Kulcsfontosságú szavazás előtt állunk - Történelmi kudarcot vallhat az EU?

Nem volt még ilyenre példa

Bár az európai unióbeli élőhelyek védettségi állapotának javítását célzó törvénytervezetről június végén vékony többséggel megállapodást ért el az Európai Tanács, a javaslat heves ellenállásba ütközött jobboldali törvényhozók, különösen az Európai Néppárt (EPP) képviselői részéről. A törvénytervezetet eddig három parlamenti bizottság utasította el, és ha a szerdai szavazás is hasonló eredménnyel zárul, az jó időre elkaszálhatja az ügyet, miután az Európai Bizottság jelezte, nem fog új javaslattal előállni.

Az Európai Parlament mezőgazdasági és halászati bizottságának elutasítása után a törvény június végén a környezetvédelmi bizottságban sem tudta megszerezni az egyszerű többséget (44-44-es szavazati aránnyal).

Ez az első alkalom, hogy a környezetvédelmi bizottság elutasította az Európai zöld megállapodás egy kulcsfontosságú elemét.

Ennek eredményeként a jogszabály eredeti formájában, az Európai Bizottság javaslata szerint kerülhet a plenáris ülés elé, azzal az ajánlással, hogy teljes egészében töröljék el. Ezzel együtt a javaslat támogatói még mindig bíznak abban, hogy az EP elfogadja majd a törvényt.

Mi lehet a baj a tervezettel?

Az Európai Bizottság tervezetével kapcsolatban az EU-tagállamok kormányainak is akadtak aggályaik, például az, hogy az országok rendelkeznek-e a törvény végrehajtásához szükséges rugalmassággal és finanszírozási lehetőségekkel, illetve hogy az új szabályozás nem kerül-e túlzott konfliktusba a társadalom más szektoraival. Ezek az aggályok az EPP részéről is felmerültek, de míg az uniós országok kormányait képviselő szakminiszterek aggodalmaik enyhítése érdekében módosították a szöveget, addig a Néppárt elutasítja az egész javaslatot, sőt, általában az EU zöldtörvény-alkotási lendületét is lefékezné.

Manfred Weber, az EPP parlamenti frakcióvezetője szerint a törvény élelmiszerár-emelkedéssel fenyeget, és veszélyezteti a földművelők megélhetését, illetve a globális élelmiszer-ellátást a háború idején. Az Európai Tanács által elfogadott, a környezetvédelmi bizottság által visszadobott tervezet szerint ugyanis a tagállamoknak 2030-ra a nem megfelelő állapotú élőhelyek legalább 30%-át jó állapotba kellett volna hozniuk, így az EU agrárterületeinek 10%-át nagy biológiai változatosságot biztosító növényzettel kellett volna lefedniük, például erdővé vagy gyümölcsössé alakítva a szántókat.

Ugyanakkor többek között a megújulóenergia-iparág, tudósok, az ENSZ Környezetvédelmi Programja és zöldek félretájékoztatással, illetve

a törvénnyel kapcsolatos hamis állítások terjesztésével vádolják a Néppártot,

mondván, a tudományos bizonyítékok alapján nincs ok azt hinni, hogy a természet-helyreállítási törvény veszélyt jelentene az európai vagy a globális élelmezésbiztonságra. Az új szabályozás támogatói szerint egy bizonyos földterület helyreállítása nem jelenti azt, hogy ott a továbbiakban ne lehetne gazdasági tevékenységet folytatni, lásd például a gyümölcsösöket vagy a part menti vizek szélerőműveit, amelyek talapzata változatos élővilágnak otthont adó mesterséges zátonyt képezhet.

Súlyos pro és kontra érvek

A politikai ellenfelei szerint a témában elfoglalt álláspontját már a 2024-es európai parlamenti választásra készülve az agrár- és ipari lobbi befolyására kialakító Manfred Weber azt is kifejezésre juttatta, hogy egyúttal

az EU összes tervezett új zöld törvénye esetében lassítani kívánja a tempót,

és az iparra fókuszálva újra kiegyensúlyozni a közösség politikáját. A néppárti vezető szerint ugyanis Európa túl messzire ment, és hamarosan érezni fogja a világ többi részénél ambiciózusabb zöld törekvései gazdasági következményeit.

A törvény támogatói szerint nem a szabályozás elfogadása, hanem az elutasítása fenyeget súlyos nemzetközi következményekkel, így, ha a parlament nem fogadja el a törvényt, az nem csak kolosszális uniós kudarc lenne, amely az EU klímaerőfeszítéseire mér csapást, de akár globális zavart is okozhat. Értékeléseik szerint a törvény esetleges elbukása az EU klíma- és környezetvédelmi ügyekben betöltött vezető és iránymutató nemzetközi szerepét is megingathatja, veszélyes példát mutatva a rövid távú gazdasági és politikai érdekek által vezérelt, a status quo fenntartásában érdekelt erőknek.

Az is aggodalomra ad okot, hogy az Európai Parlament elutasítása nemcsak Európa természetét veszélyeztetheti, hanem azt is jelentheti, hogy a blokk nem teljesíti azon nemzetközi kötelezettségvállalását, hogy 2030-ra helyreállítja a leromlott szárazföldi és tengeri területek 30%-át. Az EU-nak már az uniós védett fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetét javítani hivatott 2022-as célját sem sikerült teljesítenie.

Pedig aggasztó a helyzet

Ha hossszadalmas és éles viták után is, de a tagországok vélhetően elsősorban azért tudtak megállapodásra jutni a természet-helyreállítási törvényről, mert Európában a természeti környezet állapota általánosságban valóban aggasztó. Ahogyan az Európai Bizottság fogalmaz:

Európa természete riasztó hanyatlásban van:

az élőhelyek 81%-a rossz állapotban van, és mindössze a 15%-uk jó védettségi állapotú, ami a biológiai sokféleség csökkenéséhez, a szén-dioxid-kibocsátás növekedéséhez és az éghajlatváltozással szembeni fokozott sebezhetőséghez vezet. A természetes élőhelyekre nehezedő legnagyobb terhelést az intenzív mezőgazdaság, a városok terjeszkedése és a környezetszennyezés jelentik."

A különféle ökoszisztémák számos egyéb szolgáltatást is nyújtanak a társadalmak számára is, hozzájárulva a tiszta ivóvíz és tiszta levegő biztosításához, a klímaszabályozáshoz, illetve ahhoz, hogy a városok élhetőbbé váljanak. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint

a természet helyreállításába fektetett minden euró 8-38 eurós haszonnal jár.

Amennyiben a rendelet hatályba lép, azt követően az EU-tagországoknak két éven belül nemzeti helyreállítási terveket kell benyújtaniuk a Bizottságnak, amelyek bemutatják, hogyan kívánják elérni a kitűzött célokat, emellett figyelemmel kell kísérniük az előrehaladásukat, és jelentést kell készíteniük azokról. Mindezen túl, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is rendszeres technikai jelentéseket készítene a célok elérése érdekében tett előrehaladásról, a Bizottság pedig szintén jelentésekben számolna be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természet helyreállításáról szóló törvény végrehajtásáról.

A klímacélok elérését is támogatnák a törvénnyel



Az EU biodiverzitási stratégiájának is kulcselemét képező természet-helyreállítási törvénytervezet kötelező érvényű célkitűzéseket ír elő a leromlott állapotú ökoszisztémák helyreállítása érdekében, különösen azokat tekintve, amelyekben a legnagyobb a szénmegkötési és -tárolási, valamint a természeti katasztrófák hatásainak megelőzési és csökkentési potenciálja. Az intézkedéseknek 2030-ra az EU szárazföldi és tengeri területének legalább 20%-ára, végső soron pedig 2050-re az összes helyreállításra szoruló ökoszisztémára ki kell terjedniük. (A Tanács által elfogadott megállapodáshoz képest az Európai Bizottság eredeti javaslata az egyes élőhelytípusok tekintetében határozza meg a helyreállítandó területek nagyságát, illetve arányát.)



A javaslat célja az ökoszisztémák, élőhelyek és fajok, illetve a biológiai sokféleség és az ellenálló képesség hosszú távú és tartós helyreállítása az EU szárazföldi és tengeri területein, hozzájárulva az uniós klímacélok, illetve a nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítéséhez. A törvény a természet hosszú távú helyreállítását célzó átfogó célkitűzés mellett az egyes élőhelyekre és fajokra vonatkozó kötelező helyreállítási célokat is tartalmaz, például a beporzó rovarok egyedszámának csökkenő trendjét meg kívánja fordítani 2030-ig.

Címlapkép: Getty Images