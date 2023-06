Több szektornak nekimegy a kormány - Megjöttek a cégek válaszai

Szerdán késő este jelent meg a Magyar Közlönyben az extraprofitadók módosítása, amely több szektort is érzékenyen érint, a bankok és pénzügyi vállalkozások extra terhelését a kormány a korábban tett vállalásokkal ellentétben továbbra is fenntartja, igaz, annak mértéke felére csökkenhet, a legnagyobb kiskereskedelmi cégekre vonatkozó különadó-kulcs pedig emelkedik. A vállalatokat képviselő szövetségek már reagáltak a kormány bejelentéseire.

Bankok és pénzügyi vállalkozások

A szerdai Magyar Közlönyből kiderült. hogy a 2024-ben a bankokat és pénzügyi vállalkozásokat terhelő extraprofitadó alapja a 2022-es adózás előtti eredmény marad, ahogy 2023 második felében is már ez (illetve ennek fele) lesz érvényben egy áprilisi módosítás következtében. Az adó kulcsa a 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 százalék, az e feletti összegre 30 százalék (ez az idei második félévben is így van, csak fele akkora, 10 milliárdos határral).

A közlöny alapján fontos változás, hogy azok a pénzintézetek, amelyek állampapírt vásárolnak, azok akár meg is felezhetik a különadójukat.

A rendelet ugyanis kimondja, hogy amennyiben a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás tulajdonában lévő, 2027. január 1-jét követően lejáró Magyar Államkötvények 2023. január 1-je és 2023. április 30-a közötti napi átlagos állományához viszonyítva a 2024. január 1-je és 2024. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állománya növekszik (bizonyos repóügyeletekben és részvényvissza-vásárlási ügyletekben érintett papírok kivételével), akkor a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a 2024. december 10-ig teljesítendő különadó fizetési kötelezettségét csökkentheti. Az adókötelezettség csökkentésének a mértéke

legfeljebb az említett állampapírállomány-növekmény 10%-a és

legfeljebb az enélkül számított extraprofitadó-kötelezettség 50%-a lehet.







A közlöny megjelenését követően nem késett sokat a bankszövetség közleménye sem, amiben azt írják, hogy a Magyar Bankszövetség negatívan értékeli, hogy a 2022-ben ideiglenes jelleggel,

két évre bevezetett extraprofit adót a korábban tett vállalásokkal ellentétben a kormány 2024. évre meghosszabbította.

Az extraprofit adó csökkentésért cserébe elvárt további állampapír vásárlás a magyar gazdaságra kedvezőtlen hatással lesz, a bankok likviditása csökken és a vállalkozások beruházásaira kevesebb hitelt tudnak majd kihelyezni. A magyar bankszektor jelenleg is a magyar állam egyik legnagyobb hitelezője és ez után is az lesz, az elmúlt 10 évben megduplázódott a bankok állampapír állománya, ami már most is mintegy 11 ezer milliárd forint. Az átmeneti extraprofit adó meghosszabbítása egyben a nemzetgazdaság ellenállóképességét gyengíti.

Miközben a Magyar Bankszövetség is az infláció és a jegybanki kamatok jelentős mértékű csökkenésével és a hitelkereslet felfutásával számol, az extraprofit adó 2024-ben változatlan szinten tartása a pénzintézetek bevételeinek és így a kihelyezhető hitelek csökkenését fogja eredményezni. Az elmúlt időszak válságai megmutatták, hogy a magyar gazdaságnak a mostanihoz hasonló kihívásokkal teli időszakokban egy stabil és likvid bankszektorra van szüksége, ami biztosítja a hitelezés fenntartását, valamint ezen keresztül segítséget nyújt a gazdaság recesszióból való kikerüléséhez.

jelentős visszalépést eredményezhet a lakossági öngondoskodás terén.

Az elmúlt időszak jelentős változásokat hozott a befektetési és megtakarítási piacon, a lakosság döntő többsége az infláció miatt csökkentette fogyasztását, de emellett is fontosnak tartotta a takarékoskodást és egyre többen szeretnék különféle megtakarítási formákban tartani pénzüket. A lakosság megtakarításainak további megadóztatása és egyúttal az állampapírba történő jelentős nagyságrendű befektetések ösztönzése versenytorzító hatású és kiszorítja a magyar pénzügyi szektort a megtakarítási piacról. Továbbá korlátozza az ügyfelek szabad döntéshozatalhoz való jogát, hiszen minden olyan lehetőséget korlátoz, amellyel a megtakarítási termékek széles skáláját elérhetik. Minden új adó kivetése és az újabb elvonások csökkentik a magyarországi megtakarításokat, amely elveszi a hitelezéshez szükséges forrásokat. Ez erősen korlátozza a hosszú távú befektetésekbe vetett bizalmat és csökkenti az értékpapírpiac, sőt a magyar gazdaság fejlődési lehetőségeit.

A Magyar Bankszövetség a döntések kedvezőtlen gazdasági hatása miatt

kéri a kormányt, hogy az intézkedéseket minél előbb vizsgálja felül és lehetőség szerint azokat vonja vissza, ne vezesse be.

A bankszövetségnek azóta már válaszolt is a minisztérium, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye szerint sem likviditási, sem tőke szempontból nem vetik vissza a bankszektor hitelezési képességét a szerdán este kihirdetett pénzügyi intézkedések, köztük a megtakarításokat terhelő 13%-os szociális hozzájárulás (szocho) bevezetése.

Biztosítók

A biztosítók tavaly bevezetett pótadója változatlan kulcsokkal megy tovább,

a nem-életbiztosítások esetében 2-től 12 százalékig,

az életbiztosítások esetében 1-től 5 százalékig

terjed a sávos adó kulcsa 2024-ben, ahogy idén is.

A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) nem is várta meg a szerdai Magyar Közlönyt, hanem már a Költségvetési Tanács korábbi értékelésére reagáltak. Közleményükben azt írták, hogy továbbra is kérki a szektort terhelő jövő évi tervezett, megemelt bevételi előirányzat számainak a biztosítási ágazattal egyeztetett felülvizsgálatát.

A MABISZ szerint a biztosítási szektor megérti és elfogadja, hogy az ország jelenlegi gazdasági helyzetében minden szereplőnek több terhet kell vállalnia. A társaság szerint azonban lényeges, hogy ez a többletteherviselés méltányos és arányos legyen. Ebből a szempontból fontos azt megjegyezni, hogy a biztosítási szektorban nem képződik extraprofit, ráadásul az egyéb szektorok extraprofitadó terheléséhez képest a biztosítási pótadó aránya kiemelkedően magas.

A közlemény szerint ezt támasztják alá a Magyar Nemzeti Bank adatai is, amelyek szerint a biztosítási szektor 2022. évi adózott eredménye a megelőző évihez képest (82,6 milliárd) 57%-kal csökkent és 35,8 milliárd forintot tett ki, míg az extraprofit adóteher meghaladta az 50 milliárd forintot. Idén ennél is nagyobb összeg befizetése várható. A 2022. december 23-i módosítással megemelt pótadó ugyanis a biztosítók számára 2023-ra olyan mértékű terhelést jelent, hogy a szektorban a nyereség (ezáltal a saját tőke képzési lehetőség) jelentősen tovább csökken, akár el is tűnhet.

Az elvárás a szektor számára fenntarthatatlan helyzetet eredményezne. A biztosítási szektor ezért megfogalmazta a javaslatát az extraprofitadó fokozatos kivezetésére, és kéri az előirányzott számok szektorral egyeztetett felülvizsgálatát, amelynek keretében a költségvetési szempontokat és a piaci szempontokat egyaránt figyelembe veszik - áll a MABISZ közleményében.

Kiskereskedelem

A szerda este megjelent Magyar Közlönyből kiderült, hogy a legnagyobb kiskereskedelmi cégek terhelése tovább emelkedik:

az adóalap 500 millió forintot meg nem haladó része után 0 százalék,

az adóalap 500 millió forintot meghaladó, de 30 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék,

az adóalap 30 milliárd forintot meghaladó, de 100 milliárd forintot meg nem haladó része után 1 százalék,

az adóalap 100 milliárd forintot meghaladó része után 4,5 százalék.

A Változás az, hogy a 100 milliárd forintos adóalap felett az adó mértéke a jelenlegi 4,1%-ról 4,5%-ra emelkedik.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) reagált a kormány lépésére, közleményükben azt írják, hogy az OKSZ tagvállalkozásai felháborodással értesültek arról, hogy a kiskereskedelmi adót a 100 milliárdos árbevétel feletti sávban 4,1%-ról 4,5%-ra emelték 2024-re. Ez az intézkedés szerintük súlyosan veszélyezteti a családokat is, mivel a kiskereskedelmi vállalkozások képtelenek folytatni árletörő tevékenységüket.

A kiskereskedelmi adót 2020-ban vezették be a járványhelyzetre tekintettel. 2022-ben az extraprofit adók körében megemelték a kiskereskedelmi adót, a legfelső sávban már 4,1%-ra, emelik ki a közleményben.

Az OKSZ tagvállalkozásai partneri kapcsolatra törekedtek a Kormánnyal számos kérdésben, kiemelten az infláció letörése érdekében. Viselik az árstop brutális terheit (hiszen az előírt 2021. október 15-i áralkalmazás eleve veszteséges beszerzést jelent a feldolgozók áremelései mellett), elindították június elsején az új akciós rendszert, az előírtnál több termékre és számos árucikknél 10%-nál sokkal nagyobb leárazásokkal. Készülnek az árfigyelő rendszer júliusi indítására is.

Az OKSZ szerint a kiskereskedelmi extraprofit adó kivezetésének elmaradása és megemelése azt jelenti, hogy a kiskereskedelem veszteségei tovább növekednek. Ez erőforrásokat von el az áruházláncoktól az infláció letörésére irányuló tevékenységétől. Tartalékaik nincsenek a kiskereskedelmi vállalkozásoknak.

A kiskereskedelmi vállalkozások többsége veszteséges, nem hogy extraprofit, profit sincs.

A szövetség szerint érthetetlen a döntés azért is, mivel Európai Tanácsi határozatba foglalt vállalás a kiskereskedelmi extraprofitadó kivezetése 2024-től az Európai Uniónál annak érdekében, hogy az EU Helyreállítási Alap forrásaihoz hozzáférjen Magyarország . Ez egyik feltétele lenne az uniós források folyósításának, de az adó kivezetése helyett azt drasztikusan emelték.

Az OKSZ tagvállalkozásainak határozott követelése a teljes kiskereskedelmi adó kivezetése. Kiskereskedelmi kisvállalkozások tömegei is tönkrementek a kiskereskedelmi adó terhei miatt (500 millió forint árbevétel felett kötelező fizetni). Szükségesnek tartják az árstop kivezetését is június 30-át követően. Mindez elengedhetetlen feltétele a kiskereskedelem talpon maradásának, az infláció letörésére irányuló tevékenységük végzésének és a Kormánnyal folytatható partnerség folytatásának. A kiskereskedelem terhei inflációnövelő hatásúak. Az OKSZ kezdeményezi a Kormánnyal az azonnali kapcsolatfelvételt.

Címlapkép: Sean Gladwell, Getty Images