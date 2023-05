Itt a legújabb Porsche - Jól megnyúztuk, megnéztük, mit tud

Itt az új Cayenne, szálljatok be a legerősebbe, menjetek vele arra és úgy, amerre és ahogy akartok, csak délután háromra érjetek fel kétezer méterre a hüttébe. Köszi, meglesz!

Ránc felvarrva

Elkészült a Porsche nagyobbik városi terepjárójának a Porsche Cayenne harmadik generációjának a ráncfelvarrt változata, amit néhány órán keresztül a Salzburg közeli osztrák és német utakon nyúzhattunk. Volt itt autópálya, autóút, városi menet és murvás utakon terepezés is, utóbbi mindig nagy élmény, mert az alap, hogy aszfalton állatul megy, de hogy a meredek kavicsos-homokos hegyi utakon is könnyen feltolja magát, az mindig mellbe vág.

Az új Cayenne már rendelhető, júliustól szállítják ki az első autókat Európában. Most három változat, az alap, az S és a hibrid érhető el, ezeket próbáltuk. Az azért jól hangzik, amikor reggel azt mondják, hogy kössük el a legerősebbet, az S-t, és menjünk vele, ahová csak akarunk, csak délután háromra érjünk oda a kétezer méteren lévő hüttébe a prezentációra.

SUV, siker, pénz, csillogás

Miért olyan népszerű a városi terepjáró? Mert ez egy igazi win-win: imádják a vevők a formáját és hogy magasan lehet benne ülni, és imádják a gyártók is, mert jó sok pénzt lehet vele keresni. Nem véletlen, hogy minden magára valamit is adó autógyártónak van ilyenje, a Porschének már 2002 óta. Persze, utólag visszanézve az első generáció kicsit esetlen és furcsa arányú volt, de a lényeg az, hogy imádták a népek, és a következő változatokat is

2002 óta összesen 1,25 millió Cayenne-t adtak el,

tavaly a 300 ezer eladott Porsche közel harmada, 95 ezer darab Cayenne volt.

Persze a Cayenne-t sem kerülheti el az elektromosítás, az évtized közepén jön a teljesen elektromos változat.

Találd meg a tíz különbséget!

Bár a nagy változások inkább a kaszni alatt és a beltérben vannak, azért kívül is változott a Cayenne, ami elől leginkább a légbeömlőkön, a motorháztetőn és a fényszórókon látható. A Matrix LED fényszóró már alapfelszereltség, a több mint 32 ezer pixeles lámpák kitakarják a szembe jövő járműveket (a rendszer 16 ezredmásodpercenkét kalkulál, kvázi valós időben takar ki), külön megvilágítják az út menti tárgyakat, személyeket, ha kell, akkor fényszőnyeget vetít az autó elé.

Összességében generációról generációra egyre atletikusabb és férfiasabb a Cayenne, de az előző generációhoz képest tényleg csak a szakértők fogják észre venni a különbségeket.

Belül látványos a változás

A beltérben viszont bőven van változás. A kormány mögött már egy ívelt, digitális, 12,6 colos kijelző, középen pedig egy 12,3 colos kijelző áll, az utas előtt pedig opcionálisan egy 10,9 colos kijelző is kérhető, amit egy speciális fóliával vontak be, így a vezető tényleg semmit nem lát belőle, furcsa is, amikor az autót vezetve azt látod, hogy az utas kezeli az előtte lévő kijelzőt, neked meg úgy tűnik, mintha az üres, fekete műszerfalat nyomkodná, vagy éppen bámulja, mert filmet néz. A prospektus szerint ez az utaskijelző fokozza az ott helyet foglaló személy utazási élményét. Hááát, én utasként mindig rosszul leszek a Cayenne-ben, biztos azért is, mert aki ezeken a teszteken vezet, próbálja megtalálni az autó határait, de hogy utazás közben még filmet is nézzek egy Cayenne-ben, az nálam kizárt.

Jó vezetni. Mint mindig

Az új Cayenne-ből a bevezetés után egyelőre a sima, az E-Hybrid és az S lesz elérhető, mi az utóbbi kettőt vezettük a Salzburg körüli utakon. Nyilván mind a kettő nagyon megy, kevesebb mint 5 másodperc alatt gyorsulnak 100-ra, erre néhány évtizede még azt mondták, hogy sportautó, most meg azt, hogy városi terepjáró. És ha már városi terepjáró: engem nem is az döbbent meg, amit ezek az autók aszfalton tudnak, inkább azt, amit terepen. Az első napi tesztút egyik célpontja egy 2000 méter magasan fekvő hütte volt, az utolsó 7 kilométeren murvás volt az út, néhol komoly emelkedőkkel, a Cayenne meg olyan könnyedén tolta felfelé magát a nem éppen terepre szánt gumikkal, mint ahogy más autók egy parkolóház vízszintes és tükörsima aszfaltján gurulnak.

A hibrid háromliteres, V6-os motorja is erős és szépen szól, de ott a poén inkább az elektromos hajtás, a korábbi 17,9 helyett már 25,9 kWh-s akksival akár 90 kilométer is megtehető tisztán elektromosan, nekünk 70 sikerült, ami nem rossz. Nem rossz akkor, ha tényleg használja is az ember, erről a Cayenne hajtásláncának a vezető mérnökével annyit raktunk össze, hogy Németországban sem sokkal motiváltabbak a plugin hibrideket használók, mint Magyarországon, nem igazán töltik az akksikat, jellemzően benzinesként használják az autókat, persze a hibridek után járó különböző előnyöket zsebre teszik.

A négyliteres V8-as ebből a szempontból őszintébb választás, és nem csak nem kell magunkkal cipelni egy extra elektromos hajtást, de jobb a hangja, jobban is gyorsul (4,7 vs. 4,9) és nagyobb a végsebessége is (273 vs. 254).

A V8-as erősebb lett, az előző generációhoz képest van plusz 34 lóerő és 50 Nm, a különbségből semmit nem éreztem, ez inkább csak a katalógusoknak szól, a kapitalizmusban a több jobb, a nemnövekedés az autóiparban nem menő.

Az új, kétkamrás, kétszelepes légrugó viszont menő, főleg alacsony sebességnél lett lágyabb az érzés, szóval krúzolós/családi üzemmódban is még jobban használható a Cayenne, mint korábban.

Egyelőre a három modell rendelhető, később érkeznek majd új és még erősebb típusok, mint a GTS és a Turbo, de Európában a csúcsváltozat, a brutális Turbo GT a károsanyagkibocsátási szabályok miatt nem lesz elérhető, élelmes vevők Ázsiából vagy Amerikából hozathatják majd be. Csak hogy még jobban fájjon azoknak, akik ilyet vennének: 659 lóerő, 3,3 másodperces gyorsulás, 305 km/h végsebesség. Itt most nyugodtan lehet brüsszelezni.

Bentayga vs Cayenne

Néhány hete vezettem egy Bentley Bentaygát, az is a Volkswagen csoport nagy városi terepjárója, ezért nem is értelmetlen az összehasonlítás a Cayenne-el, de annak ellenére, hogy vannak közös alkatrészek, nagyon más autó lett a végeredmény. A Bentley eleve közel 20 centivel hosszabb, 4 centivel magasabb, 2 centivel szélesebb, és ami nagyon fontos: 180 kilóval nehezebb, vagyis olyan, mint ha két-három felnőttel több ülne az autóban. A súly pedig fontos, ahhoz, hogy dinamikusan menjen a Bentley, a motort is túl kellett húzni. Mindkét autóban (a Cayenne S-ben) 4 literes V8-as volt, a Bentleyben viszont még a régi, 550 lóerővel és 770 Nm nyomatékkal, a Cayenne-ben viszont már az új, 474 lóerővel és 600 Nm nyomatékkal, az elsőből 4,5 a másodikból 4,7 másodperc (a Sport Chrono csomaggal, mert egyébként 5 másodperc) 0-100-as gyorsulás jön ki, a Bentley végsebessége pedig 290, szemben a Porsche 273-ával. Vagyis összességében a nagyobb súly ellenére jobb menetteljesítményeket hoztak ki a Bentleyből. A valóságban egyébként nem sokat lehet ebből érezni, nagyon hasonlóan indul meg a két autó, de az érzés nem meglepő módon sokkal sportosabb a Porschében. Eleve jobban szigetelt a Bentley, és a futóműve is jobban kisimítja az utat, a Cayenne még a légrugókkal is sokkal feszesebb, a motorból és a kipufogóból is több hang jön be, érzésre az a gyorsabb/mozgékonyabb, pedig papíron nem. Ha ebből a kettőből kellene választani, hogy melyikkel mennék 200 felett az autópályán (persze a németen), és melyik az, amelyiket kifacsarnám a Transzfogarasin, nyilván az első a Bentley, a második pedig a Porsche lenne.

Árak

Nem könnyű összehasonlítani a régi és az új Cayenne árát, mert úgy lett drágább az új, hogy közben alapfelszereltségben is többet ad, például a Matrix LED fényszórókat, a Porsche Active Suspension Management futóműrendszert vagy a 20 colos kerekeket.

Az alap Cayenne 95 ezer eurótól, vagyis 35 millió forinttól indul, a mostani kínálat csúcsa, az S Coupé pedig 120 ezer eurótól, vagyis 45 millió forinttól. Ezek az árak a 9-10 millió forintos Opel Astrák vagy a 11-12 millió forintos Skoda Octaviák világában nem hangzanak vadul, de azért az alapváltozatra jó sokat kell még költeni, mire olyan lesz, amibe egy Porschéhez szokott autós szívesen beleül. Néhány tétel a teljesség igénye nélkül: metál fényezés 458 ezer forintért vagy speciális fényezés közel egymillióért, komfort ülések 417 ezer forintért, adaptív légrugózás 897 ezer forintért, adaptív tempomat sávtartóval 852 ezer forintért, kulcsnélküli nyitás 410 ezer forintért, az utasoldali kijelző 540 ezer forintért, a Bose hifi 536 ezer forintért, és akkor így lesz a 35 milliós Cayenne-ből 51 milliós autó.

Ennyi pénzből viszont már egy tényleg jól felszerelt Porsche jön ki, ami egy igazi mindenegyben: aki Cayenne-t vesz, az egyben megkap mindent, egy sportautót nagy motorral, sok helyet akár az egész családnak, magas üléspozíciót. Igazából nem is tűnik soknak az a 8-10 millió forint, amivel drágább a Cayenne, mint egy hasonló SUV BMW vagy Mercedes logóval.

Címlapkép, fotók: Nagy Viktor, Portfolio