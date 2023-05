Árérzékenyek lettek az ügyfelek, sokan ki fognak hullani a biztosítási piacról (Interjú)

Ha elfogy a türelmük a külföldi tulajdonosoknak, akkor szükségszerűen el fog indulni a magyar biztosítási piac konszolidációja mindenféle állami tulajdonosi szándék nélkül is. Lesznek, akik ki fognak hullani a piacról – prognosztizálja Nyilasy Bence, az idén 15 éves Wáberer Hungária Biztosító Zrt. vezérigazgatója, akivel a biztosító által elért eredmények mellett a kötelező biztosításokról, a várható lakásbiztosítási kampányról és az ügyfelek felerősödött árérzékenységéről is beszélgettünk.

Portfolio: A Waberer’s jól ismert Magyarországon, a Wáberer Hungária Biztosító neve viszont kevesebbeknek ismerős, pedig a harmadik legnagyobbak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb), és nyolcadikok a nem-életbiztosítások piacán. Mennyire nőttek túl eredeti, a Waberer’s kockázatait viselő szerepükön, és kiknek a biztosítója ma a Wáberer Hungária?tal

Nyilasy Bence: Idén lesz a biztosító alapításának a tizenötödik évfordulója. Amikor elindult a társaság, elsősorban a fuvarozási szegmensre és az anyavállalat biztosításaira koncentrált. Jelenleg viszont már több mint 300 ezer szerződéssel rendelkezünk, évente 100 ezer szerződést kötünk, díjbevételünk elérte a 35 milliárd forintot, adózott eredményünk majd 5 milliárd forint volt 2022-ben. Az anyavállalat a teljes szerződésszám mindössze 1 százalékát és a díjbevételek 10 százalékát adja. Ma már teljeskörű szolgáltatást nyújtunk a nem-életbiztosítások piacán, a kgfb mellett cascót, lakásbiztosítást, utasbiztosítást, felelősség-, egészség- és baleset-biztosítást is kínálunk. Mindezt rendkívül költséghatékonyan, hiszen digitálisan elérhető és jórészt automatizáltan szolgáltató biztosító vagyunk. Az ügyfeleinket nagyrészt közvetlenül, online csatornán, illetve alkusz partnereink közreműködésével szerezzük, takarékos marketinggel, banki és függő ügynöki hálózat nélkül.

A hasonló méretű biztosítókhoz képest az elmúlt években sikerült meglehetősen nagy nyereséget és magas megtérülést elérniük. Minek köszönhető ez, nem a méretgazdaságosság a döntő a biztosítási piacon?

A méret is számít, de a nagy biztosítók hagyományosan magas jövedelmezőségének inkább történelmi okai vannak, amely az Állami Biztosítótól örökölt állományokra és az értékesítési versenyelőnyökre vezethető vissza. Mi két okból vagyunk átlag felett nyereségesek:

a hatékony működésnek köszönhetően a költséghányadunk a fele, mint a piacé,

hiszen nem egy anyacég fejleszti az IT-rendszerünket, hanem hazai forrásból tesszük ezt meg, és például nem drága belvárosi irodákban dolgozunk, hanem egy egyszerűbb külvárosi irodában. A költséghatékonyságban utánunk következő versenytársunk is 20-30 százalékkal magasabb költséghányaddal működik. 2008 környékén igazi biztosítóalapítási láz volt, a Wáberer mellett négy további biztosító is elindult Magyarországon, közülük ketten már nem is működnek, az eredményesség szempontjából pedig valóban mi vagyunk a legsikeresebbek.

Az életbiztosítási piacon viszont nincsenek jelen. Van-e olyan cél, hogy kvázi kompozit biztosítóvá váljanak, és hosszú távon a legnagyobb hazai biztosítók közé kerüljenek? Milyen területeken, szegmensekben látnak ma fantáziát a terjeszkedésre?

A jelenlegi jogszabályok szerint az életbiztosítási piacon való jelenléthez külön biztosítót kellene alapítani. A nem-életbiztosítási piac mérete most évi mintegy 800 milliárd forint Magyarországon, nekünk 35 milliárd a díjbevételünk, tehát látunk teret még a növekedésre itt is, különösen a nem járművekhez kötődő biztosítási szegmensekben. Komoly fegyvertény, hogy az elmúlt 5 évben végig a piaci átlag felett nőttünk, és hét éve stabilan nyereségesek vagyunk, rugalmasan tudunk reagálni a piaci változásokra, így vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy esetleg belépjünk a környező országok valamelyikébe. Ha az élet piac annyira vonzó és attraktív lesz Magyarországon, akkor persze ennek a lehetőségét sem vetjük el.

Nehéz lenne ma megmondani, a külföldi vagy az életbiztosítási terjeszkedés valósul meg először.

A kormány kifejezett célkitűzése tavaly óta, hogy 50% felett legyen a hazai biztosítók aránya. Vannak-e olyan tervek, hogy aktív szerepet vállaljanak ebben, akár az állammal szövetkezve?

Most már több magyar tulajdonú biztosító is van a piacon. Ha mindegyik hozzánk hasonló ütemben, a piaci növekedés feletti mértékben fog nőni, akkor nem csak elérjük az 50 százalékot, de meg is haladjuk. Erre biztatom a hazai biztosítókat, mégpedig úgy, hogy versenyképes ajánlatokkal vonzzák magukhoz mások ügyfeleit. A mi tulajdonosaink szerintem elégedettek. Más biztosítókkal, úgy látom a számaik alapján, kevésbé lennének azok.

Pláne, hogy a tavaly nyáron bevezetett és karácsonykor megemelt különadóval ellehetetlenült a korábbi megtérülés elérése a biztosítók többsége számára.

Így igaz, holott éppen a mostani megemelkedett hozamkörnyezetben nő meg a tulajdonosok hozamelvárása. Amikor kitört a háború, negatív és nulla közeli kamatok uralkodtak a világban, a tulajdonosok pedig eltűrték, hogy nagy díjbevételű és tőkéjű biztosítók nulla közeli megtérüléssel működtek éveken át. Ennek vége, 10% alatti megtérülést egyszerűen nem tolerálnak.

Véget ért az az állapot, amikor közepes méretű biztosítók minimális megtérüléssel egy évtizeden keresztül elműködgettek Magyarországon. Erről már nem lehet elhitetni minden tulajdonossal, hogy ilyen a hosszú távú üzlet.

Egyrészt minden tulajdonos nyomást fog helyezni itteni érdekeltségére, mondván, megérti a különadók bevezetését, de költségeket kell csökkenteni és hatékonyságjavulást kell elérni, illetve díjakat kell majd emelni. A viszontbiztosítóknál ezt már jól látjuk. Ha pedig elfogy a türelmük a külföldi tulajdonosoknak, akkor szükségszerűen el fog indulni a piac konszolidációja mindenféle állami tulajdonosi szándék nélkül is. Várakozásaim szerint tehát lesznek, akik ki fognak hullani a piacról.

A különadó mellett a kárinfláció is komolyan érinti a biztosítókat. Önöknél a díjbevételeik döntő részét a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások teszik ki, amelyek piacán meglehetősen mérsékelt díjemelkedést következett be a járvány eleje óta. Hogy látják e piac kilátásait, és hogy birkóznak meg a kárinflációval?

Ahogy az elhangzottakból is következik, a versenytársainknál jóval alacsonyabb kombinált hányaddal tudunk működni, ennek pedig az alacsonyan tartott költséghányad mellett a kellően szofisztikált tarifa az egyik kulcsa. Nem volt ez nálunk se mindig így, hiszen a nulláról építettük fel a biztosítót, amikor még nem hagyatkozhattunk saját kártapasztalatokra és nagy adatbázisokra. Egyre kifinomultabbak vagyunk tehát a tarifakészítésben, ebben az elmúlt 15 év nagyon sokat segített nekünk, így sikerült a piac élvonalához fejlődnünk. Kgfb-állományunk mintegy 30%-a flotta, 70%-a pedig magánszemély biztosítása. A kárinfláció valóban nagy probléma az egész piac számára, hiszen mi is azt látjuk, hogy a járvány vége óta még nem történt akkor díjemelés, amit az infláció indokolna. Ha ez így marad, akár nekünk is csökkenhet a nyereségességünk, de azok a biztosítók, amelyek eddig is nullszaldó körül tudták a kötelező biztosítást nyújtani, egyértelműen veszteségbe fognak fordulni.

Mi az oka annak, hogy a kötelező biztosítások díja nem, vagy csak nagy késéssel követi az inflációt?

Szinte minden piaci szegmensben egyre nagyobb árversenyt látok, mi ezt többféleképpen mérjük. Egyrészt egyre elterjedtebbek az online alkuszok: már a 2000-es években is nagy szerepük volt, de a nagyobb fokú digitalizációval a jelentőségük még tovább nőtt. Másrészt a mostani válság sokkal árérzékenyebbé tette az ügyfeleket.

Most nagyjából kétszer annyian mondják fel a szerződésüket ugyanolyan mértékű díjemelés hatására, mint egy évvel ezelőtt.

Nem tudunk másra gondolni ennek okaként, mint hogy korábban a reálbérek jelentősen emelkedtek, most meg stagnálnak, mindenki sokkal jobban megnéz minden egyes forintot. Ez egyúttal jó lehetőség is nekünk, hiszen azok az ügyfelek, akik drágán megkötötték bizonyos csatornákon a biztosításukat, és nem nagyon foglalkoztak vele eddig, most újra tarifálnak, és növekvő arányban minket választanak.

Izgalmas kérdés lesz az árverseny az először jövő márciusban sorra kerülő lakásbiztosítási kampányban is. Hogyan készülnek erre?

Örülök ennek a kérdésnek. A kgfb, a casco és a szállítmánybiztosítások mellett a lakásbiztosításokból is egyre növekvő árbevétele van a biztosítónak. A lakásbiztosítási kampány egy nagyszerű lehetőség arra, hogy visszaadjuk az ügyfeleknek a befizetett pénzük minél nagyobb részét valódi szolgáltatás keretében. Ez a biztosítás lényege, nem pedig az, hogy 140 milliárd forintnyi befizetett díjra csak 40 milliárd forintnyi kárt fizetünk ki.

Nagy tere van tehát az árversenynek, így sikeres lehet a kampány, és én gyökeres piaci átrendeződésre számítok, ahogy ez annak idején a kgfb-nél is történt.

Amikor több mint egy évtizeddel ezelőtt utoljára egységes volt az év végi kgfb-évforduló, akkor mintegy 3,2 millió gépjármű volt Magyarországon, és több mint egymillióan váltottak. A kampány a lakásbiztosítóknál is 30 százalék környékére vagy magasabbra tolhatja a váltók arányát. Másrészt ahogy említettem, azt látjuk, hogy ugyanaz a díjemelkedés kétszer akkora felmondási arányhoz vezet, mint két évvel ezelőtt, vagyis sokkal árérzékenyebb lett a piac. Harmadrészt nagy jelentősége lesz annak is, hogy a lakáshitelfelvétel után jóval olcsóbban fognak az ügyfelek lakásbiztosítást kötni. Negyedrészt az MNB pont ezért hozta létre a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítást egységes feltételekkel, hogy a tarifák összehasonlíthatók legyenek, a szolgáltatás pedig magas színvonalú. Magas színvonalú szolgáltatás mellett miért ne lehetne egészséges a díjverseny? Ettől azok a biztosítók félnek, akik magas költséghányaddal működnek, és rengeteg pénzt kerestek a lakásbiztosításon. Mi nem ezek közé tartozunk.

Tisztán digitális csatornák vagy személyes alkuszi kiszolgálás: melyiké a jövő?

Mindkettőben hiszünk egyszerre. A biztosító az alacsony költséghányadnak köszönheti az eredményességét, erre pedig elsősorban azért képes, mert olyan kevés ember dolgozik nálunk, és olyan fokú a digitalizáció, az automatizáció, amennyire csak lehetséges. A mai világban a munkaerő az egyik legdrágább dolog. Nemcsak a biztosításkötési folyamatunk van digitalizálva, hanem a szerződés teljes élettartama alatt az ügyintézés is nagyon magas szinten automatizált, a zöldkártyakéréstől a díjbekérő-kérésen át az egyenleglekérdezésig és a díjbefizetésig, az ügyfél mindent önállóan el tud végezni a honlapunkon önállóan. A kárrendezési folyamatot is ugyanígy a kárbejelentéstől a nyomon követésen át a kifizetésig. Az értékesítésben viszont elsősorban alkuszokkal dolgozunk, ők látják a szolgáltatás minőségének különbségét a biztosítók között. Egy alkusz nem akar olyan biztosítót ajánlani az ügyfeleknek, akinek a kárrendezésére sok a panasz, hiszen azzal ő is rosszul jár.

Egy erős alkuszi csatorna arra is jó, hogy folyamatosan inspirálja a biztosítót, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Hiszen ha nem ezt teszi, akkor az alkusz partner másik biztosítót fog választani. Neki az a célja, hogy az ügyfél elégedett legyen, mint ahogy számunkra is ez a legfontosabb.

A cikk megjelenését a Wáberer Biztosító Zrt. támogatta.

Fotók: Mónus Márton / Portfolio