésekben ülni, amikor már 300 kilométer után fészkelődik az ember, zsibbad a comb vagy a fél fenék, fáj a derék, na a Bentayga ülései nem ilyenek. Ami tetszett: extrém alacsonyra és magasra is állítható a motoros ülés, szóval mindenki megtalálja a hozzá passzoló beállítást. Ami nem tetszett: 90+ millió forintért nem fért bele masszázs.

Futómű

Főleg hosszú utakon nagyon fontos, hogy jó legyen a futómű, nyelje el az kátyúkat, maradjon stabil az autó és ne pattogjanak el a kerekek, szóval csak azért, mert nincs pénz kijavítani az úthibákat, attól még ne az autós idegei menjenek tönkre. Elvileg a Bentayga S futóműve eleve valamivel sportosabb, főleg Sport módban, de az állítható légrugós futómű egészen parádésan simítja ki az utat (és az autóban ülők idegeit), mintha vonatban ülnénk.

Motor

Azért az sok stressztől megkíméli a vezetőt, ha olyan erős az autó, hogy csípőből megold bármilyen forgalmi helyzetet. És a Bentayga S elég erős. A 4 literes V8-as duplaturbós motor a sportkipufogókkal nem csak szépen szól, de elég durván is mozgatja az autót. 4,5 alatt van százon, és még 200-ról is úgy indul meg, mint hétköznapi autók 100-ról. Egy vaddisznó.

Csak érdekesség képpen néhány szó a fogyasztásról: WLTP szerint papíron 13 liter, nekünk a valóságban sikerült 12,5-tel lehozni a közel ezer kilométert, amiben azért volt sok dugózás, zivatar miatt lassabb haladás és a szlovéniai 110-ezés, de azért néha megnéztük, mit tud az autó, és így mentünk be 13 liter alá. Azért az nem rossz egy 2,5 tonnás SUV-tól. A 85 literes benzintank alapján a hatótáv 680 kilométer.

Hangszigetelés

Persze a nagy motor a nagy hang miatt akár zavaró is lehetne, csakhogy a Bentaygában elég sok hangszigetelést rejtettek el, a padlóban, az ajtókban, és az üvegfelületek is mindenhol jó vastagok. Már álló helyzetben, az ajtókat becsukva is hallatszik, hogy kívülről nem sok minden szűrődik be. Csak tartva a sebességet bőven autópálya tempóig úgy tűnik, mintha elektromos autó lenne, motorzaj semmi, futóműzaj is minimális, szélzaj is kevés, és még 250-nél is simán lehet benne beszélgetni. Pedig a nagy homlokfelület, a 0,34-es Cw-érték nem sok jót ígér, de kellően sok szigeteléssel lehet ezt kompenzálni. Sikerült is. A hangszigetelést nagyon fogja értékelni a Bentaygában, aki sokat utazik vele.

Naim

És ha már csend van a fülkében, lehet kellemes zenéket hallgatni út közben, ami szintén hozzátesz a stressz csökkentéséhez. A Naim hangrendszerről egy külön cikket is lehetne írni, sok autóhifi tesztelő meg is tette, és hát szinte mindenki el van ájulva, nekem sem megy nemdícsérni. Az 1780 wattos, 20 hangszórós rendszer a B oszlopban elhelyezett Super Tweeterekkel és az első ülésekbe épített rezgő és búgó Bass Shakerekkel tényleg mindent tökéletesen hoz le Schuberttől Skrillexig. Megéri mind a (nettó) 6865 eurót.

Összhatás

Na és akkor az összhatás: a hatalmas tér, a kényelmes ülések, a mindent kisimító futómű, a minden forgalmi helyzetet megoldó erő, és a hangszigetelt utastér együtt adja azt, hogy minimális fáradtsággal lehozható a Bentaygával ezer kilométer egyben. Akár még több is. Azért azt nem mondanám, hogy pihentebben szálltam ki Budapesten, mint ahogy beszálltam Milánóban, de jóval pihentetőbb volt, mint egy hétköznapi, alsó-közép kategóriás autóban. Mizofóniások különösen nagy előnyben lesznek egy Bentaygában, ebben sokkal később telik meg a zajpuffer, mint más, kevésbé hangszigetelt autókban.

Pénzügyek

Persze a luxust meg kell fizetni. Ennek a Bentayga S-nek az alapára nettó 199 ezer euró, vagyis a mostani devizaárfolyammal és a magyar áfával számolva 94 millió forint. Kétlem, hogy bárki, valaha vett „fapados” Bentleyt, szóval ezt még fel kell extrázni. Az alapváltozatban nincs benne a különleges festés vagy a Naim hifi sem, úgyhogy konfiguráltak még az autóba nettó 50 ezer eurónyi, vagyis közel 24 millió forintnyi extrát, például 2,8 millió forintért a Candy Red metálfényezést, 1,4 millió forintért 22 collos felniket, több mint 2 millió forintba került az 5-üléses kivitel, másfélmillió forintért szépen bevonták átlátszó fóliával az autót, hogy ne sérüljön a fényezés, 3,3 millió forintért pedig belekerült a csodálatos Naim hifi.

Így jutunk el a nettó 249 ezer eurós végösszegig, ami most bruttó 118 millió forintnak felel meg (csak érdekesség képpen, a tavaly októberi EURHUF-csúccsal számolva ez egy húszassal drágább lett volna, szóval a forintárfolyam miatt nagyon nem mindegy, mikor vásárolunk). Ha onnan nézzük, hogy jóautóságban egy jól felszerelt BMW X5 vagy Mercedes GLE már nagyon sokat ad a Bentayga árának akár közel harmadáért, akkor alulról felfelé építkezve nagyon nehéz összerakni a közel 120 millió forintot, így érzésre marad benne még vagy egy X5-nyi/GLE-nyi Bentley-felár, amit az exluzivitásért, a különleges anyagokért, a márka történetéért, a messziről felismerhető és a konkurenciától alaposan elütő dizájnért fizet a vevő. És pont ez a lényeg, hogy más legyen, mint másoké, a szomszédoké, az üzleti partnereké. Az exkluzivitás garantált, már csak az országkvóták miatt is, Magyarországon évente 5-7 Bentaygánál több nem kerül ki a hivatalos kereskedésből.

Címlapkép, fotók: Nagy Viktor, Portfolio