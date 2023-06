Napelemek: új elszámolási rendszer jön, még jobban megérheti akkumulátort is telepíttetni

Az energiatárolóval kombinált hibrid napelemes rendszer afféle jolly jokerként működik, lehetővé téve a megtermelt energia tárolását és későbbi felhasználását akkor, amikor a panelek éppen nem termelnek. A 2024. január 1-jétől bevezetésre kerülő bruttó elszámolási rendszer részletei ugyan ma még nem ismertek, de az valószínűnek tűnik, hogy az új keretek között jobban megéri majd tárolóval bővített hibrid napelemes rendszer telepíttetésében gondolkodni.

A tavaly ősszel a 2022. november 1-jétől benyújtott igények nyomán létesítendő háztartási méretű (hmke) naperőművekre vonatkozóan bevezetett ideiglenes betáplálási moratórium lehűtötte a piacot, a napelemes rendszerek iránti kereslet a korábbi töredékére esett vissza. Az ilyen beruházást fontolgatók közül sokan a betáplálási stop leghamarabb ősztől kilátásba helyezett, legkésőbb 2024 végére ígért feloldására várnak, pedig ezzel a kevésbé kedvező elszámolási rendszerbe való átcsúszást kockáztatják.

Az utóbbi időszakban a magyarországi telepítő cégek hirdetéseiben a korábbiaknál érezhetően nagyobb hangsúly került az akkumulátoros energiatárolót is magába foglaló hibrid napelemes rendszerekre. A fejlettebb piacok példái alapján a jövőben várhatóan nálunk is egyre jobban elterjedhetnek ezek a rendszerek, de vajon miért érdemes akkumulátoros, hibrid napelemes rendszerbe ruháznia egy családnak vagy cégnek a betáplálási moratórium alatt?

Erről, és hogy milyen fő előnyei vannak egy hibrid rendszernek egy sima napelemes hmke-hez képest, Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője beszélt lapunknak.

Nem érdemes várni az olcsó áramra, a megvalósítás is egyre drágább

A vállalati és a lakossági napelemes piac sok mindenben különbözik egymástól, kezdve a fogyasztási szokásoktól és felhasználástól, a lehetséges finanszírozási módokon át egészen az átlagos rendszerméretig, ám abban megegyeznek, hogy még most, a betáplálási moratórium alatt is érdemes napelemes beruházáson gondolkodniuk és azt megvalósítaniuk. Sőt, ha a villamos energia árának változását nézzük, akkor nincs sok okunk abban reménykedni, hogy majd olcsóbb lesz, ezért a napelemes rendszer kézenfekvő megoldás a rezsiszámla csökkentésére, legyen szó családokról vagy cégekről - fogalmaz a szakértő.

További érv a beruházás mellett a beruházási költségekben mutatkozó trend, miszerint egyre drágább lesz a megvalósítás.

Habár várható, hogy a napelempanelek nemzetközi ára lejjebb megy, ahogy egyre nagyobb arányú lesz a napenergia részesedése a globális energia-mixben, azonban az élőmunka, a szállítás, a villamosanyagok ára folyamatosan emelkedik (ha másért nem, akkor most az infláció miatt), ezért egy mostani napelemes beruházás olcsóbb, mint egy jövő évi - emeli ki Székely András, hozzátéve, hogy a cégek esetében pedig a fenntarthatósági elvárásoknak való ESG-megfelelés is indokolja a saját zöldenergia-termelő rendszer meglétét.

Napelem és tároló: a jolly joker rendszer

A betáplálási moratórium alatti napelemes áramtermelés esetében két forgatókönyv szokott érvényesülni: vagy úgy van tervezve a rendszer, hogy annyit termel, amennyi a fogyasztási igény, tehát a nap közben megtermelt mennyiség el is fogy, ezáltal nem termel a hálózatra. Vagy többet termel, mint a saját igény, ám az ebből fakadó, jelenlegi, de jövő év végig folyamatosan feloldásra kerülő, átmeneti szabályozás szerinti kockázatot technológiailag nagyon egyszerűen, egy úgynevezett visszwatt-védelmi megoldással tudjuk kivédeni. Ebben az esetben a beépített inverter szabályozza azt, hogy csak az adott pillanatban jelentkező áramigény legyen kielégítve.

Egy hibrid rendszer kétségtelenül jolly jokerként működik, azaz, ha esik, ha fúj, a napelem által megtermelt energia tárolására nyílik lehetőség, ennek köszönhetően akkor is van áram, amikor éppen nem termel a napelempanel, és a hálózatra történő betáplálás lehetősége vagy tiltása sem számít, hiszen akkumulátoros rendszer esetében teljességgel magunknak termelünk, legyen szó pillanatnyi vagy jövőbeni fogyasztásról - mondja a szakember.

Ez a rendszer a tároló egység miatt drágább, ezáltal a megtérülése is más időtávot mutat, de létező konstrukció. A beruházási költség az akkumulátoros tárolótól függ, hiszen ebben a szegmensben is van átlagos és prémium kategória is. Ha egy család számára a HMKE beruházás eddig körülbelül 2-3 millió forint volt, akkor egy hibrid inverterhez kapcsolt akkumulátoros tárolót is tartalmazó rendszer esetében érdemes nagyságrendileg ennek az árnak a duplájával számolni.

Ezen, az energiatárolókra vonatkozó többlet beruházással javítható az energiagazdálkodás: hiszen ezáltal a visszwatt-védelem mellett megvalósítható az „elvesztett” energia mennyiségének csökkentése, így a napelemes rendszerrel hónapról-hónapra elérhető megtakarítás mértéke folyamatosan növekedhet.

Már működő HMKE-hez is illeszthető akkumulátor

Az akkumulátort többféle módon lehet paraméterezni, ami gyártónként változik, hogy milyen módok érhetőek el. Ezek közül a legelterjedtebbek:

Grid first: a rendszer a lehető legtöbb energiát táplálja ki a hálózatba.

Battery first: a rendszer az akkumulátort tölti elsősorban és csak akkor táplál ki, amikor a tároló feltöltődött.

Time of use: beállítható, hogy napközben milyen időszakban töltse és mikor merítse a rendszer a tárolót. Ez akkor hasznos, amikor nem egységáron vásárolja valaki az energiát, hanem sávos árazás van, így beállítható, hogy amikor olcsó az energia, akkor töltődjön az akkumulátor, amikor drága, akkor pedig a fogyasztók a tárolót használják.

Maximum self comsumption: a rendszer arra törekszik, hogy a fogyasztók a lehető legtöbb energiát a napelemes rendszerről kapják. Az inverter akkor tölti az akkumulátort, amikor a termelés nagyobb, mint a fogyasztás, vagyis hálózati kitáplálás történne.

A fentiek alapján nem lehet egzakt kijelenteni, hogy a termelt energia helyben fogyasztási arányára milyen hatással van az energiatároló, mert ez függ a beállítástól és méretezéstől.

Lakossági ügyfelek esetében csak a napi fogyasztási adatok ismeretében lehetséges a hibrid tárolós rendszer méretezése. Egy már működő rendszerhez abban az esetben egyszerűen illeszthető az akkumulátor, ha a meglévő inverter hibrid. Amennyiben nem az, úgy külön inverterrel és energiatárolóval lehet hibriddé tenni a rendszert, de ebben az esetben figyelni kell arra, hogy a tároló tudjon kommunikálni a meglévő inverterrel.

Amennyiben egy kis tárolóval indul el valaki, úgy egyszerűen bővíthető a tárolókapacitás, mert a gyártók jellemzően moduláris megoldásokat kínálnak. Itt arra kell figyelni, hogy az új tárolót „fel kell fejleszteni (le kell öregíteni)” a meglévő tárolókhoz.

Az új elszámolási rendszerben nagyot eshet a megtérülési idő

Ha a jelenlegi környezetet nézzük, akkor jelentős mértékben növeli a megtérülési időt az energiatároló telepítése, de azt a jelenlegi szabályozók még nem pontosították, hogy pontosan mit is fog jelenteni a 2024. január 1-jétől bevezetésre kerülő bruttó elszámolási rendszer.

Előzetesen arra kell majd számítani, hogy a napon belüli energia felhasználása is különböző energiaárak mellett lesz majd csak lehetséges, így egy „Time of use” beállítással működő energiatároló jelentősen, akár felére, vagy szélsőséges esetben akár harmadára is csökkentheti majd a megtérülési időt, de pontosabb számításokat csak a részletek megjelenését követően lehet majd elvégezni - hívja fel a figyelmet a szakértő.

Mindezekkel együtt az biztos, hogy egy tárolóval bővített hibrid napelemes rendszer teljes villamosenergetikai függetlenséget és önállóságot nyújt annak, aki ebben gondolkodik.

Hosszú távú trendeket nézve a napelemes rendszerek ára folyamatosan nő. A 2022-es évben beszivárgott magas inflációs környezet ezt a folyamatot felgyorsította, majd az ősszel jelentős gyengülésen átesett forint még tovább tetőzte. Az idei év első felében ugyan a napelempanelek árában minimális csökkenés tapasztalható, de ezt a magas infláció, az emiatt folyamatosan emelkedő munkabérek, továbbá a villamosanyag- és tartószerkezet-drágulás még mindig jelentősen ellensúlyozta, sőt meg is haladta azt. Így elmondható, hogy összességében tovább drágultak a rendszerárak, amely emelkedés várhatóan a jövőben is folytatódni fog, és mindezek mellett számítani lehet az energiaárak további emelkedésére is.

Ezért, figyelembe véve valamennyi ma tudható tényezőt, azt javasoljuk azoknak, akik napelemes rendszer megvalósításán gondolkoznak, hogy azt mielőbb kezdjék meg, mert a saját termelésű zöldáram mind ellátásbiztonsági-, mind ár szempontjából hosszú távú előnyöket jelent a családoknak és a vállalatoknak egyaránt - hangsúlyozza Székely András.

Elmondása szerint a HMKE-engedélyeztetés átfutási idejét jelenleg főként a 2022. július közepe (rezsicsökkentés mérséklését követő hullám) és a 2022. október 31. (visszatáplálási korlátozás időszakos elrendelése miatti dömping) között benyújtott HMKE igények határozzák meg. Ezen folyamat átfutási ideje a hálózati engedélyes oldaltól jelentős mértékben függ. Van olyan szolgáltató, ahol ez a folyamat jelenleg sem több, mint 4 hónap a három engedélyeztetési lépcső (igénybejelentés, csatlakozási dokumentáció és mérőóracsere) teljes átfutására vonatkozóan, de bizonyos szolgáltatóknál szélsőséges esetben akár a 10 hónapot is elérheti vagy meghaladhatja. Ez a folyamat azonban a jövőben várhatóan jelentősen csökkenni fog majd és a most elindított engedélyek átfutási ideje ennek várhatóan a töredéke, akár újra 3 hónap is lehet majd.

A most benyújtásra kerülő HMKE-k esetében az Igénybejelentésben, és a Csatlakozási Dokumentációban is fel kell tüntetni az akkumulátort, így ott nem bonyolítja és nem is teszi hosszabbá az engedélyeztetési folyamatot egy sima HMKE rendszerhez képest.

Ismét fellendülhet a kereslet, így kerülhető el a dömping

Az ideiglenes általános betáplálási korlátozás és a napelemes rendszerekkel kapcsolatos kommunikáció jelentős bizonytalanságot hozott a beruházást tervezők körében, amely nagymértékben csökkentette a keresletet. Amint arról a Portfolio beszámolt, a Magyar Közlönyben megjelent 112/2023. (III. 31.) rendelet szerint a kormány 2023. szeptember 30-ig tájékoztatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH) a háztartási méretű kiserőművek (HMKE-k) közcélú hálózatba történő betáplálásának lehetősége ideiglenes felfüggesztésének – indokolt esetben részleges – megszüntetéséről.

E moratórium feloldása, illetve az ezzel kapcsolatos kommunikáció várhatóan újra jelentős mértékben megnöveli a keresletet a HMKE és a hibrid inverterhez kapcsolt akkumulátoros tárolót is tartalmazó rendszerek iránt, hiszen ezen befektetéssel elérhető hozam figyelembevételével számított megtérülési idő továbbra is nagyon vonzóvá teszi a napelemes rendszereket.

A tervezett fokozatos hálózati visszatáplálási korlátozás feloldása, illetve az energiaárak további várható növekedése miatt arra biztatjuk a napelemes rendszerben gondolkodókat, hogy a 2022. októberében tapasztalt, vagy akár annál is nagyobb dömping elkerülése céljából érdemes már most elindítani a napelemes partner céggel a kivitelezésről és beruházásról történő egyeztetéseket - mondja Székely András, az Optimum Solar Home System Kft. ügyvezetője.

Címlapkép: Shutterstock