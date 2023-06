Egyre többen várnak esést a tőzsdéken, még ha ez nagyon sok pénzbe is kerül

Portfolio 2023. június 20. 11:14

Egy régi mondás szerint nem érdemes szembemenni a piaccal, és ez az idei évben is igaznak bizonyult. Ugyan a felfelé vezető út nem volt teljesen zökkenőmentes, mégis összességében jelentős emelkedésen vannak túl a tőzsdék, ami egyben azt is jelentette, hogy csúnyán megégette magát, aki ebben az évben a piac esésére pozícionált. Mégis, ahogy egyre feljebb kapaszkodnak a tőzsdék az USA-ban, úgy nő a piacon a short állomány, hiszen továbbra is jelen van néhány bizonytalansági faktor. Persze nem minden ilyen short pozíció tükröz pesszimizmust: egyre népszerűbbé válik az úgynevezett inverz ETF-ek shortolása. Hogy miért shortol valaki inverz ETF-et, ahelyett, hogy csak simán longolna egy hétköznapi tőzsdén kereskedett alapot? Mutatjuk.