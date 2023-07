Több tízezerbe fájhat az ügyfeleknek ez a rejtett banki költség, pedig van rá megoldás

A Magyarországon működő bankok mobilalkalmazásai egytől-egyig képesek push-üzenetet küldeni, azaz technikailag minden adott lenne ahhoz, hogy mobilértesítésekkel kövessük nyomon akár a legkisebb egyenlegváltozást is a számlánkon. Ám a körképünkben szereplő tíz mobilbanki appból négyben a bankok továbbra sem tették elérhetővé ezt a funkciót az egyenlegkövetésre, helyette maradnak az MNB szerint éves szinten ügyfelenként akár 20 ezer forintba is kerülő sms-értesítések. Olyan bankok is vannak, ahol a push-üzenetekért egy kisebb havi díjat kell fizetni. Az utóbbi időszakban látott csalási-boom miatt sem lenne rossz, ha az ügyfelek folyamatosan figyelemmel kísérhetnék a számlamozgásaikat.