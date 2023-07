Egészen durva dolgokat műveltek idén a tőzsdékkel, mutatjuk a legnagyobb nyerteseket és veszteseket

Az első félévi események alakulásában meghatározó szerepet játszott, hogy a 2022-es piaci zuhanást is nagyrészt kiváltó kamatemelési ciklus már közeledhet a végéhez, az infláció pedig szép lassan kezd a jegybanki célszintek felé leszorulni a világ vezető gazdaságaiban. A központi bankok idén világszerte összesen mintegy 90 kamatemelést hajtottak végre, szemben a mindössze 17 kamatcsökkentéssel. Ha a tavalyi kamatlépéseket is hozzáadjuk, akkor ez valamivel több mint 470 kamatemelést jelent, szemben a 2008-as globális pénzügyi összeomlás óta bekövetkezett 1 202 csökkentéssel. Az amerikai jegybank 500 bázisponttal emelte a kamatokat a tavalyi nulla közeli szintről, az Európai Központi Bank 400 bázisponttal, és a fejlődő világ számos gazdasága ennél jóval többet emelt. Még a Bank of Japan rendkívül laza monetáris politikája is válaszúthoz érkezhet. A nagy kérdés most már azonban inkább az, hogy meddig maradhat magas a kamatszint, és milyen késleltetett hatásai lehetnek a gazdaságra.

Ha a fontosabb tőkepiaci eszközök idei árfolyamváltozását megnézzük, a lista végén túlnyomó többségben árupiaci termékeket, azon belül is fosszílis energiahordozókat látunk, mint a szén és a földgáz. Utóbbiaknál természetesen bázishatás is közrejátszik, hiszen a tavalyi évi energiakrízis felnyomta ezeknek az árát, vagyis bőven volt honnan esniük. Ezzel szemben a legjobban teljesítő eszközök között ott látjuk a bitcoint, a világ több vezető részvényindexét, valamint mezőgazdasági termékeket.

Jól összefoglalja a nyersanyagpiacok idei gyengélkedését a CRB nyersanyagindex, melynek értéke 3 százalékot esett idén. Ebben jelentős szerepe van az olajárak csökkenésének, de európai szempontból ennél is jelentősebb tényező volt a földgáz árának beszakadása. Az USA-ban a földgáz ára év eleje óta 35 százalékkal esett vissza, míg Európában a TTF-en közel 51,3 százalékos volt a csökkenés - még úgy is, hogy az elmúlt egy hónapban elkezdett felfelé kapaszkodni mindkét termék jegyzése.