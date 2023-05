Balatoni nyár: megjelent az árlista, hol mennyiért strandolhatsz idén

Aki idén most érkezik először a Balaton partjára, az nagyjából 20-30 százalékos drágulással fog szembesülni, többek között a strandbelépők is megemelkedtek a tavalyi évhez viszonyítva. A Pénzcentrum egyesével felkereste a balatoni önkormányzatokat, hogy tisztább képet kapjunk, és megtudjuk, hogy készülnek a szezonra.

Maradnak még szabadstrandok?

A Balaton szinte összes településén vannak szabadstrandok, egy azonban már majdnem biztos, hogy eltűnik: januárban a Pénzcentrum is hírt adott róla, hogy újabb balatoni szabadstrand lehet fizetős: Siófok képviselő-testülete tárgyal egy strandról, az Újhelyi fizetőssé tétele van napirenden, de nem 2023-tól csak 2024-től. Viszont jó hír, hogy Balatonföldváron a Nyugati Strand az idei évtől szabadstrand lesz - ez korábban fizetős strand volt.

Balatoni strandbelépők 2023

Igaz, hogy a tó körül ma még sok helyen strandolhatunk ingyen, ám ahol belépőt kérnek, ott ismét emeltek. Igyekezett a Pénczentrum minél több 2023-as árat összegyűjteni a cikkben szereplő táblázatában, persze van önkormányzat, aki még nem hozta nyilvánosságra.

Mindenhol kénytelenek voltak emelni az önkormányzatok, üzemeltetők:

Alsóörsön 500 forintot

Badacsonyban 50 forintot

Badacsonytomajon 150 forintot

Balatonakaliban 200 forintot

Balatonakarattyán 700 forintot

Almádiban 400, illetve 500 forintot

Balatonföldváron 200 forintot – viszont a Nyugati strand idén ingyenes lesz!

Balatonfüreden 200, illetve 400 forintot

Balatonfűzfőn 300 forintot

Balatongyörökön nem lesz emelés

Balatonkenesén 500 forintot

Balatonlellén 300 forintot

Balatonszárszón 200 forintot

Balatonszepezden nem lesz emelés

Balatonvilágoson 100 forintot

Fonyódon nem lesz emelés

Gyenesdiáson 300, illetve 400 forintot

Révfülöpön 200 forintot

Siófokon 300, illetve 500 forintot

Szigliget 500 forint

Tihany Sajkod 200 forint

Vonyarcvashegy 200 forint

Zánka 500 forint

Balatonszemes Élményfürdő 210 forint

Siófok

A Siófoki szabadstrandok felkészülten várják a Balatonra érkezőket. Nyitva vannak már az ingyenes strandi illemhelyek, a lépcsők és a kijelölt fürdőhelyeket jelölő bóják is bekerültek a vízbe. A terület rendezése, takarítása folyamatosan történik. A Nagystrand május 12-től ingyenesen látogatható volt május 25-ig, május 26-tól az előszezoni díjszabás szerint kell fizetni a belépődíjat. A sóstói strand a tavalyi évtől eltérően a Pünkösdi hosszú hétvégén is egészen június 15-ig ingyenesen látogatható, belépődíjat csak június 16-án, a főszezoni időszak első napján kell vásárolni. Az árak inflációt követően emelkedtek. Az Újhelyi strand május 12-től szeptember 17-ig továbbra is díjmentesen igénybe vehető. A Nagystrandon újra forog május 19-től az 50 m magas Óriáskerék, (idén új egyedi gyártású gondolákkal) és a Plázs is megnyitja kapuit május 26-án, zenei koncertekkel, programokkal várják a vendégeket. A siófoki lakosok kedvezményes belépővel látogathatják idén a helyi strandokat.

Balatonvilágos

A tavalyi évben Balatonvilágos területén található strandokon a nagyobb fejlesztések befejeződtek. A Községi Fizetős Strandon a napi belépők mellé idén bevezetik a heti bérletet:

Felnőtt: 4 000 Ft/fő

Nyugdíjas, Diák (diákigazolvány felmutatásával!) : 3000.- Ft/fő

3-6 év közötti gyermek: 2 000 Ft/fő

Családi: 2 felnőtt + 2 gyermek (14 év alatti): 11 000 Ft

Lakcímkártyával és fényképes igazolvánnyal igazolt helyi lakosok részére a strand használata térítésmentes.

Balatonfüred

A füredi strandokon az idei évben is magas szintű zöldterületfejlesztést hajtottak végre: robotfűnyírókat telepítettek, gyepszellőztetést valósítottak meg, locsolórendszer hálózatot korszerűsítettek, valamint különböző elektromos eszközöket, járművet vásároltak. Informatikai, beléptetőrendszer fejlesztést valósítanak meg a kötelező NTAK turisztikai adatszolgáltatáshoz is igazodva.

Balatonszárszó

Szárszó Központi strandja fizetős. 2023-ban 15% emelést történt, felnőtt belépő 1 300 Ft, gyermek,- nyugdíjas belépő 700 Ft. Az áraik az emelés után is a déli parton a legolcsóbbjai maradtak. Ezen kívül van még két szabadstrand, amelyek teljesen ingyenesek, beleértve a mosdóhasználatot és a strandpályák használatát is. 2023-ban nem történt további fejlesztés, felújítás.

Balatonszemes

Szemesen a strandok és a parkolás ingyenes, az Strandjaink ingyenesek, parkolás ingyenes, élményfürdőnk belépő díjai 2 órára 1610 forint, gyermeknek, nyugdíjasnak 1035 forint, a családi belépő 1995-3165 forint, a diákjegy 1265 forint.

Balatonakali

A Balatonakali Mandulavirág Strand belépőjegyei átlagosan 25 % körül drágulnak, felnőtt napijegy 1200 Ft. Beruházásként folytatják bérelhető SUP tárolóik építését, így a szezonra 15 db áll majd rendelkezésre.

Balatonlelle

A Balatonlellei Napfény strand esetében a 2023.évben minimális mértékű jegyár emelés történt. A település területén található 3 szabadstrand 2023.évben is ingyenes formában üzemel. A Keleti Feltöltés – szabadstrandon az egyik illemhelyen beléptető rendszer kerül kiépítésre, mely fizetős lesz, de a szabadstrandok egyéb illemhelyei (összesen 6 db) továbbra is ingyenesen vehető igénybe a strandvendégek számára.

Balatonföldvár

Balatonföldváron a Keleti Strand 2023.június 15-től lesz fizetős. A felnőtt belépőjegy ára 1500 forintba kerül idén, viszont a nyugati Strand az idei évtől szabadstrand lesz - ez korábban fizetős strand volt.

Balatonszepezd

Központi strandot június 17-én nyitják, a másik két strandot rá 1 hétre. Az embereik már most behelyeznek lépcsőket a korai fürdőzőknek, vállalkozó a napokban berakja a tavalyi évben pályázaton nyert úszóstéget is. Saját erőből oldják meg a vizesblokkok felújítását, ajtókat is cserélniük kell rongálás miatt. A pénztárosok felvétele zajlik, a tavalyi rutinos személyzet ismét munkába áll.

A vendéglősök készülődnek, a Központi és a Szepezdfürdői strandon új üzemeltetők lesznek, bővül a szolgáltatói kör. A belépőárak nem változtak, a helyi lakosok ingyenesen, a nyaralók 12 000 Ft/szezon áron tudnak bérletet venni. A vizimentősökkel mindhárom strandra szerződést kötöttek már, így a biztonságos működés biztosított - olvasható a település Facebook oldalán.

Címlapkép: Getty Images