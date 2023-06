Belenyúlás az áramszerződésekbe: hidegzuhany jött a kormány mai bejelentésével

Sokkal szűkebb céges kört érint a kormány új támogatási programja, mint amekkora körben komoly bajt okoz a drága áramszerződésekbe való beragadás, ez pedig jól mutatja, hogy mennyire nincs pénz a magyar költségvetésben – ez a rövid mérlege a mai Kormányinfón elhangzott bejelentésnek.

Amint megírtuk: azt jelentette be ma Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy július 1-től nettó 200 euró/MWh árszint mellett árplafont vezet be a kormány a fix áras áramszerződéseknél három ágazatban (feldolgozóipar, szálláshelyszolgáltatás, raktározás-szállítás), ami több, mint 5 ezer céget érint, és a program 40 milliárd forintba kerül.

A program automatikus lesz majd, amit úgy kell elképzelni, hogy állami költségvetési forrásból kiegészíti majd a kormány a 200 euró feletti részt az energiaszolgáltatók felé.

Az, hogy mely cég tudja ténylegesen igénybe venni a programot, a saját uniós de minimis keretének eddigi állásától függ. Gulyás említése szerint lesz néhány cég, amely sajnos a saját keretének kimerítése miatt valójában nem tud élni a lehetőséggel, vagy nem teljes mértékben. Ennél azonban lényegesen nagyobb probléma és sokaknál csalódást okozhat, hogy a bejelentett program sokkal szűkebb fókuszú annál, mint amit a múlt heti híráramlás és a gazdaságfejlesztési tárca, illetve a kereskedelmi és iparkamara szakértőinek közös cikke alapján valószínűsíteni lehetett.

Utóbbi ugyanis afelé mutatott, hogy legalább húszezer cég megsegítése áll a kormány célkeresztjében, amelyek szerződéses áramára idénre meghaladja a 320 euró/MWh-t is, amelyek közül több, mint tízezer cég esetén még a 400 eurót is meghaladja az ár.

A kamara legvalószínűbbnek vázolt javaslata azt tartalmazta, hogy aszerint kapják a cégek az állami segítséget, hogy mennyi a működési költségükön belül az energiaköltség aránya, mert az így meghúzott határ nem sértené annyira a versenyszempontokat. Ehhez képest a kormány ágazati dimenzióban húzta meg a határt és mindössze három ágazatban teszi elérhetővé a programot, jócskán leszűkítve az érintett cégek körét, hiszen Gulyás említése szerint mindössze ötezer cégről van szó, amelyeket az árplafonon keresztül 40 milliárddal segítik ki.

Az, hogy az említett szakértői cikk lényeges negatív gazdasági hatásokra világított rá, amelyek miatt orvosolni kell a problémát (visszafogja az ipari termelést az, hogy sok cég magas áramárú szerződésekbe ragadt, és az infláció mérséklődését is akadályozza ez), és még ezzel együtt is csak ilyen szűk a kormányzati beavatkozás mértéke,

egyértelműen jelzi, hogy mennyire kifeszített az idei költségvetés, amelybe egyszerűen nem fért bele több segítség.

Azok, akik most belefértek a támogatási programba, július és december között átlagosan 8 millió forintnyi segítséget kapnak, amely hat hónapra elosztva 1,33 millió forintot jelent, de nyilván minden cégnek eltérő a fogyasztási szintje, illetve profilja, az átlag pedig sok mindent elfed. Azt azonban érzékelteti, hogy még azok a cégek is csak kis segítséget kapnak a havi villanyszámlából, akik egyáltalán belefértek a programba, hiszen a nagyobb termelő-szolgátató cégek villanyszámlája gyakran több millió, akár több tízmillió forint is lehet. Az érintettek számára a program azt jelenti, hogy a 300-400 euró körüli/feletti szerződéses ár helyett mostantól majd 200 euróig terjedő mértékben kell fizetniük az áramdíjat (a 200 euróban a rendszerhasználati díj és az áfa nincs benne), miközben az aktuális tőzsdei áramár 100-150 euró körül mozog attól függően, hogy melyik terméket nézzük.

Azok a cégek pedig, akik kimaradtak a mostani programból - elég sokan vannak a kormányzati összesítés szerint is - csalódottan vehetik tudomásul, hogy a szűk költségvetési mozgástér miatt a kormány még akkor sem tud rajtuk segíteni, ha előtte láthatóan összegyűjtötte mögé a fontos gazdasági érveket.

