Megszerezte az MCC a Librit - Mi változik a legnagyobb magyar könyvpiaci vállalatcsoportnál?

2021 márciusában kisebbségi tulajdonrészt szerzett a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) a Libri Csoportban, egy mai bejelentés alapján pedig most a többségi tulajdonrészt is megszerezte az MCC, ezzel az alapítvány tulajdonába került a legnagyobb magyar könyvpiaci vállalatcsoport, amely a könyvkereskedelmi piac közel felét és a könyvkiadói piac közel ötödét adja. A tranzakcióval kapcsolatban Kovács Pétert, a Libri Csoport vezérigazgatóját és Sárközy Bencét, a Libri Könyvkiadó Kft. ügyvezetőjét és kiadási igazgatóját kérdeztük, akikkel többek között arról is beszéltünk, hogy az MCC többségi tulajdonossá válásával várható-e a könyvkínálat ideológiai alapú átalakítása?

2021 márciusában szerezte meg az MCC a Libri kisebbségi tulajdonrészét. Azóta eltelt több mint két év, mi indokolta azt, hogy az MCC most, és többségi tulajdonrészt szerezzen a Libriben?

Kovács Péter: Mivel tulajdonrészről beszélünk, az időzítés és a tranzakció okai tulajdonosi kérdések. A vállalat menedzsmentjeként a mi felelősségünk az üzleti és szakmai eredményekre terjed ki, amelyeket a piac visszaigazolása alapján sikerült biztosítanunk az elmúlt időszakban is. Ezzel tudunk rászolgálni a mindenkori tulajdonosok bizalmára.

Milyen kérdésekbe volt eddig beleszólása a kisebbségi tulajdonosnak? Milyen stratégiai vagy bármilyen más irányú változást jelent a tulajdonosi háttér változása a Librin belül?

K.P.: A korábbi kisebbségi, most többségi tulajdonossá váló MCC-vel az elmúlt két évben jó munkakapcsolat alakult ki. Az igazgatóság és a menedzsment közötti konstruktív együttműködés fennmaradt, ami segíti a hatékony működést. Az elfogadott üzleti terv révén pedig a vállalatcsoport fejlődése a jövőben is biztosított.

Sárközy Bence: A könyvkiadó többségi tulajdonosa – az alapítása, azaz 2011 óta – a Libri Könyvkereskedelmi Kft.; kicsivel több, mint két évvel ezelőtt, amikor én és a másik két kistulajdonos eladtuk az üzletrészünket, pedig egyedüli tulajdonossá vált. Alapítóként tizenkét éve vagyok ügyvezető, a munkáltatóm a Libri Könyvkereskedelmi Kft. képviseletében Kovács Péter. Mindketten maradunk, így a kiadó operatív vezetését ez a változás nem érinti. A 2023-as kiadói tervünket még 2022-ben véglegesítettük, mára pedig már a 2024-es tervünk is közel végleges. Egy hozzánk hasonlóan nagy kiadó mindenütt a világon másfél-két évre előre tervez, és még ennél is hosszabb távra köti le a jogokat. Nem számítok változásra, mivel a sikerünket a stabil tulajdonosi háttér mellett alapvetően három dolog garantálja: a szerzőink bizalma, a kollégáim lelkesedése és tudása, valamint a portfólió diverzitása. Másként lehetetlen lenne piacvezetőként a fejlődés, de akár csak a szinten tartás is.

Mire számítanak, hogyan változhat az új nagytulajdonossal a cég piaci pozíciója, részesedése, mekkora átrendeződést hozhat a könyvkereskedői és -kiadói piacon? További üzletnyitások vagy boltbezárások, szerepelnek a tervekben?

S.B.: Ahogy az imént is említettem, egy könyvkiadó sikere kevéssé a tulajdonos kilétén, sokkal inkább az alkalmazottak szakmaiságán és piacismeretén, továbbá a szerzők személyes kötődésén és bizalmán múlik. A kollégáim tudása rendkívül széleskörű, a szerzőink pedig csodálatosan sokszínűek. A 2010-es években, vagyis az alapítást követő időszakban vásároltunk ugyan kiadókat, de már évek óta az organikus fejlődésben hiszünk. Minden akvizíció valamelyest elvont minket a valódi munkánktól: a szerzők, a jó szövegek felfedezésétől és az olvasók érdeklődésének felkeltésétől.

K.P.: Pusztán a tulajdonosváltás miatt nem számítok piaci átrendeződésre. Eddig is, ezután is a vezető pozíciónk megtartása a fő stratégiai célunk, és ezt meg is valósítottuk az elmúlt években. Arra törekszünk, hogy mind az online térben, mind a boltjainkban a teljes könyvpiacot lefedő választékot kínáljunk, a vevőinket pedig minden platformon magas színvonalon szolgáljuk ki. 57 üzletből álló bolthálózatunk is megmarad, szerintem a vásárlók semmit nem fognak észrevenni a tulajdonosi kör változásából. Ahogy Bence fontosnak tartja a kiadónál a kollégák szakmaiságát, úgy ezt én is alapvetőnek gondolom ahhoz, hogy kereskedőként ilyen sikeresek lehessünk. Elkötelezettségükre, magas színvonalú munkájukra továbbra is számítunk.

A hazai könyvpiacon kereskedői és kiadói oldalon is a sok kisebb szereplő mellett jellemzően néhány nagyobb vállalat dominál. Számítanak további konszolidációra?

K.P.: Azt, hogy egy piacon hány és mekkora szereplő van, gazdasági folyamatok döntik el. A könyvkereskedelemben az Alexandra csődjével erőteljes konszolidáció történt, a kiadói piac viszont valóban nagyon töredezett. Ha csak azt nézem, hogy a Librinek több mint 300 közvetlen beszállítói partnere van, és mintegy 700 kiadó termékeit pedig nagykereken keresztül szerezzük be, akkor érezhető, hogy a kiadói szegmensben valóban lehet még helye racionalizációnak.

S.B.: Egyetértek Péterrel, és hozzáteszem, hogy a konszolidáció nem speciálisan magyar, hanem világjelenség. A sikeres kis- és közepes vállalatokat felszívják a nagyok; az igazán nagyok esetében, mint például a Bonnier, a Bertelsmann vagy a Holtzbrinck akár kontinenseken átívelően is. De ez a törekvés közben helyet szabadít fel az új tehetséges kicsiknek a növekedéshez. Olyan soha nem lesz, legalábbis a könyvpiacokon nem tudom elképzelni, hogy csak a nagyok maradjanak. A mi létünket az olvasói igények határozzák meg, és hogy képesek vagyunk-e ezeket felismerni és a lehető legjobb minőségben kiszolgálni.

Az új nagytulajdonossal hogyan változik a cégvezetés, az igazgatóság és a felügyelőbizottság összetétele? Önöknek változik a pozíciója?

K.P: Ahogy eddig, úgy továbbra is a cégcsoport vezérigazgatójaként dolgozom, és a kereskedelmi terület menedzsmentje is a pozíciójában marad. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság összetétele azonban tulajdonosi döntés. A vállalat legfőbb döntéshozó testületébe, az öttagú igazgatóságba az MCC két főt delegál, azonban az operatív vezetés 100%-ban az én felelősségem és hatásköröm. Vannak olyan stratégiai kérdések, bizonyos összeg feletti beruházások, amelyekkel kapcsolatban az igazgatóság jóváhagyása szükséges.

S.B.: Van egy élő szerződésem, mely a tulajdonosváltástól függetlenül feljogosít és megfelelő biztosítékokat ad arra, hogy azt és úgy csináljam, amit és ahogy eddig. Ez garancia volt a kiadó életében eddig is, ezután is az marad: azokat a könyveket adjuk ki, amelyektől piaci és szakmai sikereket remélünk, amelyek erősítik az imprintjeink presztízsét. Az új tulajdonos szándéka is az, hogy ugyanígy folytassam, mást nem is vállalnék.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy az MCC kisebbségi tulajdonosként való megjelenése után jobbra tolódás volt megfigyelhető a Libri bolti kínálatában. Az MCC többségi tulajdonossá válásával mennyire valószínű a könyvkínálat ideológiai alapú átalakítása?

K.P.: Mint említettem, a Libri több mint 300 közvetlen és még további 700 közvetett beszállítópartnerrel, kiadóval dolgozik. Csak új magyar nyelvű könyvből 80 ezer féle elérhető a hálózatunkban, és akkor még nem beszéltünk a több százezer antikvár címről. A Libri évente mintegy 7000–9000 új címet listáz be, ha ezt lebontjuk munkanapokra és munkaórákra, az azt jelenti, hogy negyedóránként, és egészen szerteágazó témákban jelenik meg egy új könyv a Libriben. Szó sincs tehát semmilyen oldalra tolódásról, a könyvpiac annyira sokrétű és sokszínű, hogy egy-egy új kiadó és néhány új cím megjelenése nem tudja a kínálatot gyökeresen megváltoztatni, sőt kifejezetten tovább szélesíti a kínálatot.

Két éve került bevezetésre a gyermekvédelmi törvény. Ennek a szabályozásnak milyen hatása volt és lesz a hazai könyvpiacra, a kereskedői és kiadói oldalra, a gyermek- és ifjúsági könyveknél?

K.P.: A téma igen aktuális, éppen pár napja kapott a Libri egy fogyasztóvédelmi bírságot egy bizonyos könyv nem megfelelő kihelyezése miatt. Tisztességes üzleti szereplőként mindig is vigyáztunk arra, hogy maradéktalanul betartsuk a jogszabályokat, a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy könyvkiadó partnereinkkel együtt a gyermekvédelmi törvény könyvkereskedelemre vonatkozó rendelkezéseinek is teljes mértékben megfeleljünk. Fontosnak tartom hozzátenni, hogy a törvény nem tiltja ezeknek a könyveknek a forgalmazását, így a rendelkezésnek való megfelelés nem szűkíti ezután sem a Libriben elérhető kínálatot, azonban arra figyelnünk kell, hogy a szabályozásnak megfelelő módon helyezzük ki a boltokban és az online térben ezeket a könyveket.

S.B.: Számos korábban megjelent és megjelenés előtt álló kiadványunkat érinti a törvényi szabályozás. Célunk, hogy piacon tarthassuk ezeket a könyveinket, ezért jelenleg is egyeztetünk a kereskedelmi partnereinkkel, szem előtt tartva, hogy kiadóként is megfeleljünk a hatályos rendelkezéseknek, és ugyanakkor eleget tegyünk a jogtulajdonosok felé szerződésekben vállalt kötelezettségeinknek egyaránt.

A jelenlegi inflációs környezetben a fogyasztók kevesebbet költenek szórakozásra és a nem létszükségletet kielégítő szolgáltatásokra, emellett az alapanyagárak és az energiaköltségek is nagyot emelkedtek. Hogyan érinti ez a gazdasági helyzet a Librit?

K.P.: A 2022-es évünk kimagaslóan jól sikerült, de az év két markánsan elkülönülő részre oszlott. Az első kilenc hónap remek eredménye után az utolsó negyedévben megtorpant a növekedés, de év/év alapon így is 8%-os árbevétel-növekedést realizáltunk. Októbertől a kiskereskedelmi forgalom általános visszaesése minket is érzékenyen érintett, főként azért, mert a könyvpiacon sok a long tail, és így az áremelkedések hatása elnyúlik. 2023-ban az előző évinél alacsonyabb eredménnyel számolunk, szigorúan kellett terveznünk a költségeinket.

S.B.: Az alapanyagárak emelkedése már tavalyelőtt érezhető volt a könyvkiadásban, és viszonylag gyorsan reagáltunk rá megfelelő termékár-növekedéssel. Emiatt a tavalyi évben a kiadói árbevételünk is, ha jelképes 2%-kal ugyan, de több volt a 2021-esnél. Az eredményünk is nőtt. Ugyanakkor míg 2021-ben nagyságrendileg 2,5 millió darab saját gyártású könyvet adtunk el, ez a szám tavaly körülbelül százezerrel csökkent. Legjobb tudomásom szerint a vásárlók száma nem fogyatkozott – ez azt jelenti, hogy aki olvasni akar, az erről a minőségi élvezetről nem mondd le, viszont a drágulás mértékletességre kényszeríti.

Idén tavasszal gazdasági okokra hivatkozva jelentették be, hogy a Libri irodalmi díj átadását nem folytatják. Tervezik ezt valamivel pótolni a későbbiekben?

K.P: Sajnos, valóban meg kellett hoznunk ezt a nehéz döntést. A marketingbüdzsénkből jelentős részt emésztett fel a díj költségvetése, és itt messze nemcsak a szerzőknek juttatott díj összegéről van szó, az csak a látható, ám kisebbik része az egésznek. Egy ilyen eseménnyel járó trade- és médiakampány, a díjátadó gála, a szervezési költségek sok tízmillió forintra rúgtak. Azt viszont – ahogy eddig, úgy a jövőben is – fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk, vagy mi magunk olvasásnépszerűsítő programokat indítsunk, ennek jegyében június 1-től „működik” a „20 perc könyvklub”-unk, melyben azt kínáljuk a vásárlóinknak, hogy minden napra találjanak, egy rövid szöveget, amit szívesen olvasnak. Az olvasásnépszerűsítés fontos vállalásunk, így ez sem az idén, sem a jövőben nem kerül ki a tevékenységeink közül, csak ahogy most is történik, a mikéntje változik.

A hazai könyvpiac meghatározó szereplőjeként gondolkozik a Libri régiós, nemzetköziépítkezésben? Releváns lehet egyáltalán egy ilyesfajta törekvés a könyvpiacon?

K.P.: Itt meg kell különböztetnünk a határon túli magyar nyelvterületeket a nem magyar nyelvű célpiacoktól. Ami az elsőt illeti, online jelenleg is elérhetőek külföldön is a kínálatunkban megvásárolható termékek, a világ számtalan országából érkeznek hozzánk megrendelések. A második esetben óvatosabb lennék. A nyelvi határok jelentősen rontják a szinergia lehetőségét, hiszen más termékcsoportokkal ellentétben a könyvek esetében kicsi lenne az átfedés a termékek között, ugyanakkor általánosságban célszerű folyamatosan vizsgálni valamennyi üzleti lehetőséget.

S.B.: A külföldi és a magyar könyveink magyar nyelvű kiadási joga területileg az egész világra kiterjed: vagyis a megfelelő kereskedelmi csatornákon keresztül bárhol elérhetőek akár papír-, akár digitális formátumokban. Ezen kívül gyerekkönyvkiadói imprintünk, a Kolibri foglalkozik nagyobb brandek regionális licence-kereskedelmével: pl. a Marvel Studios kiadványait számos kiadó csak tőlünk megrendelve szerezheti be a környező országokban. De ahogy nálunk is, úgy minden környező piacon a hazai szerzők dominálnak, az ő bizalmuk viszont az otthoni kiadókban van. A sikeres cégeknek, ahogy hazánkban is – ahonnan a nyugati befektető-csoportok jellemzően elszivárogtak az elmúlt évtizedekben –, nincs szükségük pénzügyi befektetőkre, sikertelenekkel pedig ugyan miért bajlódnánk.

Címlapkép: MTI Fotó/Róka László