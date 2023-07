Ratatics Péter: az OMV Szlovénia felvásárlása komoly fegyvertény a régiós versenyben

Több mint 50 milliárd forintos csalás rázta meg tavaly nyáron a Molt Horvátországban, az ottani leányvállalat élére átmenetileg Ratatics Pétert nevezték ki, akinek a feladata az INA működésének a stabilizálása volt. Kilenc hónapos mandátuma lejárt, most pedig visszatért a magyar operációba, a fogyasztói szolgáltatások szegmens vezetése lesz a feladata. A vezetővel többek között arról beszélgettünk, hogy mennyire rázta meg a Mol menedzsmentjét a horvátországi csalás nagyságrendje, mit tettek annak érdekében, hogy hasonló bűncselekmények ne fordulhassanak elő a vállalatnál, de arról is, hogy hogyan élte meg, hogy már nem ő Mol Magyarország ügyvezető igazgatója. Ratatics Péter az interjúban beszélt a régiós kúthálózat fejlesztéséről, az üzemanyagár-korlátozások, a kiskereskedelmi adó és a működési költségek emelkedésének negatív hatásairól, és arról is, hogy hogyan fejlesztenék a Fresh Corner márkát, amivel akár versenytársa lehet a Mol a Starbucksnak is.

Sűrű volt az elmúlt kilenc hónap Horvátországban az INA élén, lezajlott a DCU szerződés újratárgyalása, az INA értékesítette a Petrokemija Kutinában lévő részesedését, tesztüzembe helyezték Horvátország második legnagyobb naperőművét, de nyilvánvalóan a legfontosabb feladat az INA működésének stabilizálása volt a több mint egymilliárd kunás csalás után. Pontosan milyen feladatot adott erre az időszakra a Mol?

Az INA-ba való érkezésem fő célja a krízismenedzsmentről szólt. Az első feladat a felderítés volt, a helyzet jobb megértése, illetve a külső és belső kommunikáció javítása, és a transzparencia növelése. A pozitív hír, hogy ez egy izolált eset volt, viszont amit tanultunk belőle, azzal az egész vállalatcsoport kontrollrendszere erősödni tudott. Van is egy olyan mondás, hogy egy jó krízist nem érdemes veszni hagyni - az a lényeg, hogy hogyan jövünk ki belőle, és ennek során mit tudunk tanulni. Levontuk a megfelelő következtetéseket, és meghoztuk a szükséges döntéseket. A bírósági eljárás folyamatban van, így a tényleges elkövetők sorsa most az igazságszolgáltatásra van bízva. Mi eközben nem voltunk tétlenek, és az INA kontrollhelyzetét jelentősen javítani tudtuk. A másik, ebből jövő nagyon nagy tanulság számunkra, hogy az INA külső kommunikációja nem feltétlenül volt tökéletes az elmúlt időszakban, hiszen a vállalat körül számos sok jó történet van, amit nem meséltünk el megfelelően, mert folyamatos válaszkényszerben éreztük magunkat.

Valóban inkább a rossz hírekből volt több az INA körül.

Igen, pedig az INA-nál a Mol menedzsmentje alatt megélt 10-15 éves történetének legnagyobb beruházási hulláma zajlik minden üzletágban. A kutatás-termelési területen az észak-adriai kutatófúrásban sikerrel jártunk, jelenleg is zajlik a platform építésére irányuló tender elbírálása, és zárjuk le hamarosan a platform építését is, melynek befejezését követően a tengeri kitermelést jelentősen fel tudjuk gyorsítani. A rijekai finomító modernizációja minden idők legnagyobb ipari beruházása Horvátországban, ez egy több mint 600 millió eurós projektet takar. A kiskereskedelmi szegmensben annak ellenére sem álltunk le a beruházási hullámmal, hogy árszabályozásokkal találjuk szembe magunkat és ezáltal jelentősen csökkent a pénztermelő képességünk is. Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a megújuló energiával foglalkozó új projektjeinkről sem: nemrég Horvátország második legnagyobb naperőműparkját adtuk át, ezen túl egy geotermikus koncessziós tenderen is részt vettünk, bízunk benne, hogy ezen a területen is sikerrel járunk.

Az elmúlt időszak a médiában egyáltalán nem ezekről szólt, hanem egy olyan csalásról, amelyben egyedi elkövetők károsították meg a céget.

Mennyire lepte meg a Mol menedzsmentjét a csalás nagyságrendje?

Mindenképpen sokkolt minket először, hogy mindez megtörténhetett. Az történt, hogy bizonyos gázértékesítési szerződéseket fix áron kötöttek meg olyan időtávra, amit a belső szabályok abszolút nem engedtek meg, itt már az ajánlatadás során is rengeteg gyanús körülmény látható. Sajnos a kontrollmechanizmusaink ebben az esetben nem álltak készen az ügy megakadályozására, az pedig azért tudott ekkorára nőni, mert időközben az energiaárak is megtízszereződtek.

Milyen állapotban kapta meg az INA-t az új vezető, Ortutay Zsuzsa?

A válság után erősebb lett a vállalat, mint előtte volt.

Az elmúlt 15 év legnagyobb kompenzációs fejlesztését hajtottuk végre, fejlődik a vállalat, beruházunk, növekszünk, van egy jövőképe, stratégiája az INA-nak. Ez a vállalaton belül ad egy jó érzést a dolgozóknak, minden okuk megvan rá, hogy büszkék legyenek az INA-ra. A belső működést tekintve én a detektív kontrollelemekben hiszek, inkább ezek a „vészjelzők” működjenek jól, szerintem nem opció, hogy minden ajtót és ablakot befalazunk, csak hogy ne történjen velünk semmi rossz. Akkor lehet jó üzleti eredményeket elérni és új üzleteket kötni, ha kellően rugalmasak tudunk lenni. A rugalmasság és a szabályokkal való visszaélés két teljesen különböző dolog, amit sokan hajlamosak félreérteni.

Ki lehet azt zárni, hogy hasonló csalás történjen a Mol-csoportnál?

Nyilván egy általános garanciát adni erre nem lehet. Ha valaki ilyesmin töri a fejét, az továbbra is keresni fogja a rést a pajzson. Az elképzelhető, hogy van rés, de hogy ugyanez az eset nem tud még egyszer megtörténni, abban biztos vagyok. A mi iparágunk eközben folyamatosan változik, és a kontrollmechanizmusaink kialakítása során természetesen ezt is szem előtt kell tartanunk. A digitalizációval mindig új lehetőségek jönnek be, és ezek új visszaélési lehetőségeket is nyithatnak- ezeket nekünk le kell követni, és tennünk kell ellene.

Mik lesznek a legfontosabb feladatok a Horvátországból való visszatérés után?

Az elsődleges feladatomnak továbbra is azt tekintem, hogy a csoportszintű fogyasztói szolgáltatásokat egy kiváló csapattal együttműködésben még jobbá tegyem. Emellett olyan nagy magyar vállalatok igazgatóságában is benne vagyok, mint a Magyar Telekom vagy a MÁV – és eltökélt vagyok amellett, hogy a cégvezetésben szerzett tapasztalatom, illetve üzleti látásmódom segítségével, ezeknek a cégeknek a fejlődésében is részt tudjak venni.

De, mint ahogy az imént is említettem, a legfontosabb mindenképpen a Mol fogyasztói szolgáltatásainak továbbfejlesztése.

Itt három fő korszakot emelnék ki, ezek közül az első, ötéves szakasz már lezárult, ide tartozott a Fresh Cornerek kialakítása és elterjesztése, illetve a digitális transzformációnk alapjainak a letétele. Most a második ötéves szakaszban vagyunk, ez a sztenderdizációról szól, azaz az eddig kialakított fejlesztéseink folyamatos optimalizálásán van a hangsúly. Mindemellett képesek voltunk a bővülésre akvizíciók révén is, olyan hálózatokat tudtunk az utóbbi időben megvenni, amikben mi több értéket láttunk, mint az eladók. Ebben az időszakban a kibővült hálózatunkat konszolidáljuk, stabilizáljuk, és már építjük azokat a kompetenciákat, amelyek a következő ötéves időszakban a további fejlődésünket fogják megalapozni.

A horvát megbízatás előtt a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója is voltál, ezt a pozíciót viszont már Bacsa György tölti be. Hogyan élted meg ennek a pozíciónak az elvesztését? Kívülről nézve ez valamelyest visszalépésnek tűnik.

2018 óta vezettem másodállásban a magyarországi operációt. Amikor az INA Igazgatótanácsának elnöke lettem, Bacsa György beállt helyettem ebbe a pozícióba egy olyan időszakban, amikor rengeteg szabályozási kihívással szembesültünk a különleges adózási és válságmenedzselési környezet következtében. Teljességgel érthető és logikus döntés, hogy miután az elmúlt 9 hónapban ő volt az, aki nagyon mélyen részt vett ebben a munkában, és kiépítette azokat a kommunikációs érvelési csatornákat, nem lenne érdemes most újra váltani. Vigye ő végig, jól csinálja, így nekem is több lehetőségem van arra, hogy az üzleti területemre fókuszáljak, ami időközben jelentős növekedésen ment át.

Valóban fontos szegmens lett a fogyasztói szolgáltatások, 2020-ban voltak olyan negyedévek, amikor össze lehetett mérni az eredményét a két nagy szegmens, az upstream és a downstream eredményével, aztán a több országban bevezetett üzemanyagár-korlátozás alaposan összenyomta a marzsokat, az idei első negyedév viszont első negyedéves rekordot hozott az EBITDA-ban. A következő években milyen eredménytermelő képességre számítotok ebben a szegmensben?

A fogyasztói szolgáltatások terén sokkal kevésbé érvényesül a ciklikus jelleg, ami azt jelenti, hogy az olajártól igazából függetleníteni tudtuk magunkat. Azonban kényszeredett mosollyal meg szoktam jegyezni, hogy minden külső körülményt le tudtunk győzni, kivéve a szabályozókat, és ez nem specifikusan magyarországi jelenség. Szinte minden ország szabályozója elég aktív volt tavaly, és rengeteg elvonás történt a különböző árszabályozások következtében. 2022-ben éreztük leginkább az árszabályozások hatását, az eredményünk ebben az évben visszaesett a 2016-os szintre. Ezzel együtt, ha korábban nem fektettünk volna akkora hangsúlyt a nem üzemanyag típusú üzleti tevékenységeinkre, akkor tavaly nem lettünk volna olyan helyzetben, hogy az eredményünk majdnem 40 százaléka ezekből származzon. Ez pedig hatalmas megerősítést jelentett nekünk. A fő termékünket, azaz az üzemanyagokat jelentős szabályozások sújtották, de az összes többi mentes maradt ezek alól. Nyilván egy olajvállalat esetében az EBITDA a legtöbbet használt mérőszám, de ami legalább ugyanilyen fontos, az a free cash-flow, ugyanis a másik két üzletágunk nagyon beruházásigényes. Ha ilyen szemmel nézzük a három üzletágat, akkor

a fogyasztói szolgáltatásoknak a free cash-flow-termelő képessége közel összevethető egy normál időszakban a finomítói, illetve a kutatás-termelési üzletágunkkal.

Üzemanyagár-korlátozás már nincsen, van viszont kiskereskedelmi adó, ez hogyan hat a szegmens működésére?

Ez magyar specifikum, és remélem, az is marad. Ez egy olyan szabályozás, amely eredetileg nem az üzemanyagra vonatkozott. Nagyon nagy összegű elvonást jelent. Tavaly az összes befizetett kiskereskedelmi adónak közel a felét a Mol fizette be, borzasztó nagy teher rajtunk. Az üzemanyagok egyébként is terheltek adókkal, a jövedéki adó, áfa, az árszint a többi országgal szemben, és a versenyképesség miatt így is elég erős nyomás alatt van. A magyarországi kiskereskedelem kb. a 20 százaléka a teljes fogyasztói szolgáltatásoknak.

Mennyiben lehet ezt az adót áthárítani a fogyasztókra?

Ameddig a 480-as hatósági ár volt, addig szó sem lehetett áthárításról, most pedig nehéz ezt megbecsülni, mert versenyhelyzet van, mindenki próbál több fogyasztót szerezni. Azt látjuk, hogy a tavalyi szabályozott árkörnyezet után most a márkafüggetlen töltőállomások is próbálják visszaszerezni a fogyasztóikat, rendkívül éles árverseny alakult ki. A mi árazásunk nem úgy történik, hogy milyen költségeink és terheink vannak, hanem hogy a szomszédos országokban milyen árszint van, illetve a hazai versenypiacon milyen árszint az, ami megengedhető.

A működési költségek mindenhol emelkednek, melyek azok, amelyek a Molnál a legnagyobb terhet jelentik?

Az egész régiót nagyon terheli az infláció és az energiaköltségek. A működésünkre alapvetően három nagy tényező hat, az egyik a munkabér - minden országban jelentős bérnyomás alakult ki, és ezt tudnunk kell kezelni. Egyrészt általános a munkaerőhiány, és mivel az infláció nagyon magas, a munkabéreket is módosítani kell annak érdekében, hogy a vásárlóerőt meg tudjuk tartani. A másik az infláció. A grillkolbásznál, a chipsnél nem mi határozzuk meg a vételárat, hanem tárgyalunk a beszállítókkal, akik az inflációra meg az energiaköltségekre hivatkozva áremelést kérnek. A harmadik az energiaköltségek, illetve a működéssel kapcsolatos költségek. Amikor ezek a tízszeresére nőnek, akkor ez nálunk is érezteti a hatását. A helyzet könnyítésében nagy segítség lehet a digitalizáció, illetve az, hogy mindennap folyamatosan tudjuk monitorozni a működésünkre ható tényezőket, és amit tudunk adatelemzéssel mérni, azt tudjuk befolyásolni, menedzselni. Olyan egyszerű dolgokra is lehet gondolni, hogy például az éjszakai nyitva tartás helyileg hol éri meg nekünk. Vannak olyan megoldásaink, ahol attól, hogy a bolt zárva van, az üzemanyagért lehet fizetni, és nemsokára bevezetjük tesztjelleggel a mobilfizetési lehetőséget is. De ott van az energiatakarékossági kezdeményezésünk is, sok helyen hőszivattyúra cseréljük a hűtés-fűtés berendezést, egyre több helyen telepítünk napelemet a töltőállomások tetejére, ami ezáltal a működési költségek egy részét fedezni tudja.

Az első negyedév végén 2354 töltőállomása volt a Molnak, a növekedés folyamatos, nem csak organikusan, de akvizíciókkal is megy előre a vállalat. Mi az optimális hálózatméret az egyes országokban? Az OTP-nél kimondott cél, hogy legalább két számjegyű részesedése legyen azokban az országokban, ahol jelen van, van ilyen cél a Molnál?

A piaci részesedés az egyik legfontosabb mérőszáma annak, hogy van-e értelme bent maradni egy piacon, egy bizonyos piacméret kell ahhoz, hogy márkát tudjunk építeni, a fogyasztók észre vegyenek minket, legyen olyan országos lefedettségünk, amivel nagyobb fuvarozókat meg tudunk szólítani. A 10 százalék nálunk is hüvelykujjszabály.

10 országban vagyunk jelen, ahol még látok növekedési lehetőséget - akár inorganikusat is - az Románia, Lengyelország és Szerbia.

Ezekben az országokban tapasztalunk növekedést az üzemanyag-fogyasztásban, vásárlóerőben, illetve GDP-ben, és a piacméretünk még messze nem akkora, hogy az már saját magunk kannibalizációjával járna. A többi országban pedig folyamatos a portfólió-optimalizálás. Vannak olyan kútjaink, amiket már nem biztos, hogy érdemes fenntartanunk, de mindig vannak olyan területi fejlesztések, akár úthálózatot, akár városrészt tekintve, ahol megérné új kutat nyitni.

Az üzemanyagárak jóval magasabban állnak most, mint két-három éve, hogyan reagálnak erre a fogyasztók, hogy alakulhat az üzemanyag-értékesítés a következő években?

Ennek a kérdésnek két aspektusa van. Az egyik a nagykereskedelem, onnan jönnek elsősorban az indikációink, hiszen Magyarországon is 70-75 százalék a nagykereskedelmi részesedésünk, ez elég jó áttekintést ad a piac dinamikájáról, működéséről. Ott azt látjuk, hogy van egy lassulás, mivel a dízelfogyasztás nagyon hamar lereagálja azt, hogy a gazdaság egésze hogyan működik. Az egész régióra igaz, hogy az áruk mozgatásával kapcsolatos vásárlóknál már van egy lassulás. A kiskereskedelemnél kicsit más a helyzet. 2019 volt az utolsó normál év, ehhez képest kb. 15 százalékkal több üzemanyagot értékesítünk ugyanazon a hálózatméreten. Ez két dolgot jelent. Egyrészt ebben az időszakban volt egy piacméret-növekedés, a másik, hogy a piaci részesedésünket ezekben az országokban tudtuk növelni. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók valamit jobban értékeltek nálunk, mint a versenytársaknál, és meg tudtunk szerezni új fogyasztókat. Magyarországon a benzinfogyasztás döntő része a személyautókból jön, és ott nem látom az ár-rugalmasságot. Hiába volt 480 vagy éppen 650 a benzinár, az embereknek a mobilitás iránti alapvető igénye és megszokása olyan mértékű, amiről nehezen mondanak le. Talán az alternatívák sincsenek azon a szinten, hogy az emberek azt mondhassák, hogy a megszokott kényelemből, amit a gépjármű jelent, átülnek a tömegközlekedésre. Nem is számítok jelentős csökkenésre, és az alternatív meghajtású gépjárművek terjedése még mindig nem olyan mértékű, ami ezt jelentősen csorbítaná. A dízel más kérdés, ott el tudok képzelni egy lassulást.

A legutóbbi beszámolóban a nem-üzemanyag típusú termékekre vonatkozó árrés növekedéséről számolt be a Mol, ott minek tudható be a javulás? Főként gasztro, hot dog vonalon és az élelmiszer értékesítésben volt növekedés. Mekkora potenciál van ezen a területen?

Nagy. Ezt arra alapozom, hogy ha bemegyek bármelyik töltőállomásra, még mindig rengeteg olyan dolgot látok, aminek a fejlesztésével csökkenteni tudjuk az értékesítési lánc végén a veszteséget. A Fresh Cornerek a hálózat 50-60 százalékában elérhetőek eddig, ebben is van még egy jelentős növekedési lehetőség. A hűségprogramot nem tudom eléggé hangsúlyozni, úgy számolunk, hogy 2025 végére 5-6 millió regisztrált ügyfelünk lesz összesen azokban az országokban, ahol már bevezettük ezt a programot - most 2,5 milliónál tartunk. Ez egy olyan kommunikációs csatornát ad nekünk, amit csak most kezdünk igazán kihasználni. El akarunk jutni odáig, hogy személyre szabott ajánlatokat tudjunk tenni a preferenciák és az igények mentén.

Március végén 1172 Fresh Corner volt a hálózatban, ennél viszont jóval több benzinkútja van a Molnak. Cél-e az, hogy minden töltőállomáson legyen Fresh Corner?

Nem, mostanra ki merem jelenteni, hogy ez gazdaságilag nem érné meg. Egy Fresh Corner kialakítása jelentős beruházást igényel, de úgy érzem, hogy a teljes hálózat kb. 80 százalékig el fogunk menni. A maradék 20 százalékra pedig a tervek szerint másfajta boltformátumot alakítunk majd ki. Látunk a magyar piacon működő koncepciókat, akár egy sarki fűszereshez hasonlító kisbolti koncepciót.

Hány olyan Fresh Corner van, ami nem üzemanyagtöltő állomáson működik?

Magyarországon kettő, az egyik a Mol Campus földszintjén, amely nem csak a dolgozók, hanem az utcáról betérők számára is nyitva áll, illetve egy a Blaha Lujza téren. Mivel ebből márkát akarunk csinálni, keressük az ehhez hasonló lehetőségeket.

Azt a formátumot, amit akár franchise irányba ki tudunk fejleszteni, és komoly versenytársa tudunk lenni akár a Starbucksnak is.

A Mol célként tűzte ki az alternatív üzemanyag-portfólió és a komplex mobilitási szolgáltatások bővítését. Ezen a területen hogyan halad a vállalat?

Az EU-ban 2035 után már nem engedélyezett az új belsőégésű motorok forgalomba helyezése, ezért most az a feladat, hogy elinduljunk ebbe az irányba. Most elkezdjük, pozíciókat építünk, de ami ennél fontosabb, hogy képességeket építünk. Megtapasztaljuk, hogy milyen előnyei, hátrányai, kihívásai vannak egy elektromostöltő-infrastruktúrának, mennyire nehéz hálózati hozzáférést igényelni, kiépíteni például egy autópálya mellett, ahol nincs a közelben nagyobb lakott település, egy nagyobb teljesítményű áramkábelt lefektetni komoly idő és költség. Hogyan lehet ezeket a töltőoszlopokat működtetni? Milyen karbantartási igényük van? Milyen fogyasztói igények vannak ezzel kapcsolatban? A piaccal együtt akarunk mozogni, itt nem jó, ha a szekér megelőzi a lovat. Építjük ezt a képességet, de amikor a piac érettsége eljut arra a szintre, hogy megéri nagyobb erőforrásokat allokálni, akkor fogjuk begyújtani a rakétákat. Az évtized második felében már sokkal tisztább lesz, hogy melyek azok a technológiák, amik tényleg teret nyernek. Az akkumulátoros technológiákban sem mindegy, hogy lítiumion vagy más típusú, és annak mi a töltési karaktere, hány kwh-val tudjuk ezeket tölteni, milyen infrastruktúra kell. Ha most mindent teleszórnánk egy olyan technológiával, ami 3 év múlva már idejétmúlt, úgy, hogy közben nincs hozzá piac, akkor azt a beruházási költséget tulajdonképpen kidobtuk az ablakon. Most pont annyit telepítettünk, hogy ebből már tudjuk következtetéseket levonni, várjuk, hogy hova fejlődik a piac.

Tavaly decemberben vette át a Mol a Lotos 410 kútját. Idén februárban azt nyilatkoztad, hogy 600 töltőállomás elérése a cél Lengyelországban, ezt pedig 5 év alatt el is lehet érni. Saját építésű vagy vett kutakkal menne előre a Mol?

Most kb. 5 százalékos piaci részesedést birtoklunk mintegy 410 kúttal, ez a szám egy korábbi, a Slovnaft által partneri viszonyban menedzselt kúthálózattal együtt majdnem 500-ra rúg. A teljes hálózatnak a kétharmada saját tulajdonban van, egyharmadát viszont franchise partnerek működtetik. Megvan az a formula, amivel vagy több töltőállomást tudunk megvenni, vagy építeni vagyunk képesek. A 600 töltőállomás célját két-három párhuzamos úton fogjuk tudni elérni. Egyfelől, ha valaki el akarja adni a hálózatát, és a piac konszolidálódni fog, akkor szeretnénk aktívak lenni. Második opció, hogy van organikus lehetőség is, rengeteg útfejlesztés van még Lengyelországban, azok mentén tudunk például új töltőállomásokat nyitni, ahogy már 2023-ban is három ilyet nyitottunk. A harmadik, hogy családi tulajdonban lévő, egy-egy kutat birtokló egységeket vegyünk meg.

A teljes lengyel piac növekedhet, vagy a Mol szerezhet részesedést?

A lengyel piacon egy olyan domináns szereplő árnyékában, amilyen az Orlen, aminek 1800-1900 töltőállomása van, nagyon nehéz folyamatos növekedést elérni. Emellett a lakosságra jutó töltőállomásszámot nézve a piac érettsége összevethető egy cseh vagy szlovák méretűvel, ami szintén a piac méretének növekedése ellen szól.

A rebranding hogyan halad Lengyelországban és milyen költségekkel jár?

Egy töltőállomást 60-100 ezer euróért tudunk átépíteni, ez csak a Mol márka megjelenítését jelenti, a Fresh Corner bevezetése ennél jóval többe kerül. Most a legfontosabb, hogy minél hamarabb minél több töltőállomást Mol arculatúvá tudjunk öltöztetni. Hetente kb. 10-et tudunk átalakítani, most kb. 40-nél tartunk. Nyár végére el fogjuk érni a százat, és az év végére a 200-at, jövő év végére pedig valószínűleg befejezzük az összeset.

A Fresh Cornerek arányát tekintve mik a célok a lengyel piacon?

Stratégiai cél, hogy Lengyelországban is folytassuk az átalakítást, ugyanazzal a minőséggel ugyanazt az ajánlatot szeretnénk nyújtani ott is, mint minden más piacunkon. Már idén jó pár Fresh Corner meg fog jelenni, de ez egy hosszabb folyamat. Mivel ez elsősorban egy belsőépítészeti munka, nagyon nehéz működtetni az átépítés közben a töltőállomást, ezért ezt nem a nyári szezonban szeretjük lebonyolítani. Nagyjából 5 év alatt fogjuk tudni a hálózat 60-70 százalékát átépíteni.

Szlovéniában is terjeszkedik a Mol, az OMV kútjait veszi át. Ott hol tart a folyamat?

A múlt héten lezártuk a tranzakcióval kapcsolatos összes adminisztratív lépést, elutaltuk a vételárat, aláírtuk a zárási dokumentációkat, elszámoltunk egymással az OMV-vel. Ez a Mol-csoport oldalán két jogi entitást is érint, hiszen a Mol és az INA is tulajdonos lesz ebben az új közös vállalatban, kétharmad Mol-, egyharmad INA. Július 1-jével elkezdődött a Mol-menedzsment által vezetett új operáció, július harmadikán egy munkavállalói fórummal kezdünk a tengerparton, Koper mellett, ahol az OMV Slovenija központja volt. Ezzel Szlovéniában a második legnagyobb cég lettünk. Van még egy remedi kötelezettségünk is, amit egyelőre szeptember végével látunk megvalósulni: addigra tudjuk a Shell részére értékesíteni a vállalt, 39 töltőállomást, viszont még utána is több, mint 30 százalékos lesz a piaci részesedésünk.

Elégedett a Mol ezzel a részesedéssel?

Igen. A piac ugyan kicsinek tűnik a 2,5 millió lakosával, de Szlovénia egy tranzitország, rendkívül nagy transzport megy rajta keresztül, és az OMV-nek rendkívül jó pozíciói voltak az autópálya mentén. Úgyhogy nekünk ez egy nagyon nagy előrelépés lesz.

Látszik, hogy a Molnak nagy az étvágya a régiós terjeszkedésben, mik a legizgalmasabb célországok, ahol a vállalat még nincs jelen?

Bár Ausztria mindig felmerült, ebben most nincsenek nagy ambícióink. Ha valaki megnézi a piacainkat ábrázoló térképünket, kifejezetten látványos, hogy éppen Ausztriában nem vagyunk jelen. 10 évvel ezelőtt egyértelmű vágy volt, hogy ott legyünk egy jó minőségű hálózattal, de ma már nem vagyok meggyőzve arról, hogy az osztrák piacra feltétlenül be kell lépnünk. Annak ellenére, hogy a finomítói rádiuszban, főleg, ha Pozsonyból nézzük, egy jó felvevőpiac.

Az osztrák piac nagyon telített, nagyon nagy az árverseny is, és nagyon drága a munkaerő. Ott ma már jó pénzt csinálni nehéz feladat.

Sok feladata közül az egyik az új székház építésének felügyelete volt, az épület elkészült, most is itt beszélgetünk. Mennyire lakta be a Mol az új cégközpontot?

Egy nap alatt költöztettünk be 2000 embert, ami nagyon jó felkészültségre utal, és nem volt nagy probléma, ez tavaly december elején történt. Vannak persze gyerekbetegségek, de a visszajelzések, ahogy a kollégák megélik az épületet, vagy ahogy ez az újfajta munkastílus kezd kibontakozni, mind pozitív és energizáló. Persze néha a klíma, a világítás, a redőnyök automatán mozognak, és még nincs finomra hangolva; ezen még változtatnunk kell, ezeket mind listázzuk és megoldjuk. Nekem az volt az elvárásom magammal szemben is, hogy a beköltözés utáni egy év arról szól, hogy belakjuk és megtapasztaljuk az épületet. Ez egy okos épület, rengeteg adatot gyűjtünk és elemzünk, mindent tudunk mérni, a kihasználtságot, hol vannak hideg zónák, ahol kevesen fordulnak meg, mit kell változtatni, akár bútorokat átrendezni.

A csúcson hányan dolgoznak az épületben, és ez mekkora kihasználtságot jelent?

Az 1800 fő egy 90 százalék körüli kihasználtságot jelent – azt mondtuk, hogy 2000-en férnek el egy időben kényelmesen az épületben. De 2200-an is tudnak dolgozni, mert rengeteg olyan lehetőség van, ami nem a klasszikus asztalforma, hanem fotelekben, magasított bárszékekben, asztaloknál is lehet munkát végezni a Campusban, ahol a munkavállalók otthon is hasonló, vagy sok esetben nem klasszikus értelemben vett munkakörnyezetben dolgoznak.

Címlapkép: Kaiser Ákos, Portfolio