Kiderült: meglepően sokan ráugrottak a kényes helyzetben a közös gázvásárlási lehetőségre

Weinhardt Attila 2023. május 05. 13:15

„Meghaladta a várakozásainkat”, hogy immár 101 cég regisztrálta magát vevőként, vagy eladóként a közös uniós energia platformon, és közülük 65 cég már az első szakaszban vételi ajánlatot is beadott – jelentette be a Reutersnek Maros Sefcovic. A témáért felelős európai bizottsági alelnök a Bloomberg TV-nek azt is hangsúlyozta, hogy még a mostani, relatív alacsonyabb gázárak sem elfogadhatók, hiszen magasabbak, mint a sokéves átlag, és a közös gázvásárlási lehetőséggel is az a céljuk, hogy minél lejjebb szorítsák a gázárakat az energiaigényes ipari fogyasztók megsegítése érdekében is. Ez érthető, főleg annak tükrében, hogy a Goldman Sachs és a Nemzetközi Energia Ügynökség szakértői szerint még mindig törékeny az európai gázpiaci helyzet, és jöhetnek még ártüskék az őszi-téli hónapokban.