Digitális bankolás: elárulta az államtitkár, mire készül a kormány?

Turzó Ádám Pál 2023. május 29. 10:00

A kormány az MNB-vel és a piaccal közösen folyamatosan dolgozik azon, hogy a hazai szabályozási környezet a digitális bankolást, a gördülékenyebb ügyintézést minél hatékonyabban támogassa. Ennek érdekében az elektronikus ügyintézési törvény módosításával rendezésre került az írásbeliség és az okiratiság kérdése. Azt is megtudtuk Túri Anikótól, a GFM államtitkárától, hogy jelenle g kormányzati szinten előkészítés alatt áll számos állami alapon nyugvó digitális szolgáltatás, köztük egy olyan megoldás, amely a fontos iratok kézbesítését modern és környezetkímélő módon teszi lehetővé. Június 1-jei Financial IT konferenciánk előadójával a cash-back szolgáltatásról, az AVDH+-ról és a digitális jelzáloghitelezésről is beszélgettünk.