Felrobbant a geotermikus energiaprojektek piaca Magyarországon, és ez még csak a kezdet

Magyarország geotermikus nagyhatalom, de a lehetségesnél jóval kevésbé használjuk ezt is, amin változtatni kell, és még csak ennek a hosszú útnak az elején járunk – hangsúlyozta a Budapest Geothermal Energy Summit konferencián Lantos Csaba energiaügyi miniszter. Ezzel összefüggésben Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeletei Hatóságának elnöke azt árulta el, hogy az új törvényi keretek óta felrobbant a geotermikus projektek piaca Magyarországon, hiszen az elmúlt 3 hónapban több, mint 70 ilyen projektre adtak be engedélykérelmet a hatósághoz. A miniszter és az elnök egybehangzóan azt hangsúlyozta az eseményen, hogy az energiaszuverenitás érdekében minél nagyobb mértékben és minél hamarabb ki kell használni a geotermikus energia adottságait Magyarországon.

Egy hosszú út elején járunk

Lantos Csaba a konferenciát megnyitó előadásában visszautalt rá, hogy a tavaly februárban kitört orosz-ukrán háborúval „véget ért az a több évtizedes illúzió, ami az olcsó orosz energiára épült”, és felszínre hozta az ellátásbiztonsági és megfizethetőségi kérdéseket, így azt is, hogy hogyan tudunk több energiát magunk megtermelni. Rámutatott: ezt az is indokolttá teszi, hogy Magyarországon az energia importfüggőség 76%-os az EU-átlag 71%-os mértékéhez képest, és érdekes új fejlemény, hogy az Egyesült Államok lett ismét a legnagyobb uniós kőolajexportőr az EU-ban.

Arra is emlékeztetett, hogy az új helyzetben is vannak olyan magyar adottságok, amelyek segítik az ellátásbiztonság erősítését, így az, hogy az ország jól össze van kötve a nemzetközi villamosenergia és gázhálózatokkal, illetve öt nagy gáztárolónk is van, amelyekben együtt a tavalyi éves magyar gázfogyasztás mintegy kétharmadát lehet eltárolni.

Ezek tehát nagyon erős fundamentumokat adnak az ország energiabiztonságának megteremtésére, így a legnagyobb kérdés nem az ellátásbiztonság, hanem az ár, elsősorban a villamosenergia ára

– szögezte le.

Ennek kapcsán kiemelte, hogy az elektrifikáció előretörése (az ipar földgáz- és olajfelhasználása gyorsan zajlik) eleve növeli az áramigényt, és ezt a betelepülő iparágak tovább fokozzák. A Telex múlt pénteki podcastjában azt mondta, hogy az éves magyar áramigény (HMKE-k nélkül számítva) a tavalyi 42 TWh-ról 2030-ra a friss kalkulációk szerint 60 TW-ra fog emelkedni, aztán majd talán 2050-re érheti el a 100 TWh körüli értéket. Az idén tavaszi minisztériumi prezentációk még azt vázolták, hogy a 44 TWh-s áramigény (HMKE-kel együtt) 2030-ra 68 TWh-ra, tehát 55%-kal ugrik, így most ehhez képest érdemben alacsonyabb növekedési pályát érzékeltetett a miniszter.

Mindenesetre a fentiek miatt arra is rámutatott mai előadásában, hogy az elektrifikáció jelentős hálózatfejlesztési igényekkel jár, amit az is indokol, hogy már 4800 MW-nyi naperőművi kapacitás épült ki Magyarországon, ebből 2656 MW az ipari méretű, és ezen felül további 4500 MW-nyi kapacitás kapott már engedélyt, így 2030-ra a korábban tervezett 6500 MW-nyi naperőművi kapacitást jócskán túlszárnyaljuk, legalább 10000 MW-nyi lehet a beépített kapacitás. Ezzel a megújuló energiatermelés súlya a mixben 27-29% körülre emelkedhet - vázolta.

Emlékeztetett rá, hogy az eddigi naperőművi előretörés miatt már vannak olyan időpillanatok, órák, amikor Magyarország exportálni képes áramot, illetve az itthoni pillanatnyi áramfogyasztás 100%-a CO2-mentes villamosenergiából jön össze (Paks II. és naperőművek együttes termelése meghaladja az aktuális áramigényt).

Leszögezte: a fő cél az, hogy amennyire csak lehetséges, energiaszuverén legyen Magyarország, és ennek érdekében fokozni kell a hazai gázkitermelést az eddigi 1,5 milliárd köbméterről, amely érdekében már elindult a kitermelés a nyékpusztai gázkúton. Az energiaszuverenitás másik fő iránya említése szerint abból ered, hogy Magyarország geotermikus nagyhatalom, de kevesebbet használunk ki ebből, mint amit lehetséges, hiszen a távfűtésben felhasznált energiának csak 10%-a érkezik geotermikus energiából.

A miniszter szavai szerint

egyre többet kell kihasználni abból, amit a Föld ad nekünk, és elkezdtünk járni egy hosszú utat.

Előadása végén utalt rá, hogy a geotermikus energia az eddiginél sokkal nagyobb lehetőséget fog biztosítani Magyarországon, és ennek érdekében kellett a szabályozást is változtatni, amelyről a rákövetkező előadásban hangzottak el információk.

Több, mint 70 igény ömlött be három hónap alatt

Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeletei Hatóságának elnöke előadása elején utalt rá, hogy az energiaszuverenitás megteremtéséhez az egyik legfontosabb lépés az energia saját magunknak megtermelése, és Magyarország tényleg geotermikus nagyhatalom, rengeteg forró vízzel, amit már a rómaiak is felismertek, illetve az EU-ban a top5-be tartozik a felhasznált geotermikus energia arányában is. Ezzel együtt is kijelentette, hogy

A felhasznált geotermikus energia mennyiségét akár meg lehet tízszerezni Magyarországon.

A hatalmas potenciál kapcsán megjegyezte, hogy a hőtermelésnek csak a 6%-a jön geotermikus energiából (ez jelenleg mintegy 6 PJ, és ennek legalább háromszorozását javasolta az Egyensúly Intézet szakértője, Csernus Dóra a tavaszi anyagában), és nemcsak a termelési oldalt kell nézni, hanem azt is, hogy becslések szerint akár 1-1,5 milliárd köbméternyi gázfelhasználást lehetne megspórolni átfogó energiahatékonysági átalakításokkal.

Biró Marcell leszögezte, hogy az új jogszabályok kisámítható keretet jelentenek a geotermikus energia kitermelésnek és működésnek, a felesleges bürokratikus szabályok nélkül. Érzékeltetése szerint ezt jelzi az is, hogy míg az elmúlt évtizedben csak 1 sikeres geotermikus kutatási projekt volt Magyarországon és csak néhány új kapacitás jött létre az épületfűtésben, addig

az elmúlt 3 hónapban több mint 70 új igény érkezett a hatósághoz.

Újra hangsúlyozta, hogy fontosak a kiszámítható keretek a kutatásokhoz, illetve beruházásokhoz is, és kiemelte, hogy utóbbit támogathatja az, hogy az új jogszabályi lehetőségek alapján a sikeres kutatás után akár 35 éves támogatási szerződés is köthető.

A hatósági elnök jelezte: nemcsak jogszabályi változásokkal támogatják a geotermikus energia magyarországi előretörését, hanem a kutatáshoz és termeléshez, a távfűtésbe bekötéséhez szükséges adatok, adatbázisok fejlesztésével, illetve elérhetőségének lehetővé tételével, hiszen több, mint 9 ezer geotermikus fúrás történt már az ország területén az elmúlt évtizedekben, amely rengeteg adatot és tapasztalatot felhalmozott. Emellett emlékeztetett egy minapi fejleményre is, miszerint az új partnerségek létrejöttét is ösztönzik a keretek, amelynek egyik jeleként megalakult az új geotermikus klaszter is.

Előadását azzal az üzenettel zárta az elnök:

Az a cél, hogy minél több geotermikus projekt minél hamarabb legyen sikeres, hiszen fenntartható módon segíti az energiaszuverenitás megteremtését.

„Európa legnagyobb geotermikus potenciáján ülünk”

Ezzel a kifejezéssel kezdte előadását Antics Miklós, az Európai Geotermikus Energia Tanács elnöke, és felfedett néhány számot a napokon belül megjelenő új 2022-es európai jelentésükből, miszerint több, mint 30 új geotermikus áramtermelő projekt fog termelésbe állni 3-5 éven belül, amelyből 25 projekt építése, kivitelezése zajlik már, és több mint 100 projektet vizsgálnak. Emellett több, mint 100 kutat fognak termelésbe állítani hőtermelési célból 3-5 éves időtávon, amelyből 16-ot már most is építenek, további több, mint 300-at pedig már vizsgálnak.

A jelenlegi európai helyzetet pedig azzal írta le, hogy már 142 projekt működik geotermikus áramtermelési piacon, amelyek 3,4 GWe beépített kapacitással rendelkeznek és több, mint 19 TWh energiát állítanak elő. Emellett további 383 geotermikus távfűtési rendszer működik, 14 új projekt jött létre 2022-ben, az összes kapacitásuk 5,6 GWth, és mindezek mellett több, mint 2 millió geotermikus hőszivattyú került már beépítésre Európában, a 2022-es év rekord értékesítést hozott, főként a nagy kapacitású hőszivattyúk terén.

Arra is rámutatott, hogy a 2010-2020-as évtizedben messze a legnagyobb geotermikus új kapacitást Törökország hozta létre (több, mint 1400 MWe-t, és így a teljes beépített kapacitás 1600 MWe fölé emelkedett). Geotermikus nagyhatalom még a beépített kapacitásokat tekintve Olaszország (mintegy 900 MWe) és Izland (mintegy 750 MWe), az egyik kivetített grafikon szerint a magyar beépített kapacitás 3,35 MWe. Utóbbi kapcsán utalt a bevezetőben is említett félmondatra, európai kontextusban pedig arra emlékeztett, hogy az uniós geotermikus célok és a jelenlegi tények is óriási potenciált jelentenek:

Most ugyanis a hűtés-fűtés szegmensben mindössze 2% a geotermikus energia részaránya, és ezt 25%-ra szeretné növelni az EU. Egy kivetített ábra szerint az elmúlt években általában 15-20 darab geotermikus távfűtési projekt jött létre az EU-ban.

Az áramtermelésen belül 10%-ra kellene növelni a geotermikus energia részarányát

A távfűtéshez használt geotermikus energia 50%-át föld alatti hőtárolókban kellene biztosítani

Az is cél, hogy a geotermikus energia felszínre hozásával párhuzamosan a ritkaföldfémek közül a lítiumigény 20%-át is meg tudja termelni magának Európa.

Előadása végén azt is kivetítette Antics Miklós, hogy Európa mely térségeiben vannak ideális lehetőségek a geotermikus energia felhasználására, és amint látható: Magyarország nagy részén a sárga mező a 40-80 fokos vizet jelenti.

