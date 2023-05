Valóságos ugrást hozhat a mesterséges intelligencia Magyarországnak, de hatalmas kihívások előtt állunk

2022. november 30-án robbant be a chatGPT az életünkbe, 5 nap eltelte után 1 millió, 2 hónap után 100 millió, márciusban 1,1 milliárd felhasználója volt a chatGPT-nek, ez valóságos globális AI-robbanást okozott. Az AI körüli diskurzus a hazai bankszektorban is egyre hangosabb és intenzívebb, ám fontos kérdés a terület szabályozása, a use case-ek megtalálása illetve a megatrend hazai és európai szintű meglovagolásának kérdése is. Erről volt szó banki és digitalizációs szakértők körében a Finshape fintech társaság rendezvényén.