"Éjszakai" áram: ez lehet az oka a rejtélyes kimaradásoknak

Major András 2023. június 23. 13:00

A fogyasztóvédelemért felelős Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nem érkezett olyan bejelentés vagy fogyasztói panasz, amely arról szólt volna, hogy a szolgáltató nem biztosítja megfelelő módon a felhasználónak a vezérelt ("éjszakai") áram szolgáltatást, és az elosztóhálózat-üzemeltetők is azt közölték lapunkkal, hogy az előírtaknak megfelelően teljesítik e kötelezettségüket. Olvasónk ugyanakkor azt jelezte, hogy a szolgáltatás kimaradása mégis előfordulhat üzemzavar vagy a vezérlő készülék és a fogyasztó berendezés meghibásodása nélkül is, és az általunk megkérdezett szakember szerint is lehetséges elméletileg, hogy a kapcsolási jel valamilyen hálózati zavar miatt nem érkezik meg fogyasztóhoz, noha ennek előfordulási valószínűsége szerinte rendkívül csekély.