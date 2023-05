Naperőművek: sokéves várakozásra és brutális díjakra panaszkodnak a befektetők

Az elosztó társaságok elkezdték kiküldeni a 2022. május 2-án hirdetett hálózati csatlakozási stopot követően egyedi eljárás keretében csatlakozási igényeket benyújtott befektetők számára a csatlakozás feltételeit - egyebek mellett javasolt időpontját és díját - tartalmazó műszaki-gazdasági tájékoztatókat (MGT). A leginkább naperőmű-fejlesztéseket érintő, a beruházások szempontjából kulcsfontosságú dokumentumok az iparági jelzések szerint legkorábbi időpontként 2026-os csatlakozást ajánlanak a befektetőknek, jelentősen megemelt csatlakozási díjak mellett.

A szóban forgó naperőmű-beruházások tehát körülbelül 1 évnyi várakozás után jutnak a fejlesztéshez elengedhetetlen tájékoztatókhoz, legalábbis a 2022. május 2-án hirdetett csatlakozási stopot figyelembe véve. Az akkor meghatározott feltételek szerint a rendszerirányítónak és az elosztói engedélyeseknek eredetileg 2022. augusztus 1-ig kellett volna kiküldeniük a dokumentumokat, de az erre szabott határidőt a kormány négyszeri halasztással végül 2023. május 10-re (középfeszültségű hálózati csatlakozások), illetve június 30-ra módosította (nagyfeszültségű hálózati fejlesztést igénylő csatlakozások).

A kijelölt dátumok értékelését tovább árnyalja, hogy a hivatalosan 2022. május 2-án az újonnan létesítendő naperőművekre hirdetett csatlakozási stop valójában a gyakorlatban már 2021 óta élt, vagyis sok befektető két év várakozás után kapta meg most a tájékoztatókat.

Az érintett kör jelentős: a Mavir korábbi tájékoztatása szerint 2022. május 2. és 22. között a befektetők 3800 MW-nyi napenergiás és további 1100 MW-nyi egyéb új termelői és energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt a hálózati engedélyeseknél.

Első körben azok a jellemzően naperőmű-, illetve akkumulátoros energiatárolós projektek kapják meg a kulcsfontosságú dokumentumokat, amelyek nem teszik szükségessé a nagyfeszültségű hálózat fejlesztését, míg a második körben azon beruházásokhoz kapcsolódóan is kiküldik az MGT-ket, amelyek villamosenergia-rendszerbe való integrálása nagyfeszültségű hálózati beruházást igényel. Vagyis a korábbi cikkünkben írottakkal szemben az eltérő határidőket a különböző kapcsolódó hálózatfejlesztési igények indokolják, nem pedig a tervezett erőmű időjárásfüggő/nem időjárásfüggő jellege, noha a kormányrendelet valóban elsőbbséget biztosít a nem időjárásfüggő, jobban szabályozható kapacitások csatlakozásának.

Eredetileg még későbbre szóltak volna az ajánlatok

Iparági információink szerint a kézhez kapott tájékoztók leghamarabb 2026-os csatlakozást tesznek lehetővé a szóban forgó naperőművek számára, de sokan 2028-as időpontra kaptak ajánlatot.

Az érintettek nem fogadták kedvezően a megítélésük szerint időben meglehetősen távoli csatlakozási ajánlatokat, ezzel együtt elképzelhető, hogy más befektetők ennél korábbi csatlakozásra is kaptak ajánlatot, de ha ez esetleg elő is fordult, ezek a befektetők panaszaikkal érthető módon nem keresték meg az iparágat tömörítő szakmai szervezeteket.

Az előzetes információk alapján 2027-nél korábbi időpontra senki nem számított, sőt, egyes infomációk szerint a 2028-as csatlakozási ajánlatok eredetileg 2030-ra szóltak volna, ezt azonban a csatlakozási stop előtt már befogadott csatlakozási igények benyújtóinak nyilatkozatait figyelembe véve előrébb tudták hozni az elosztók, illetve az átviteli hálózatot irányító Mavir - mondta el Szolnoki Ádám, a Manap iparági egyesület elnöke érdeklődésünkre.

A szóban forgó mintegy 5000 MW már engedélyezett, de többségében még nem megvalósított jellemzően időjárásfüggő, napelemes beruházás esetében a befektetőknek az év elején nyilatkozniuk kellett arról, hogy a tavaly év végén előírt kiegészítő pénzügyi biztosíték megfizetésének kötelezettsége mellett továbbra is megvalósítanák-e projektjüket, és a csatlakozás kívánt időpontját is jelezniük kellett, amit pénzügyi biztosíték megfizetésével is meg kell erősíteniük. A kapcsolódó hálózatfejlesztési igényt felmérni hivatott nyilatkozataik szerint a befektetők többsége ragaszkodik projektjéhez, de jelentős részük - 2170 MW-nyi kapacitás, illetve csatlakozási igény esetében - halasztaná a csatlakozás időpontját, vélhetőleg a kiegészítő pénzügyi biztosítéktól nem függetlenül.

Ennek mértékét 1 MW naperőmű a rendeletben meghatározott 325 millió forintos telepítési költségének 5 százalékában állapították meg, vagyis a korábbi 4 500 000 forint/MWp (/MVA) biztosíték összegét kötelezően kiegészítik 16 250 000 forint/MWp további költséggel, viszonylag rövid időt biztosítva a teljesítésre. Minél korábbi csatlakozási időpontot jelölt meg a befektető, a pénzügyi biztosítéknak annál nagyobb részét kell már idén befizetnie.

Ez a tömegesnek mondható halasztás nyithatott utat az előtt, hogy a most kiküldött MGT-k sok esetben korábbi csatlakozási időpont javaslatot tartalmaznak ahhoz képest, mint amiről az előzetes értesülések szóltak.

Megugrottak a csatlakozási díjak

A most kiküldött MGT-kre a befektetőknek választ kell adniuk, hogy elfogadják-e azt, és ha igen, a 4,5 millió forint/ biztosíték még be nem fizetett részét, 3 millió 600 ezer forintot is be kell fizetniük. Ez lényegében a kapacitás lekötésének díja, és az eddigi gyakorlat szerint egyben maga volt a csatlakozási díj is. A most kiküldött MGT-k viszont jelentősen megemelik a csatlakozási díjakat.

A befektetőknek ajánlott csatlakozási díj összege változó, a korábbinál 50-60 százalékkal magasabb díjtól az azt nyolcszorosan meghaladó értékekig terjed az iparági egyesület vezetője birtokába jutott információk alapján.

Elmondása szerint a korábbiakhoz képest másfél-kétszeres csatlakozási díjak ugyan drágának számítanak, de nem feltétlenül teszik gazdaságilag életképtelenné a projekteket, de azon beruházások esetében, amelyek az eddigihez viszonyítva ötszörös - "nagyon drága és extrém drága" - csatlakozási díjra kaptak ajánlatot, ez már erősen kérdéses.

Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSZ) elnök-ügyvezető igazgatója a megajánlott csatlakozási időpontokkal kapcsolatban úgy fogalmazott lapunknak, hogy ilyen hosszú időtávlatban lényegében nem lehet naperőművet fejleszteni. Azon túl, hogy kedvezőtlenül befolyásolja a tervezhetőséget, elmondása szerint valószínűleg azért is sokan elállnak majd a beruházástól, mert rendkívül megnehezíti például a tervezett erőmű helyszínéül szolgáló földterület foglalását. (Magyarországon termőföldet csak magánszemély vásárolhat, ezért a cégeknek valamilyen módon - például foglalóval, előleggel - le kell kötniük a földet.)

Az MNNSZ vezetője a távoli csatlakozási időpontok mellett szintén kiemelte a szerinte "brutális" csatlakozási díjakat, az ezen beruházásokra is vonatkozó jelentős kiegészítő pénzügyi biztosítékok jelentette terheket, illetve az egyéb feltételek teljesítésének nehézségeit is. A hozzá befutott iparági panaszok alapján előfordult, hogy a befektetők által kézhez kapott MGT-k olyan csatlakozási feltételeket állapítottak meg, amelyek gyakorlatilag ellehetetlenítik a projekteket, például, a leendő napelempark tervezett helyszínéhez közel húzódó középfeszültségű vezetékre 19 kilométerrel távolabbi csatlakozási pontot ajánlottak meg a befektetőnek. Kiss Ernő szerint ugyanakkor bizonyára akadnak olyanok is, akik számára kedvezőbb csatlakozási feltételeket ajánlottak meg.

A nagyfeszültségű hálózati fejlesztést is igénylő beruházások június végéig kiküldendő MGT-it várhatóan július első napjaiban kapják majd meg a befektetők.

Ha a befektető elfogadja a számára megajánlott feltételek, de a projekt később mégsem valósul meg, akkor értelemszerűen elbukhatja a pénzügyi biztosítékot, míg ha nem fogadja el, akkor elveszíti a csatlakozási lehetőséget, amelyet a következő egyedi eljárási vagy tenderkörben lesz lehetősége újra megszerezni. A hálózati engedélyesek az aktuális szabad csatlakozási kapacitásokról és a csatlakozás várható feltételeiről szóló részletes tájékoztatót másodszorra 2023. szeptember 11-ig teszik majd közzé.

A hazai naperőmű-építési lázat ugyan hűti csatlakozási feltételek szigorodása, de a stratégiai célok megvalósítását nem veszélyezteti. A jelenlegi kilátások alapján a Nemzeti Energiastratégiában eredetileg 2030-ra kitűzött 6500 MW-os célt már 2024-ben elérheti a fotovoltaikus kapacitás (a háztartási méretű naperőműveket is beleszámítva), a már befogadott csatlakozási engedélyek és kérelmek, illetve az egyedi eljárás keretében benyújtott igények alapján pedig 2030-ra akár az eredetileg 2040-re várt 12 000 MW-os beépített teljesítőképesség is elérhető, amint ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter is elmondta május elején az Infostartnak. A kereskedelmi és háztartási méretű szegmensben 2022-ben bevezetett hálózati korlátozásokat egyébként éppen az elmúlt években nemzetközi összevetésben is rendkívül gyorsnak számító kapacitásnövekedés, illetve az magyarázza, hogy a hálózati és egyéb kapcsolódó rendszerfejlesztések nem tudtak lépést tartani a bővüléssel.

Címlapkép: Getty Images