Nincs több idő a tervezgetésre, 2050-ig túl sok dolgunk van

A gazdasági, környezeti és társadalmi mítoszok ledöntéséről szólt a Green Policy Center Klímasemlegesség 2050 rendezvénye. Szó volt a zöld átálláshoz szükséges forrásokról, a koordináció kérdéséről, a vállalati döntéshozók felelősségéről, az egyéni hozzáállásról, valamint a népszerűbb vagy éppen kevésbé népszerű környezeti beavatkozásokról. Az esemény fő üzenetei közé tartozott, hogy mindenkinek érdemes kitekintenie a saját világából, együtt cselekedni, mert már nincs több idő arra, hogy csak tervezgessünk.

Sokan gondolják azt, hogy nincs forrás a zöld átállás megvalósítására. Ámon Ada, Budapest Főváros Önkormányzatának Klíma- és Környezetügyi Főosztály vezetője ennek kapcsán kiemelte, hogy az EU-s források egy jelentős része éppen a fenntarthatósági célokra költhetők el, így azok érkezése esetén lenne forrás a zöld átállás megvalósítására. A szabályozás kulcsfontosságú, a nagy kibocsátás megfogásának egyik oldala az épületek kibocsátásainak visszaszorítása, viszont az ezzel kapcsolatos önkormányzati teendőket a hazai szabályozás nem tartalmazza. Ami ebben változást hozhat, hogy az EU viszont ebbe az irányba megy.

Sustainable World 2023 Többek között a zöld finanszírozás, a megújuló energia, valamint a vállalatok elköteleződéséről lesz szó a szeptember 12-ei Sustainable World konferencián.

A vállalatoknál a zöld átállás során a fenntarthatósági célok kitűzése, illetve egy vállalatvezető elköteleződése a legfontosabb ahhoz, hogy elinduljon a változás. Eleinte nem is feltétlenül kell nagy költségekre gondolni, kisebb beruházásokkal is el lehet indulni - mondta el Horváth Áron, fenntarthatósági vezető, CBRE Magyarország. Az ingatlanpiacon az a tapasztalat, hogy a bérlők és a befektetők hajlandók prémiumot fizetni, ha fenntartható egy ingatlan. A bérlők elvárásai erős jelzések arra, hogy érdemes ebben előre menni. A befektetőknek a jövő záloga egy fenntartható épület, mert a kiszállás esetében biztosítani szeretnék a profitjukat.

Tóth Illés, az MBH Jelzálogbank Zrt.vezérigazgató-helyettese a zöld átállás koordinációja kapcsán elmondta, hogy a bankszektornak nagy segítség volt az, hogy az MNB a zászlajára tűzte ki a fenntarthatósági változtatásokat, erre már tudtak a pénzügyi szereplők reagálni, elindítani a fejlesztéseket, beruházásokat a szervezeteken belül. Hosszú távon lehet forráskiszorító hatásra számítani, vagyis, hogy sokkal jobban eladható, finanszírozható lesz egy zöld projekt, beruházás, mint a nem zöld.

A társadalmi folyamatokról, az alkalmazkodásról, a Z generációról, illetve arról az önvédekezési gondolkodásról is szó volt a konferencia következő beszélgetése során, ami "a már túl késő bármit is tenni" mondások csoportjába tartozik. Egy ideig a tudatosítás volt a fókuszban, hogy az emberek komolyan vegyék a klímaváltozással kapcsolatos problémákat, de eljött egy fordulat, ami óta már azzal védekezünk, hogy már akkora a baj, hogy nincs is mit tenni.

A környezeti faktorokról beszélgető szakértők azt vitatták meg, hogy mi állhat amögött, hogy a fenntarthatóság esetén többségében csak az éghajlatváltozásról, a szén-dioxid-kibocsátásról esik szó. A klímaváltozással kapcsolatos üzeneteket egyrészt sokkal könnyebb eljuttatni az emberek felé, másrészt gazdasági érdekek is tudnak mögöttük húzódni, a technológiai forradalom, a lábnyomok csökkentése húzószavak lehetnek a vállalatoknál is, miközben például a biodiverzitással kapcsolatos helyreállítási folyamatok sokszor szembemennek a profitorientált célokkal.

Címlapkép: Getty Images