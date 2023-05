Itt a lista, mutatjuk, mennyit keresett Csányi, Hernádi és a többi magyar cégvezér

2022 komoly kihívásokat hozott a magyar vállalatoknak, nemcsak a háború hatásaival, de a magas inflációval, a hektikusan mozgó devizaárfolyamokkal és a masszív kormányzati elvonásokkal is meg kellett küzdeni, ennek ellenére sok vállalatnál sikeres év volt a tavalyi, ez pedig a felsővezetők javadalmazásában is jól nyomon követhető. Összesítettük a tőzsde prémium kategóriájába tartozó vállalatok vezetőinek javadalmazását, amiből kiderült, hogy sok esetben nem a cég első embere keresi a legtöbbet, és az is, hogy a juttatási csomag változó része, főként a részvények tudják nagyon megdobni a javadalmazást. A Top10-be most közel 180 millió forint volt a beugró.

4iG A legnagyobb juttatást tavaly nem az elnök Jászai Gellért, hanem Fekete Péter vezérigazgató kapta a 4iG-nél, összesen bruttó 179,8 millió forintot, ebből 52,6 millió forint munkabér, 81,3 millió forint pedig MRP keretében kapott juttatás. Jászai Gellért összes javadalmazása 155,5 millió forint volt, ebből 36,8 millió forint munkabér, az MRP-ből pedig 104,6 millió forint származott. AKKO Invest A vállalat igazgatósági tagjai csak tiszteletdíjat kapnak, az igazgatóság elnöke viszont munkabért is, Prutkay Zoltán teljes juttatása 7,35 millió forint volt 2022-ben. Alteo A vállalatnál nem Chikán Attila vezérigazgató juttatása volt a legmagasabb tavaly, hanem Luczay Péter, termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettesé, akinek a bruttó javadalmazása 67,1 millió forint volt. Appeninn Az ingatlancég elnök-vezérigazgatójának, Bihari Tamásnak a teljes javadalmazása tavaly 27,3 millió forint volt. AutoWallis A vállalat vezérigazgatójának, Ormosy Gábornak volt a legmagasabb juttatása tavaly, amelyből bruttó 37 millió forint volt a munkabér, 31,4 millió forint a bónusz, és az MRP-ből 1,35 millió darab AutoWallis részvényt is kapott a cégvezér, ennek piaci értéke jelenleg 124,6 millió forint. BIF A vállalat alelnöke, Berecz Kristóf bruttó 33,6 millió forintot keresett tavaly, a BIF elnök-vezérigazgatója, Ungár Anna pedig 22,2 millió forintot. CIG pannónia A biztosító vezérigazgatója, Polányi Zoltán tavaly bruttó 108,8 millió forintot keresett, ebből 93,4 millió forint volt az alapbér és 15 millió forint a jutalom. Duna House Shilling Dániel alapbérből, bónuszból, egyéb javadalmazásból és dolgozói részvény osztalékából származó összes javadalmazása tavaly 31,6 millió forintot tett ki. A vállalat vezetői számára ezeken a juttatásokon felül részvényopciók váltak lehívhatóvá az év során. Graphisoft Park Kocsány János juttatása összesen 93,2 millió forint volt tavaly, ebből az éves alapbér 14,4 millió forintot, a teljesítmény alapú osztalék pedig 73,4 millió forintot tett ki. Magyar Telekom A vezető hazai távközlési cég vezérigazgatója, Rékasi Tibor teljes juttatása tavaly 434 millió forint volt, ebből az alapbér 103 millió forintot tett ki, az ennél jóval nagyobb tétel a változó javadalmazás volt, ami összesen 317 millió forint volt. A javadalmazás változó része 73 százalék volt. Az igazgatóság tagjai, így a vezérigazgató és több vezérigazgató-helyettes is kap havi bruttó 450-600 ezer forint összegű tiszteletdíjat, de azt jellemzően jótékony célra ajánlják fel, vagy lemondanak róla. Masterplast Tavaly Nádasi Róbert vezérigazgató (idén áprilistól vezérigazgató-helyettes) javadalmazása volt a legmagasabb, a bruttó munkabére 35,8 millió forint volt, ehhez jött még 37 821 darab Masterplast részvényből álló juttatás, ennek a piaci értéke jelenleg 88,7 millió forint, a kettő együtt 124,5 millió forint. A vállalat elnöke, az idén április óta újra a vezérigazgatói pozíciót is betöltő Tibor Dávid bruttó munkabére 24,9 millió forint volt. Mol Az olajcégnél nem az elnök-vezérigazgató Hernádi Zsolt, hanem a csoport vezérigazgató Molnár József juttatása volt a legmagasabb 2022-ben. Molnár alapbére igazgatóként 108 millió forint volt, ehhez jöttek még rövid- és hosszú távú ösztönző programokból részvények, igazgatósági tagként pedig további 57,7 millió forintot kapott. A juttatásokon belül a változó rész aránya 75 százalék volt. Hernádi Zsolt teljes juttatása 284,7 millió forint volt, 29 százalékkal kevesebb, mint a 2021-es 400,7 millió forint. Az elnök-vezérigazgató alapbére 156 millió forint volt, a teljes javadalmazás igazgatóként 210,9 forintot, igazgatósági tagként pedig 73,8 millió forintot tett ki. A javadalmazás változó összetevőinek aránya 40 százalék volt. A listán itt is feltűnik Csányi Sándor neve, a bankvezér igazgatósági tag a Molnál, ebben a minőségében tavaly 76,7 millió forint juttatást kapott, ebből 14,4 millió forint volt a tiszteletdíj és 52,4 millió forint a részvényjuttatás. Opus Az Opusnál tavaly a legnagyobb összeget nem az elnök vagy a vezérigazgató, hanem az igazgatóság egyik tagja, Torda Balázs kereste, bruttó 52,6 millió forint volt a teljes javadalmazása, a vállalat elnöke (aki idén év elején távozott a vállalat éléről), Mészáros Beatrix javadalmazása 15,5 millió forint volt, Dzsubák Attila vezérigazgató 30,9 millió forintot keresett. OTP Itt kemény dió megmondani, hogy pontosan mekkora a bankcsoport vezetőinek összes javadalmazása, mert a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek juttatásait a bank nem teszi közzé. Annyit tudunk, hogy az igazgatóság tagjainak juttatása fix összegű havi tiszteletdíjból és havi fix mennyiségű törzsrészvényből áll (a kapott részvények felére a mandátum időtartamának lejártáig elidegenítési tilalom vonatkozik). A tiszteletdíj az igazgatóság elnökénél havi bruttó 810 ezer forint, az igazgatóság alelnökénél 785 ezer forint, az igazgatóság tagjainál 695 ezer forint, az elnök havonta 1000 OTP részvényt kap, az alelnök 900-at, az igazgatósági tagok 800-at. A bank első embere, Csányi Sándor elnök-vezérigazgató az igazgatóság elnökeként éves bruttó 9,7 millió forint tiszteletdíjat kapott 2022-ben, a havi 1000, éves szinten 12 ezer darab OTP részvény piaci értéke a tegnapi záróárral számolva 133,2 millió forint, vagyis a tiszteletdíjból és a részvényekből a teljes elnöki javadalmazás 142,9 millió forint. Hogy ehhez mennyit keresett Csányi vezérigazgatóként, azt nem tudjuk. Az EBA-nak van egy kimutatása arról, hogy egy adott országban hány olyan banki vezető van, aki egy év alatt több mint egymillió eurót keresett (fix és változó rész), a legutóbbi, 2021-re vonatkozó lista alapján Magyarországon három ilyen személy volt. Hogy kik ők, nem tudjuk, de ez alapján nem túl merész feltételezés, hogy Csányi Sándornak az elnöki juttatásokon felül akár több százmillió forintnyi vezérigazgatói juttatás is gyarapította a vagyonát 2022-ben. PannErgy A geotermikus vállalat elnökének, Bokorovics Balázsnak a teljes juttatása tavaly bruttó 2,3 millió forint volt, a vezérigazgató Gyimóthy Dénes bruttó 1,9 millió forintot keresett. Tavaly decemberben egyébként változás volt a cég vezetésében, az elnöki pozíciót Bokorovicstól Gyimóthy vette át, Bokorovics elnöki tanácsadóként dolgozik tovább. Rába A gépgyártó vállalatnál Hetzmann Béla vezérigazgató juttatása volt a legmagasabb, a cégvezető bére, tiszteletdíja, prémiuma és önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulása összesen 87,9 millió forintot tett ki. Richter A Richternél a legmagasabb javadalmazásban Orbán Gábor vezérigazgató részesült. A 2021-es 257,3 millió forint után 262,8 millió forint volt a teljes javadalmazás, a fix rész 78 millió forintot tett ki, amin belül 57,8 millió forint volt az alapbér, a változó rész pedig a teljes javadalmazás 70 százaléka, 184,7 millió forint volt. Az elnök, Bogsch Erik tavaly 119,3 millió forintot keresett, a fix rész 67,6 millió forint volt (ezen belül a munkabér 44,7 millió forint), a változó rész pedig 51,7 millió forintot tett ki. Ha az összes munkavállalót nézzük, akkor a Richternél a személyi ráfordítás mediánja dolgozónként bruttó 12,1 millió forint, a vezérigazgató javadalmazása ennek a 21,7-szerese. Waberer’s Barna Zsolt vezérigazgató javadalmazása volt tavaly a legmagasabb a vállalatnál, a bruttó 172,9 millió forintból 72 millió forint volt az alapbér, a változó javadalmazás pedig 95,5 millió forintot tett ki, ezzel a változó elemek aránya 55 százalék volt. Zwack Frank Odzuk vezérigazgató alapbére bruttó 117,4 millió forint volt 2022-ben, ez szinte teljes egészében fix összetevőkből állt. Top10 A 2022-es bruttó javadalmazás alapján a top10-ben alaposan felülreprezentált a Mol, 4 helyen is az olajvállalat vezetője szerepel, itt azért erősen disclaimeres, hogy az OTP vezetőinek tényleges bérét nem ismerjük. A gyűjtésünkben szereplő számok alapján 2022-ben a top10-be legalább közel bruttó 180 millió forint juttatással lehetett bekerülni. A listán szereplő top10 vezető összesített 2022-es javadalmazása közel 2,9 milliárd forint. A vezetők juttatásainak közel kétharmada változó összetevőkből áll, ennek jelentős része több éven áthozódó bónusz, jutalom vagy részvényjuttatás. Sok vagy kevés? Arról már korábban írtunk, hogy több hazai cég, így az OTP,a Mol a Richter vagy a Magyar Telekom vezetői nem a magyar, hanem a nemzetközi munkaerőpiacon mozognak, a bérezésüket is ebben a kontextusban kell elhelyezni, a nemzetközi munkaerőpiacon mérik meg ezeket a vezetői teljesítményeket. Ezért a hazai mércével magas összegek sem tűnnek kiugrónak, ha nemzetközi nagyvállalatok vezetői javadalmazásával hasonlítjuk össze. 