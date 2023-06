Terjed a mesterséges intelligencia, de nem lesznek már holnapután robotok mindenütt

Az elmúlt öt évben nagy lendülettel megindult a cloud transzformáció Magyarországon, ami meglátszik az SAP magyar leányvállalatának számain is. A jelenlegi gazdasági környezet ugyan nem segíti a technológiai költéseket és a beruházásokat, de az IT-iparágban még mindig könnyebb, mint máshol - nyilatkozta Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója a Portfolio-nak adott interjúban. A mesterséges intelligencia körüli hype-pal kapcsolatban a cégvezető elmondta, hogy nem most fedeztünk fel egy világújdonságot, az MI már régóta jelen van, többek között az SAP termékeiben is.

A napokban megjelentek a magyarországi cégek 2022-es éves beszámolói, így publikussá váltak az eredmények, hogyan teljesített az SAP magyar leányvállalata?

Szerencsés iparágban vagyunk és a szektoron belül jó pozícióval rendelkezünk, ennek köszönhetően erősek a számaink. 2022-ben hatalmasat nőtt az exportbevételünk, több mint 40 százalékkal, az értékesítés teljes nettó árbevétele pedig 20 százalékkal ugrott meg az előző évhez képest.

Milyenek a növekedési kilátások, mennyire elkötelezett a globális vállalat Magyarország mellett?

Az elmúlt öt évben a cloud transzformáció elindult Magyarországon, ezt igazolják a számaink is.

Az államigazgatásban kicsit nehezebben megy a felhős világ adaptációja, de ezen a területen az SAP Hungary-nál nagy a versenyszféra súlya, ami meghozta gyümölcsét, az előző évhez képest majdnem egyharmaddal magasabb volt tavaly a felhős árbevételünk. A növekedés létszámbővüléssel is járt, míg öt éve 1000 fő környékén mozgott az alkalmazottak száma, most 1600-nál tartunk. A fejlesztői központ miatt Magyarország kiemelten fontos az SAP-nak, ezért arra számítunk, hogy a jövőben tovább erősödhetünk létszámban.

A nehezebbre forduló gazdasági helyzet, a recesszió, a magas inflációs és kamatkörnyezet befolyásolja-e a vállalatok digitalizáció törekvéseit? Hogyan alakulnak az IT-költések, beruházások itthon és a világban?

A mostani gazdasági helyzet nem segíti az IT-költést, 13 százalékos az alapkamat, nincs hitel és az EU-s pénzek nem jönnek. A beruházási kedvet ezek nem támogatják, az államigazgatásban pedig még komolyabb stop van. Vannak vállalatok, amelyeket a válság kevésbé ütött meg és ugyanúgy költenek, csak ezeket meg kell találni.

Az IT-iparágban még mindig könnyebb most, mint máshol, de azért érzékeljük a negatív hatásokat.

A jövővel kapcsolatban optimista vagyok a globális gazdaságot illetően, csökkenhet az infláció, elindulhatnak lefelé a kamatok. Az infláció nagy kihívás egy olyan iparágban, mint az IT, esetünkben például az SAP tanácsadói díjak jelentősen megemelkedtek, és ezt nem annyira egyszerű elfogadtatni az ügyfelekkel. A béremelések begyűrűznek a projekt költségeibe, ami fájdalmas tud lenni, főleg ha benne vagyunk egy hosszabb, 1-2 éves projektben, amit induláskori árakkal csinálunk.

A cloud szolgáltatások iránt kezdetben volt egy bizalmatlanság, sikerült ezt legyőzni? Mekkora a nyitottság a cloud szolgáltatások iránt az állami/nagyvállalati/kkv szektorban?

Az államigazgatásban alapvetően még mindig van egy félelem azzal kapcsolatban, hogy fizikailag máshol vannak tárolva az adatok, de a Digitális Magyarország Ügynökség kommunikációja alapján a kormányzat törekszik arra, hogy a felhőszolgáltatások terjedjenek az államigazgatásban is. Az állami vállalatoknál azonban sokkal jobb a helyzet, mint három éve. A vállalatoknál általánosságban növekedett a felhő elfogadottsága, amit a koronavírus-járvány is segített. A nagyvállalatoknál a nyitottság megvan, ott a megtérülés számításoktól is függ, hogy mi éri meg és mi nem, egy klasszikus magyar kkv-nál pedig kifejezetten nem kifizetődő fenntartani egy hardverkörnyezetet.

Mennyire állunk jól Nyugat-Európához, USA-hoz képest a cloud szolgáltatások elterjedésében?

Van egy kis lemaradása Magyarországnak, követő üzemmódban vagyunk, a régióban Ausztriában, vagy akár nyugatabbra sokkal kézenfekvőbb a cloud használata. Vannak jó példák a hazai vállalati szektorban, de nagy áltagban van egy gap a nyugati gondolkodáshoz képest. Svájcban például az államigazgatásban teljesen cloud irány van, az Egyesült Államok pedig ezt már gyakorlatilag 5 évvel ezelőtt meglépte.

Mi segíthet abban, hogy nyitottabbá váljanak a hazai vállalatok a felhőszolgáltatások felé?

Ez egy evangelizáció, amin dolgozunk. A bizalmat a háború sem erősíti, a szankciók miatt bizonyos szolgáltatások és megoldásszolgáltatók megborultak, ami nem segíti a világban a felhőszolgáltatások terjedését. A bizalmat kell tovább építeni, ez pedig idővel ki fog alakulni. Igyekszünk a nyitottságot még fokozni olyan testreszabott felhős csomagajánlatokkal is, amelyek elérhető áron, sokkal gyorsabb és egyszerűbb bevezetéssel, beépített sztenderdekkel, legjobb iparági megoldásokkal segítik a vállalatvezetők döntéseit. Ilyen a nagyobb vállalatok számára a RISE with SAP, míg a kis- és közepes vállalkozások részére a nemrég bejelentett GROW with SAP csomagunk.

Nagy a hype most a mesterséges intelligencia körül, főként amióta a ChatGPT berobbant a köztudatba. Hogyan tudja támogatni a MI az SAP termékeit, szolgáltatásait, mivel segíti az ügyfeleket, melyek a legfontosabb újítások?

A ChatGPT miatt most hirtelen felkapta a sajtó a mesterséges intelligenciát, pedig már régóta jelen van, nem most fedeztünk fel valami világújdonságot.

Az algoritmusok megvannak és fejlődik hozzá a technológia, a fizikai hardverek és kapacitások. A mesterséges intelligencia már régóta jelen van az SAP termékeibe és platformajánlataiba beágyazva, az ügyfelek már most is alapvetően három területen érezhetik ezek hatásait. Egyrészt az ismétlődő feladatok automatizációjában, ezeket a gép átveszi az embertől és teret ad egy vállalatnak, hogy értékteremtő feladatokat és munkákat bízhasson a kollégákra. Másrészt a chatbotok és digitális asszisztensek például jó szemléltetői annak, hogyan teszi könnyebbé az MI a gép és ember kommunikációját, együttműködését. Harmadrészt pedig a hatalmas mennyiségű adat csoportosításával, értelmezésével és elemzésével előrejelzések készítésében, és a döntéstámogatásban lett láthatatlan partner.

Természetesen az MI felhasználási területeinek bővülése várható, de ez egy folyamat, nem az történik, hogy holnapután már robotok lesznek mindenütt.

Milyen itthon az elfogadottsága a MI-val operáló szolgáltatásoknak, mennyire bíznak benne az ügyfelek?

Mindenki egy kicsit csodálva néz rá, a ChatGPT-nek köszönhetően most már mindenki érzi ennek az erejét, és kicsit közelebb érzi generálisan magához a mesterséges intelligenciát. Az ügyfeleknél azt látjuk, hogy azok körében van egy kis félelem, akiknek a munkáját esetlegesen kiválthatja, a cégvezetők pedig azt nézik, hogy hogyan tudnak versenyelőnyre szert tenni, vagy legalábbis ne maradjanak le a riválisoktól. A felhővel kapcsolatban volt félelem, viszont a mesterséges intelligenciát mindenki próbálja értelmezni, adaptálni.

Három évvel ezelőtt a 2040-es interjúsorozatunk keretein belül beszéltél arról, hogy melyek a legfontosabb prognózisok a következő 20 évre, 10 trendet kiemelve. Hogy áll a világ ezek teljesítésében, változott valami azóta?

A pandémia felborított sok mindent, de több tekintetben igazolta jóslatainkat, például a járványnak volt köszönhető, hogy mindenki átment Teamsre. Ha ez nincs, akkor lehet, hogy csak 5-10 év múlva jutunk el idáig. Az akkor prognosztizált jövőbelátó dolgok nagyrésze továbbra is fennáll.

Az akkor előrejelzésekben felvetetted a négynapos munkahetet, mint lehetőséget a jövő munkaszervezési kérdései között. Van olyan magyar nagyvállalat (MTelekom), ahol már tesztelik, az SAP-nál vannak ilyen tervek?

Nem valószínű, hogy az SAP elmegy a négynapos munkahét irányába, viszont a home office lehetősége nálunk jelenleg is adott és meg fog maradni, bár azt látjuk, hogy egyre többen jönnek vissza néhány napra legalább az irodába dolgozni, és kezd beállni a hibrid mukavégzés. A rugalmas feltételekre, a fejlődési lehetőségekre és a munkavállalói élményekre nagyon figyelünk, hogy hosszú távon számíthassunk a kollégák lojalitására.

Milyen most a munkaerőpiac, az informatikushiány mennyire súlyos probléma jelenleg?

Az informatikushiány továbbra is fennáll, de valamivel könnyebb a helyzet a recessziós időszak eredményeként. Az a konjunktúra, ami 10 évvel ezelőtt volt, már nincs, könnyebb találni embereket, és kisebb a fluktuáció is. Az informatika szegmens számára kockázat Magyarországon, hogy a covidban megszokott távoli, home office-os környezet általánossá válásával megnövekedhet azon magyarországi munkavállalók száma, aki más országba fognak dolgozni. Eddig is sokan dolgoztak külföldre, de egy visszatartó erő volt, hogy sokat kellett utazni, amit most már nem követelnek meg feltétlenül a külföldi munkaadók. Kockázat a jövőre nézve, hogy azért nem lesz erőforrás, mert kétszer annyit tud keresni külföldön egy informatikus itthonról home office-ban, és még csak be sem kell mennie.

A képek forrása: SAP Hungary Kft.