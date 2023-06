Musk: hamarosan tényleg önvezető lesz a Tesla

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója pénteken a párizsi VivaTech rendezvényen kijelentette, hogy a vállalat piaci értéke elsősorban a járművek önvezető képességén alapul, annak ellenére, hogy az ennek elérésére vonatkozó célokat a múltban nem teljesítették - írja a Reuters.

Musk meglepetését fejezte ki a Tesla jelenlegi tőzsdei értékével kapcsolatban, és megismételte meggyőződését, hogy hamarosan megoldják az önvezetést is, hangsúlyozva annak hatalmas potenciális értékét. A Tesla "Full Self-Driving" szoftvere azonban még mindig vezetői felügyeletet igényel, és nem teszi a járműveket teljesen autonómokká.A Tesla "Full Self-Driving" szoftvere nem teszi teljesen autonómmá a járműveket, és továbbra is szükség van a vezető felügyeletére. A teljes önvezető képesség elérésére vonatkozó célok nem teljesülése ellenére Musk továbbra is optimista az önvezető járművek jövőjét illetően.

Címlapkép: Getty Images