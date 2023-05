Fontos határidő közeleg, átírják a magyar energiastratégiát

Az európai uniós szabályozás értelmében a tagállamoknak 2023. június 30-ig be kell nyújtaniuk a 2021-2030-as időszakra vonatkozó frissített nemzeti energia- és klímaterveik (NEKT) tervezetét az Európai Bizottság felé. A NEKT, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó, 2040-ig kitekintő Nemzeti Energiastratégia (NES) aktualizálásán a magyar kormány is dolgozik, és az eddig megjelent információk szerint jelentős változások várhatóak a dokumentumokban.

Az energia- és klímapolitika alapjául szolgáló NEKT és NES jelenleg érvényes verziói 2019-ben készültek, és az azóta eltelt időszakban történtek - különösen az energiakrízis, illetve az Ukrajna ellen indított orosz háború - hatására az országok a legtöbb területen jelentősen módosították szakpolitikáikat, de a szabályozási környezet nyújtotta támogatáson részben túlmutató technológiai fejlődési, illetve piaci folyamatok is túlhaladottá tették a NEKT-ek céljait, gyakran már a háború előtt.

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért- és klímapolitikáért felelős államtitkára május 8-i Facebook-bejegyzésében jelentette be, hogy (a csatolt fotó alapján napenergia-) iparági konzultációt tartottak a stratégiák felülvizsgálatáról, hogy együtt, konstruktívan alakítsák ki az új, előremutató irányvonalakat. Értesüléseink szerint a megbeszélésen - amelyet továbbiak követhetnek - a minisztérium ismertette az energiastratégia frissítésére vonatkozó főbb elképzeléseit, és a résztvevők is megoszthatták az általuk legfontosabbnak tartott intézkedésekkel kapcsolatos álláspontjukat. A felmerült témák között szerepelt a hálózati fejlesztések, az energiatárolók terjedésének elősegítése, valamint egyebek mellett a régiós átlaghoz hasonló kiegyenlítő energia-árszínvonal eléréséhez szükségesnek tartott lépések.

2022 decemberében a Bizottság iránymutatást is adott ki arra vonatkozóan, hogy a tagállamoknak milyen feltételeknek kell megfelelniük a 2023 júniusáig benyújtandó új tervekben.

A terveket az uniós energia- és klímapolitikai változásokhoz, így a megemelt, 55%-os uniós kibocsátáscsökkentési célhoz is hozzá kell igazítani, vagyis a tagállamokkal szemben elvárás, hogy érdemben emeljék az energiahatékonyságra és a megújuló energiákra vonatkozó ambícióikat.

Az új tervek megírásakor az Európai Bizottság által az országoknak adott éves értékelést kell alapul venniük. A NEKT végleges frissített változatát 2024 júniusáig kell elkészíteni és beadni a brüsszeli testületnek.

A NEKT-ek eredetileg azt az akkor érvényben lévő közös uniós célt szolgálták az országok által előirányzott intézkedésekkel, hogy az EU 2030-ig 40%-kal csökkentse az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Ezt a célt azonban a Bizottság már 2020-ban 55%-ra emelte volna Európai zöldmegállapodás nevű terve részeként, majd ennek érdekében (a Megújuló energia direktíva felülvizsgálata keretében) 2021-ben elfogadta a 'fit for 55' csomagot. A tagországok már 2022-ben megállapodtak a csomag kulcsfontosságú elemeiről, amelyeket az Európai Parlament 2023-ban fogadott el.

A fő klímapolitikai cél - az ÜHG-kibocsátás nettó nullára csökkentése 2050-ig - elérésének felgyorsításához a 2020-as koronavírus járvány okozta válságból való fellendülést támogatni hivatott NextGenerationEU, illetve a központi eleméül szolgáló Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, valamint az Ukrajna ellen 2022 februárjában indított orosz agresszió okozta nehézségekre és globális energiapiaci zavarokra válaszul kidolgozott REPowerEU is elősegítette. A NEKT-ek megszületése, de különösen a háború kezdete óta az országok a közös változtatásoktól nem függetlenül saját hatáskörben is sok fajsúlyos energia- és klímapolitikai döntést hoztak, de ezek többnyire nem jelentek meg a stratégiai dokumentumokban.

Magasabbra kerülhet a megújulóenergia-cél

A frissítés hatására a dokumentumokban várható főbb változtatások a megújulóenergia- és energiahatékonysági célok emeléséről, valamint az ellátásbiztonság fokozásáról szólhatnak szerte Európában, így Magyarországon is. A jelenlegi, aktualizálás előtt álló magyar energiastratégia és a NEKT legfontosabb általános célkitűzése ugyanakkor várhatóan inkább csak hangsúlyaiban módosul, mert továbbra is jól tükrözi a hazai szakpolitikai törekvéseket, a megváltozott körülmények között is. E szerint

az energiastratégia és a NEKT legfontosabb célkitűzése az energiaszuverenitás és az energiabiztonság megerősítése, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása, valamint az energiatermelés dekarbonizálása, ami csak az atomenergia és a megújuló energia együttes alkalmazásával lehetséges.

Az ennek elérését lehetővé tevő részcélokban és -területeken viszont érdemi változások is jöhetnek.

A magyar stratégiákban várható egyik legfontosabb változás a megújulós célok emelése lehet.

Jelen állás szerint Magyarország a bruttó végső energiafogyasztásban legalább 21%-os megújuló részarányt szeretne elérni 2030-ig, ami az EU-ban a legalacsonyabb megújulós célszám. Megemelését a közös uniós klímacélok növekedése mellett az energiaválság és a háború is indokolttá teszik, melyek plusz lendületet adtak a fosszilis energiahordozókról a tiszta, jellemzően megújuló forrásokra való átállásnak.

A magyar megújulós célszám emelésének lehetőségét mindenekelőtt a kedvező szabályozási környezetben az elmúlt években végbement, nemzetközi szinten is gyorsnak számító naperőmű-építési boom teremti meg. A 2030-ra kijelölt 6500 MW-os cél elérésére akár már 2024-ben sor kerülhet - a hálózati nehézségek mellett is -, 2030-ig pedig az eredetileg 2040-re várt 12 000 MW körüli beépített teljesítőképesség is teljesülhet, amint ezt Lantos Csaba energiaügyi miniszter is elmondta. Így a felülvizsgálat eredményeképpen a kormány várhatóan jelentősen megemeli majd a 2030-as napenergia-célt is.

A szélenergia ugyancsak olyan terület, ahol a hírek a kormányzati ambció emeléséről szóltak, amit a frissített stratégiák is tükrözhetnek.

A jelenlegi verziók a mai, 330 MW körüli szélerőmű-kapacitással számolnak 2030-ban is, de ahogyan az energiaügyi miniszter többször jelezte, valamennyi új szélkerék előtt ismét megnyitnák az utat, és a most meglévő kapacitást könnyedén fel lehet vinni 1000 MW környékére. A szélenergiával kapcsolatos kormányzati célok emelésére utal a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) is, melyben a kabinet az új turbinák telepítése előtt álló szabályozási akadályok felszámolását vetíti előre.

A HET-ben az is szerepel, 2024 harmadik negyedévéig legalább 8000 MW-ra, 2026 második negyedévéig pedig legalább 10 000 MW-ra kell bővülnie az összesített hazai nap- és szélerőmű-kapacitásnak. (Ez jelenleg már meghaladja az 5000 MW-ot.) Az időjárásfüggő megújuló termelő források növekvő szerepére tekintettel az aktualizált stratégiákban nyomatékosabban kerülhetnek említésre a villamosenergia-hálózat és a rendszer kiegyensúlyozását szolgáló fejlesztések, így az energiatároló-kapacitás növelése is.

Hosszú távon hat az energia-veszélyhelyzet

Az energiastratégia felülvizsgálatának a háború, illetve a geopolitikai helyzet miatti szükségességéről először 2022 tavaszán beszélt a kormány részéről Steiner Attila, akkor még az azóta megszűnt Technológiai és Ipari Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős államtitkáraként. Konkrétumok ezzel kapcsolatban először 2022 júliusában hangzottak el, amikor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette az energia-veszélyhelyzetet és a rezsicsökkentés csökkentését, majd később újabb részletek láttak napvilágot.

Ezek alapján új elemként helyet kaphat a stratégiai dokumentumokban a Paksi Atomerőmű működő blokkjai üzemidejének további 20 évvel, 2052-2057-ig való meghosszabbítása is, ami a 2040-es villamosenergia- mix modelleket is átírhatja. Ugyancsak módosulhat a stratégia annak következtében is, hogy míg korábban a kormány legkésőbb a 2020-as évek végén számított az új paksi blokkok üzembe lépésére, ezt most már 2032-re várja. Szintén erőteljesen befolyásolhatja az 2030-as és 2040-es évekre vonatkozó áramtermelési előrejelzéseket a kormány gázerőmű-építési terve, amely ugyancsak bekerülhet a stratégiákba.

Az energia-veszélyhelyzet kihirdetésekor felsorolt intézkedések közül a hazai földgázkitermelés növelése már a NEKT-ben is szerepelt, sőt, míg a tavaly nyári bejelentés szerint 1,5 milliárd köbméterről 2 milliárd köbméterre növelik a hazai gázkitermelést, addig a Nemzeti Energia- és Klímatervben az szerepelt, optimális esetben 2030-ban akár 2,4 milliárd köbméteres hazai hagyományos földgázkitermeléssel is számolhatunk.

Bár a NEKT és a NES jelenlegi verziója is kiemelt célként szól a földgázimport-csökkentéséről és a földgáz tartós kiváltásáról, ezekre és a hazai biogáz/biometán piac, illetve távlatibb célként a hidrogéngazdaság fejlesztésére az eddigieknél is nagyobb hangsúly kerülhet.

Az energia- és klímastratégiák már most is tartalmazzák a hazai biogáz-, biomassza és geotermikus energia potenciál nagyobb mértékű kiaknázására vonatkozó célt, de a kormány e területeken fel kívánja gyorsítani a folyamatokat. Az is elképzelhető, hogy a frissített NEKT és NES utalhat a gáztárolók feltöltésének megnövekedett fontosságára is, és valamilyen módon tükrözhetik az energiahordozókra, illetve a tüzifára hirdetett kiviteli tilalmat is, de várhatóan nem kapnak nagy hangsúlyt.

Valamilyen módon a stratégiákban is megjelenhet a kormánynak a Mátrai Erőmű lignittüzelésű blokkjaival kapcsolatos terveiben beállt változás, illetve a lignitkitermelés/szénbányászat fokozására irányuló szándéka.

Ezzel együtt a Mátrai Erőmű termelésének fokozása, és az, hogy az erőmű 2029-ig biztosan működni fog, miközben kibocsátáscsökkentési beruházásokat is megvalósítanak benne, a stratégiai dokumentumokban foglaltakhoz képest nem jelent lényegi újdonságot.

Ezek ugyanis már leszögezték: amellett, hogy az egyik legfontosabb dekarbonizációs feladat az erőmű alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákra alapozó átalakítása, ezzel a szén és a lignit kivezetése az áramtermelésből 2030-ig, a kormány azt is biztosítani kívánja, hogy a lignitalapú termelés lehetősége stratégiai tartalékként továbbra is rendelkezésre álljon (az erőmű korszerűbb lignites blokkjait stratégiai tartalékba helyezik, az idősebb blokkokat pedig fokozatosan leállítják). nem sokkal később a kormányzati elképzelések már arról kezdtek szólni, hogy a lignitet 2025-ig kivezetnék (vélhetően a karbonkvóták drágulásától nem függetlenül), és Palkovics László korábbi technológiai és ipari miniszter még tavaly ősszel is erről beszélt, ezt a stratégiákba nem vezették át, emiatt tehát most nincs szükség újabb módosításra.

Címlapkép: Getty Images