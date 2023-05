Letaszítaná Párizs a trónról a fintech-király Londont

A pénzügyi világnak mindig is megvoltak a bejáratott központjai, az elmúlt évtizedben viszont új országok szálltak be a globális pénzügyi szolgáltatókért folytatott versenybe. Ezek a hubok egészen más előnyök mentén szerveződnek, mint a hagyományos pénzügyi centrumok, amely nem véletlen, hiszen gazdaságilag eltérő adottságú országokban jönnek létre. Hagyományosan ilyen országok például Észtország, Litvánia, Hollandia, vagy az Egyesült Királyság, de az utóbbi időben Franciaország is egyre nagyobb teret kíván nyerni ebben az ágazatban.

London még mindig a fintechek legnagyobb európai központja, de az Egyesült Királyság fővárosa ebből a szempontból az utóbbi években kissé háttérbe szorult, még úgy is, hogy a kormány folyamatosan hangoztatja az ágazat fontosságát a gazdaság számára. Múlt héten például a Revolut, amely banki engedélyt szeretne kapni a brit hatóságoktól, erőteljesen bírálta az ottani szabályozási rendszert, megemlítve a Brexit okozta nehézségeket is.

A legtöbb érintett egyetért abban, hogy az Egyesült Királyság Unióból való kilépése jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Párizs lassan átvegye az első számú fintech-központ szerepét. Egy startup vezetője szerint a frissen indult cégek már az első engedélyek megszerzésével is küszködnek,

így inkább Európát és a vele együtt járó 450 milliós piacot választják a 67 milliós Anglia helyett.

Párizs sok más szempontból is vonzó célpont lehet a startupok számára: a francia kormány állami támogatásokkal, adókedvezményekkel és technológiai vízumprogrammal csábítja be az újdonsült vállalkozókat. A Pitchbook adatai szerint csak a fővárosban 2022-ben 22 millió dollárral 96,4 millió dollárra nőtt a fintech-vállalatokba történt befektetések összértéke. Párizsban létezik egy hatalmas székhelyszolgáltató is a frissen alakult vállalatok részére: ez a Station F, ahova egyre növekvő számban érkeznek külföldiek, például a francia Revolut is itt vetette meg a lábát először.

Bár a világgazdasági helyzet még a nagyobb cégeknek is problémákat okoz, Franciaországban a számok azt mutatják, hogy ez a trend máshogyan alakult. Ott ugyanis az összes fintech befektetés értéke tavaly mintegy 30%-kal, 2,1 milliárd dollárra nőtt, míg Londonban 20%-kal, Berlinben pedig 10%-kal csökkent. Éppen ezért több startupokba invesztáló "angyalbefektető” már nem is utazik Londonba, inkább a párizsi cégekre fókuszálnak.

