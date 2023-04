Nagy változás a bankoknál: durván belenyúlt a kormány az extraprofitadóba

Tudomásunk szerint a bankok számára is teljesen váratlanul jelent meg a hétfő esti Magyar Közlönyben az a kormányrendelet, amely a második félévtől átrendezi a bankok extraprofitadó-terhelését. A változtatás a nettó árbevételről a különadókkal korrigált eredményre helyezi át az adó alapját, és sávossá alakítja a kulcsát. A Portfolio értesülése szerint az OTP a legnagyobb nyertese, a Raiffeisen, az UniCredit és a K&H pedig a legnagyobb vesztese lehet a változásnak.

Eddig hogy volt?

A 2010 óta meglévő banki különadó mellé tavaly év közepén vezette be a kormány az extraprofitadót is, hogy ezzel lefölözze a kamatkörnyezet emelkedéséből származó banki profit egy részét. Az adókötelezettség alapja nem más, mint a megelőző adóév éves beszámolója alapján kalkulált Htv. (helyi adókról szóló 1990. évi C törvény) szerinti nettó árbevétel. Az adó kulcsa 2022-ben 10% volt, idén pedig az adóalap dinamikus növekedése miatt 8%. Az extraprofitadó nem felel meg az IFRS szerinti jövedelemadó definíciójának, ezért a bankok jellemzően a működési költségek között mutatják ki eredménykimutatásukban. Az MNB elemzése és saját számításunk szerint

tavaly 226 milliárd forintot vont el így a bankszektortól a kormány, ez a szektor extraprofitadó nélkül számolt tavalyi (nem konszolidált) adózás előtti nyereségének mintegy 29%-a volt.

Mi változik?

Ebbe nyúl most bele a kormány, a 144/2023. (IV. 24.) Korm. rendeletben megjelent változás lényegét tekintve a második félévet érinti:

július 1-jétől megváltozik az adó alapja, és az előző évi nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó nyereség 50 százalékát (vagyis egy félévre jutó részét) adóztatják meg az eddigi nettó árbevétel helyett,

(vagyis egy félévre jutó részét) adóztatják meg növelő tételként kell figyelembe venni az előző év terhére elszámolt bankadó 50 százalékát, a befizetett pénzügyi tranzakciós illeték 50 százalékát és az extraprofitadó 50 százalékát,

venni az előző év terhére elszámolt bankadó 50 százalékát, a befizetett pénzügyi tranzakciós illeték 50 százalékát és az extraprofitadó 50 százalékát, az adó kulcsa is megváltozik ennek megfelelően: az adóalap (vagyis a fentiek szerint korrigált nyereség) 10 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 százalék, az e feletti összegre 30 százalék lesz.

Tudomásunk szerint az intézkedés költségvetési szempontból és a bankszektor teljes adóterhelése szempontjából semleges.

Forrásaink szerint a változtatással valószínűleg méltányosabbá szeretné tenni a kormány az extraprofitadót, ugyanis a nettó bevételek, illetve az azok oroszlánrészét kitevő nettó kamatbevételek nem tükrözték megfelelően a bankoknál a kamatkörnyezet emelkedése miatt keletkezett többletnyereséget, és jobban büntette az extraprofitadó azokat a bankokat, amelyek hosszabb lejáratú állampapír-befektetéseiken a kamatkörnyezet emelkedése miatt szenvedtek el átértékelődési veszteségeket, viszont jutalmazta azokat, akik likviditásukat rövid távon a jegybanknál helyezték el.

Ki nyer, ki veszít?

Néhány elméleti megfontolást lehet tenni ezzel kapcsolatban:

az adóalapnak a bevételről az eredményre történő áthelyezése elvileg jobban figyelembe veszi a bankok teherviselő képességét,

az eredmény mint adóalap figyelembe vétele azon bankok számára kedvezőbb, akik kevésbé hatékonyan vagy kisebb profittal működtek tavaly, vagy kevésbé használták ki az emelkedő kamatkörnyezetet,

a sávos kulcs kialakítása a 10 milliárd forint alatti (különadókkal korrigált) nyereséget elérő bankok számára kedvező fejlemény,

összességében ugyanakkor – részben az adatok nem teljes nyilvánossága miatt - bonyolult kiszámolni, hogy mely bank számára kedvező a mostani változtatás,

A Portfolio értesülése szerint

az OTP a legnagyobb nyertese, a Raiffeisen, az UniCredit és a K&H pedig a legnagyobb vesztese lehet a változásnak.

A többiek, így például a Magyar Bankholding, az Erste Bank vagy éppen a kisebb bankok többsége pedig enyhe pozitív egyenleggel jöhet ki a változtatásból.

Joggal merül fel a kérdés ugyanakkor, hogy a mostani változtatás valóban csak 2023 második felére szól-e, vagy alapját képezheti a bankok adóterhelésére vonatkozó hosszabb távú szisztémának. Úgy tudjuk, a kormány tervei között ez utóbbi is komolyan felmerült már, akár a tavalyi adóalap hosszabb távú rögzítésével. A rendelet mindenesetre egyelőre 2023 végéig határozza meg az extraprofitadót.