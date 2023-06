Hogy mondhatott nemet Messi a 148 milliárd forintos fizetésre?

Lionel Messi szerdán bejelentette, hogy elhagyja a PSG-t, és sokak meglepetésére nem a nagy sikereinek helyszínére, Barcelonába tér vissza, és nem is enged a hatalmas pénzek csábításának, és megy Szaúd-Arábiába, hanem az amerikai bajnokságban, Miamiban folytatja pályafutását.

Meghoztam a döntést, hogy Miamiba megyek – nyilatkozta tegnap Messi, aki hozzátette, hogy bár újra a Barcában szeretett volna játszani, de az nem jött össze, és ezért el akarta hagyni Európát, ki akart kerülni a reflektorfényből.

Messi szerződése még nem 100 százalékos, mint ahogy azt a játékos is elmondta a tegnapi interjúban, és amiről az MLS is posztolt, de látszik, hogy nagy erők mozdultak meg, hogy a világsztár az Egyesült Államokban játsszon.

Egy érdekes szál a sztoriban: az Inter Miamit David Beckham vezeti, akinek Messi 2018-ban gratulált az amerikai projektjéhez, és viccesen bemondta, hogy Beckham talán néhány év múlva felhívja majd (mondjuk azzal a céllal, hogy elcsábítsa Messit Miamiba), hát, úgy néz ki, hogy a közös munka most összejöhet.

Hogy miért távozik a párizsi csapattól az argentin játékos, az könnyen indokolható. Eredetileg két szezonra szólt a szerződése, ami idén júniusban lejárt, és bár volt plusz egy évre vonatkozó opció, ezt a felek nem hívták le. Messi sem volt túlságosan motivált, a Párizsban eltöltött két szezonban ugyan megnyertek két francia bajnoki címet és a Francia Szuperkupát, de a közel 900 millió euró összértékű játékoskerettel, többek között Neymarral, Mbappéval felálló csapatnak nem lehetett más célja, mint megnyerni a Bajnokok Ligáját, a próbálkozások azonban csúfos kudarcba fulladtak. Messi első szezonjában a legjobb 16 között kiestek a Real Madriddal szemben, a második szezonban szintén a 16 között teljesen simán kikaptak a Bayern Münchentől. A BL-sikerek elmaradása mellett a szurkolók is egyre inkább kikezdték az argentin sztárt, a végén már senkinek sem volt jó a Messi-PSG együttműködés.

Az már sokkal izgalmasabb kérdés, hogy Messi miért az amerikai csapat mellett döntött.

Az argentin előtt négy releváns út állt:

Szaúd-Arábia

Az arab meló mellett egyértelműen a pénz szól. Az elmúlt hónapokban két nagy sztár is Szaúd-Arábiába igazolt:

(ezekben a számokban azért van bizonytalanság, forrástól függően nagy szórást mutatnak az összegek)

Messit lapértesülések szerint az Al-Hilal kínálta meg Ronaldo és Benzema juttatási csomagjának a duplájával, évente akár 400 millió eurót, vagyis közel 148 milliárd forintot kereshetett volna. Sokáig a szaúdi irányba mutattak a jelek, már csak azért is, mert Messi Szaúd-Arábia turisztikai nagykövete, de mint ahogy az Inter Miamihoz való igazolás bejelentésekor is fogalmazott, a pénz nála soha nem játszott szerepet, jó neki, kevesen tudnának ellenállni egy évi 400 millió eurós ajánlatnak, az argentinnak viszont sikerült.

Barca

A második opció a Barcelona lett volna, ahol Messi a legnagyobb sikereit érte el, 2004 és 2021 között játszott ott, 52 meccsen 474 gólt lőtt. Messi nagyon szeretett volna újra a Barcában játszani, de úgy tűnik, hogy ez meghiúsult. A csapat egyébként nincs is rossz formában, bár nem BL-esélyes, de a spanyol bajnokságot megnyerte, a probléma csak az, hogy a spanyol átigazolási és pénzügyi szabályok, és a klub nem éppen rózsás anyagi helyzete miatt nem igazán passzol Messi a Barcelonába. Sajtóhírek szerint a La Liga engedélyezte volna Messi leigazolását, de valójában a sztár nem szeretett volna újra olyan helyzetbe kerülni, mint legutóbb, Messi sem szerette volna, ha a Barcának az ő leigazolása miatt kellett volna játékosokat eladni vagy csökkenteni a csapattársai fizetését.

Európai top csapatok

Más európai csapatokhoz is mehetett volna játszani az argentin, kapott is ajánlatokat, de mint mondta, nem is mérlegelte azokat, Európában egyszerűen nem volt más opció, mint a Barcelona.

Inter Miami

Végül azonban az Inter Miami mellett döntött, ami első ránézésre furcsa választás. Az Inter Miami az észak-amerikai labdarúgó bajnokság (MLS) Keleti Konferenciájának utolsó helyén áll, közel 600 millió dolláros értékével csak a tízedik legértékesebb klub az MLS-ben, ráadásul a sorozatos vereségek miatt néhány napja bocsátotta el edzőjét, Phil Neville-t. Logika azonban mégis van Messi döntése mögött:

Az amerikai csapat nem csak ismertségben, de pénzügyileg is nagy lökést kaphat Messi érkezésével, elég, ha csak abból indulunk ki, hogy a PSG-nél mi történt:

A közösségi médiában is tarolt a PSG, a klub 5,6 millió követőt szerzett a Messi szerződtetésének bejelentését követő héten, és azóta 15 millió új követővel bővült a közösségi média platformjain. A PSG lett a leginkább követett francia cég is az Instagramon. Hogy ki a befőtt, és ki a nagymama, jól mutatják a számok:

a PSG-nek 68 millió, Messinek 469 millió követője van az Instán.

Miközben Messi leszerződtetése még nem is biztos, az őrület már elkezdődött Miamiban, egyes meccsekre a korábbi ár sokszorosáért lehet most jegyet venni a másodpiacon, úgy, hogy még azt sem lehet tudni, hogy ha nyélbe is ütik a szerződést, Messi melyik meccsen mutatkozhat majd be.

Lionel Messi is reported to sign with Inter Miami This is the impact on ticket prices:Inter Miami vs. Cruz Azul on 7/21 ***Cheapest ticket sold before news: $29Cheapest ticket now available: $329New York Red Bulls vs Inter Miami on 8/26Cheapest ticket sold before {:url}