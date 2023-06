Pár kattintással készpénzre válthatók a számlák: jön a digitális faktoring Magyarországon

A mikro- és kisvállalkozások számára is elérhető digitális faktoring terméket visz piacra a Számlázz.hu a BÁV Faktorral közösen – tudta meg a Portfolio. Ezáltal mintegy 500 ezer hazai kisvállalkozás előtt nyílik meg a lehetőség, hogy pár kattintás után a kiállított számlái akár napon belüli kifizetését kérje néhány százalékos díj fejében. A két társaság várakozásai szerint a faktoringot igénybe vevő cégek száma rövid időn belül többszörösére növekedhet Magyarországon, a mikro- és kisvállalkozások digitális faktoring piacának forgalma itthon bőven több 10 milliárd forint feletti lehet. Ángyán Balázzsal, a Számlázz.hu ügyvezetőjével és Rátkai Tamással, a BÁV Faktor vezérigazgatójával beszélgettünk.

Banking Technology 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technlogy konferenciáján. Regisztráció itt!

Hamarosan minden ügyfele előtt megnyitja a digitálisfaktoringlehetőségét a Számlázz.hu. Hogyan működik ez a megoldás a gyakorlatban?

Rátkai Tamás: A digitális faktoring nem másról szól, mint hogy egy kiállított számla összegét hogyan tudod leghamarabb megkapni. Az ügyfelek számára egy olyan folyamatot fejlesztettünk, amellyel nagyon gyorsan és kevés adminisztrációval hozzájuthatnak az általuk kiállított számlák ellenértékéhez, ez a webapp a Flexibill, amely mostantól a Számlázz.hu felületén is elérhető. A célunk az volt, hogy a faktorálható számlákat néhány kattintással pénzzé tehessék a felhasználók.

Ángyán Balázs: Amikor a gazdaság gyengélkedik, akkor a leggyorsabban a likviditás sérül: nehezebben fizetnek a vevők, hosszabb fizetési határidőt kérnek. Akik kifeszített likviditási háttérrel rendelkeznek, azoknak kulcskérdés, hogy minél hamarabb hozzájussanak a pénzükhöz. A nagyobb vállalatok rövid határidőre kérik a pénzt és hosszú határidőre fizetik ki, ám ezt a kicsik nem tudják megtenni. A faktoring klasszikusan az a pénzügyi szolgáltatás, amelyet a kisvállalkozások nem ismernek, és rendkívül nehezen elérhető számukra.

A két fő célunk az volt, hogy segítsünk a kisvállalkozásoknak a likviditásmenedzsmentben, és hogy a faktoringot digitálisan tudják igénybe venni. Leegyszerűsítve, ha megnyomnak egy gombot, akkor akár már aznap vagy másnap jóváírják a számláján a pénzt, legyen az akár egy 30, 60 vagy 90 napos fizetési határidejű számla.

Ángyán Balázs (b) ás Rátkai Tamás (j) Fotó: Kaiser Ákos

Mekkora növekedést vártok a faktorált forgalomban, mekkora keresletre számítotok?

Rátkai Tamás: A magyar faktoring piacon a szolgáltatók nagy része a közepes- és a nagyvállalatokat szolgálja ki. A mi együttműködésünknek az egyik fő célja, hogy elérjük azt a széles réteget, akik számára a faktoring ma még kevésbé elérhető. A Magyar Faktoring Szövetség adatai alapján ma 3700 vállalkozás használja aktívan a faktoring szolgáltatást, a Számlázz.hu regisztrált, aktív ügyfeleink száma több mint 500 ezer, tehát jelentősen tudjuk bővíteni az elérhetőséget:

várakozásaink szerint a faktoringot igénybe vevő cégek száma rövid időn belül többszörösére növekedhet.

Ángyán Balázs: Nagyságrendileg évente 100 millió darab számlát állítanak ki az ügyfeleink, ennek a teljes bruttó összege a 20 ezer milliárd forintot közelíti, ami a 2022-es magyar GDP több mint negyede.

Úgy gondolom, hogy a mikro- és kisvállalkozások digitális faktoring piacának forgalma itthon bőven több 10 milliárd forint feletti lehet.

A digitális faktoring mennyire számít elterjedtnek, vizsgáltatok-e külföldi példákat, ott mik a tapasztalatok?

Ángyán Balázs: Külföldi példákat is elemeztünk, ugyanakkor a digitális faktoring meglehetősen úttörőnek számít nemcsak itthon, hanem a világ más országaiban is. Igény van rá, nagyon magas az ügyfelek visszatérési rátája: ha valaki egyszer igénybe vette a szolgáltatást, akkor 80 százalék fölötti valószínűsége van, hogy vagy teljes egészében, vagy legalább részben a további számláit digitális faktoringgal faktorálja.

Rátkai Tamás: Meglévő ügyfeleinknél tavaly kezdtük bevezetni a Flexibillt (ami a BÁV Faktor saját fejlesztésű digitális faktoring platformja – a szerk.), az ügyletek közel 90 százaléka ma már digitális faktoringgal megy végbe a BÁV Faktornál. A fennmaradó 10 százalék olyan egyedi feltételek mentén kap finanszírozást, hogy ezeket az egyediségeket nem volt érdemes lefejleszteni egyelőre. Az újonnan érkező érdeklődők már jórészt automatikusan, digitális csatornára jönnek. Érdekes tapasztalat, hogy a Számlázz.hu-ról az elmúlt hetekben hozzánk beérkező új igények nem csak napközben, hanem este is jelentkeznek: amikor a vállalkozó hazaér, és ráér még egy kicsit a munkával foglalkozni, akkor regisztrál, és hasonlók a tapasztalataink hétvégén is. A digitalizáció azért fontos, mert a 8–17 óra között nyitva lévő fiókok helyett akár hétvégén vagy este is el tudják indítani a folyamatot.

Mekkora a minimális számlaméret és hogyan vizsgáljátok a kockázatokat?

Rátkai Tamás: Minél alacsonyabb összegű számlákat is szeretnénk faktorálni, hogy minél több vállalkozás tudja használni a szolgáltatást. Azzal, hogy a folyamat digitálisan zajlik, gyakorlatilag mindegy, hogy egy 5000 forintos vagy egy ötvenmilliós számlát faktorálunk, mert az csak egy adat. A számlákat csomagként is tudjuk kezelni, amibe egészen kis összegű számlák is bekerülhetnek.

Ha már van egy szerződött ügyfelünk, akkor gyakorlatilag két gombot kell megnyomnia, és folyósítjuk neki az összeget. A háttérben ilyenkor több párhuzamos folyamat fut, részben teljesen automatán, részben pedig a back office-ban dolgozó kollégáink támogatásával.

Ángyán Balázs: A legelső számla faktorálása előtt szerződést kötünk az ügyféllel, amelynek része az ügyfélazonosítás és a pénzmosás elleni szabályok által előírt ellenőrzés. Ehhez kell az ügyfél közreműködése, dokumentumokat kell feltölteni, ezért ennek az átfutási ideje elsősorban az ügyfél sebességétől függ, ez pár napot is igénybe vehet. Viszont ezt követően a további számlák faktorálása szinte gombnyomásra megy.

Rátkai Tamás Fotó: Kaiser Ákos

Milyen költségei vannak a digitális faktoringnak, hogy néz ki az üzleti modell?

Rátkai Tamás: Amikor az ügyfél igényli a szolgáltatást, megkapja a számlán kiállított összeg 90 százalékát, amikor a vevő folyósít felénk, a maradék 10 százalékból vonjuk le a díjunkat. Több devizában, például dollárban és euróban is tudunk finanszírozni, ezért a pénznemtől is függ az árazásunk: nagyságrendileg, hogy egy sarokszámot említsek, forintban 2 százalék körüli, euróban és dollárban pedig 1 százalék körüli díjat számítunk fel.

Ángyán Balázs: Mi pedig egy kényelmi díjat kapunk ebből a bevételből.

A pénzügyi világban az end-to-end digitális folyamatokat a jogszabályi előírások gyakran elgáncsolják, ebben az esetben van-e olyan részfolyamat, amit nem lehetett digitálisan megoldani?

Ángyán Balázs: A pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos előírások egy offline világban születtek és erre a világra lettek szabva. Esetünkben a szűk keresztmetszetet az ügyfélazonosítás jelenti. A folyamat nagyon nagy részben digitális, nem kell sehova elmennie fizikailag az ügyfélnek, nem kell sorszámot húznia valahol egy fiókban, de az nem elkerülhető, hogy bizonyos dokumentumokat beszerezzen, ezeket hitelesen igazolja és eljuttassa a faktorcéghez.

Rátkai Tamás: Már az ajánlat is úgy készül, hogy figyelembe veszi a cég méretét, forgalmát. Csak olyan dokumentumot kérünk felölteni, ami nyilvános adatbázisból nem érhető el. Egy félautomata kockázatkezelési rendszeren lefut a folyamat és jóváhagyás után elkészül a szerződés, amit az ügyfélnek már csak alá kell írnia. Ezt aláírhatja hagyományos módon vagy digitális aláírással is elláthatja, és a jövőben az AVDH-s aláírás is segítheti az életünket.

Ángyán Balázs Fotó: Kaiser Ákos

A hagyományos faktoringnak a digitális faktoring mennyire versenytársa?

Rátkai Tamás: Ha most egy vállalkozó finanszírozáshoz szeretne jutni, a hagyományos módszerrel egy bonyolult, végtelen dokumentációval működő szerződéskötési folyamatba ütközik, ami kiszámíthatatlanul hosszú ideig tart. A digitális faktoring a meglévő ügyfeleket is megszólítja, mert a vállalkozók a saját munkájukkal akarnak foglalkozni, és nem a számlákkal, ami nekik egy plusz teher. A rendszer bizonyított: az induló évben, 2022-ben mintegy 40 milliárdnyi számlát finanszíroztunk meg ügyfeleinknek a digitális faktoring rendszerünkön keresztül.

Ángyán Balázs: Mi egy teljesen új szegmens számára szeretnénk kinyitni a faktoring piacot. A nagyvállalatok általában rendelkeznek saját számlázási szoftverrel, és fenntartják a számlázást követő folyamatokat, a faktoring adminisztrációját is kezelő apparátust. Egy mikro- és kisvállalkozás számára fajlagosan ez sokkal nagyobb terhet jelentene, a digitalizációval levisszük a szolgáltatás belépési küszöbét, ami már számukra is vállalható.

A magas kamatkörnyezetben mennyire élesek a likviditási és finanszírozási kihívások?

Rátkai Tamás: Nagyon sok megkeresésünk van: amikor gazdasági nehézségekkel néznek szembe a cégek, akkor a likviditás megőrzése az egyik legfontosabb számukra. Az a jó hír, hogy ebben tudunk segíteni számukra. Sokkal több a megkeresés, de ezzel párhuzamosan nő a kockázat is a piacon, így óvatosabbnak is kell lennünk, mert az várható, hogy a vállalkozások bedőlési aránya meg fog nőni. A magas alapkamat mértéke is megtolja a költségeket, de a kis- és közepes vállalkozók még ilyen költségek mellett is szívesen jutnak likviditáshoz, ami a nagyvállalkozásokra már kevésbé igaz. A kamattámogatott hitelek is torzítják a versenyt, de ennek ellenére növekszik az igényszám.

Magyarországon korábban jelentős problémát jelentett a cégek közötti körbetartozás, mely ágazatokban jellemző most ez a probléma?

Rátkai Tamás: Az építőipari körbetartozás a korábbi válságidőszakokban jelentős probléma volt, de az elmúlt években ez kevésbé volt jellemző. Most, hogy kevesebb a beruházás, likviditásszűke van, elindulnak a késve fizetések, ebből lesznek a lánctartozások. Ez a probléma újra meg fog jelenni, ezen a faktoring úgy tud segíteni, hogy a likviditást biztosítja a lánctartozás első, legfelső eleménél.

Ángyán Balázs (j) és Rátkai Tamás (j) Fotó: Kaiser Ákos

Címlapkép: Rátkai Tamás (b) és Ángyán Balázs (j) Fotó: Kaiser Ákos