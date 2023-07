Íme a megoldás két súlyos biztonsági hibára, amit sok magyar elkövet

Hatalmas kockázatot vállal, aki egyetlen azonosító és egy jelszó kombinációjára bízza az állami digitális identitását vagy az állampapír-befektetéseinek kezelését biztosító appot, ám mivel nem kötelező mindenkinek beállítani a biztonságos azonosítást, sokan még mindig így használják az Ügyfélkapujukat és az államkincstár mobilappját, a Mobilkincstárt. Mutatjuk, miért érdemes, és hogyan kell beállítani a magasabb védelmet biztosító azonosítási módoztokat.

Ügyfélkapu+

Már több mint egy éve indult el az állami digitális fejlesztésekért felelős NISZ Zrt. (amely a Digitális Magyarország Ügynökség irányítása alatt működik) szolgáltatása, az úgynevezett Ügyfélkapu+, amely a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül érhető el. A kétfaktoros vagy más szóval kétlépcsős védelem lényege, hogy ezáltal illetéktelenek még az ügyfélkapus felhasználónévvel és jelszóval sem tudnak bejelentkezni az elektronikus ügyintézési felületekre.

A NISZ oldalán azt írják, hogy a kétlépcsős azonosítás lényege, hogy a széles körben elterjedt és általánosan használt jelszó alapú, egyfaktoros azonosítási módot kiegészíti egy következő faktorral, amely kizárólag az adott felhasználó birtokában lévő mobileszközhöz köthető.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felhasználónak bejelentkezéskor az ügyfélkapus felhasználónéven és jelszón kívül egy harmadik adatot, a mobiltelefonjára vagy tabletjére telepített hitelesítő (authenticator) alkalmazás által előállított, egyszer használatos, 30 másodpercenként frissülő kódot is meg kell adnia. A hitelesítő alkalmazás használatához nincs szükség internetre, az alkalmazás az ideiglenes kódot a saját, belső ideje alapján generálja.

Az Ügyfélkapu+ szolgáltatás ingyenes, használatához Ügyfélkapu regisztráció és egy olyan – lehetőség szerint kamerával rendelkező – mobileszköz szükséges, amely képes futtatni a független hitelesítő alkalmazásokat. Ilyen alkalmazás például az Android és az iOS platformon is díjmentesen elérhető Google Authenticator, de egy sor ilyen alkalmazás van még, többek között a NISZ is létrehozott egyet, NISZ Hitelesítő néven. Ezek az appok adják azt a kódot, amit (a régebbi sms-es megoldásokhoz hasonlóan) be kell írni a bejelentkezési felületen.

Az emelt szintű azonosítási szolgáltatás igénylése az ugyfelkapu.gov.hu felületen történő bejelentkezést követően – az ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadása után – kezdeményezhető. A felhasználó először kiválasztja az Ügyfélkapu+ igénylése menüpontot, majd a „Tovább az Ügyfélkapu+ igényléshez” gombra kattintva tudja párosítani az eszközeit a szolgáltatással. A NISZ egy videót is készített a folyamatról, íme:

Mobilkincstár biometrikus azonosítással

A Magyar Államkincstár egy mobilappot és egy online platformot is üzemeltet, amelyen keresztül közvetlenül a kincstárnál (egy bank vagy befektetési szolgáltató közbeiktatása nélkül) lehet állampapírt vásárolni, eladni, ügyeket intézni. Az online felület a Webkincstár, a mobilapp a Mobilkincstár.

A kétfaktoros azonosítás a Webkincstár esetében kötelező elem a bejelentkezéskor, az azonosító és a jelszó mellett a platform vagy sms-ben küld egy kódot, vagy ha van Mobilkincstárunk, és engedélyeztük ezt a funkciót, push-értesítésben is kérhetjük a kódot. Habár az Államkincstárnál az sms is ingyenes (tudomásunk szerint) az ügyfélnek, vélhetően a szolgáltatásért a MÁK-nak fizetnie kell, így pár forintot spórolhatunk a költségvetésnek bejelentkezésenként, ha az ingyenes push-értesítést használjuk a belépéskor.

Trükkösebb a helyzet a Mobilkincstár esetében, ugyanis több kollégánkról, olvasónkról derült ki, hogy míg korábban működött náluk a biometrikus azonosítás, ez „valamikor eltűnt”, és jelenleg csupán a nem túl biztonságos azonosító-jelszó párossal lépnek be a mobilappba. A biztonságosabb belépés „eltűnésének” körülményeit sajnos nem tudtuk meg, előfordulhat, hogy csak „user erroról” van szó, azaz például mobilváltáskor elmaradt a biometrikus azonosítás beállítása az appban. Annak viszont utána jártunk, ha valakinél nem aktív ez a védelem, hogyan lehet bekapcsolni pillanatok alatt.

A Mobilkincstárba lépve a „Beállítások” menüpont alatt az „Egyéb” fülre kell mennünk, ahol kiválasztható az azonosítás/hitelesítés alatt a biometrikus azonosítás is (esetünkben egy iPhone 12-esről készült a képernyőfotó, amelyen arcfelismerés (Face ID) működik. A kis négyzet kipipálását és a "beállít" mentést követően már a biztonságos belépéssel működik legközelebbi alkalommal a Mobilkincstár.

Plusz tipp, ha valaki az ügyfélszámlája adatait akarja módosítani, ezt az appban vagy a webkincstáron nem, de az Ügyfélkapun keresztül megteheti. A Magyarorszag.hu-n a Pénzügy fülre kell kattintani, azon belül a befektetés/megtakarítás fülre, itt az értékpapírszámlához kapcsolódó adatok módosítására, azon belül az ügyféladatok módosítására. Innen a rendszer az Ügyfélkapura irányít át, amit remélhetőleg már kétfaktoros azonosítással használunk.

Miért fontos mindez?

Az utóbbi időszakban - körülbelül a covid-járvány kezdete óta - nagyot emelkedett az elektronikus pénzforgalomban elkövetett csalások száma, különösen az adathalász visszaélések szaporodnak és az ügyfelek megtévesztése, manipulációja terjed szélsebesen a csalók körében. 2023 első negyedévében már 4 milliárd forint feletti összeget lovasítottak meg az ügyfelektől, és a kár jelentős részét is ők állják.

Ugyan a pszichológiai manipulációt nem előzi meg, de megnehezíti a csalók dolgát a fenti biztonsági beállítás azáltal is, hogy az ügyfélnek is több ideje van arra, hogy gyanút fogjon, így technikailag is nehezebb kivitelezni a csalást.

Nem véletlen, hogy a Magyar Államkincstár a hivatalos oldalán is felhívja a figyelmet az adahtalászokra és csalókra, illetve közleményt is kiadtak áprilisban arról, hogy a nevükben csalók garázdálkodnak. Ahogy akkor írták, magukat banki ügyintézőnek kiadó telefonálók leggyakrabban hivatalosnak tűnő telefonszámról, gyanús tranzakcióra hivatkozva, egy pénzintézet nevében keresik meg az ügyfelet és felkínálják segítségüket a visszaélés megakadályozására. Megoldásként felajánlják egy „vírusirtó” vagy „biztonsági applikáció” letöltését az alkalmazásáruházakból, amellyel valójában a csalók távoli hozzáférését teszik lehetővé az adott eszközhöz.

AZ ALKALMAZÁS MEGGONDOLATLAN LETÖLTÉSÉVEL ÍGY SZABADON HOZZÁFÉRHETNEK AZ ÜGYFÉL SZÁMLÁJÁHOZ.

A Magyar Államkincstár azt javasolja ügyfeleinek, hogy ha csalásgyanús hívást kap, azonnal mondjon nemet, bontsa a vonalat, és semmiképp se telepítsen számítógépére vagy mobiltelefonjára ismeretlen programot. A csalások felderítésére a Magyar Államkincstár egyetlen esetben sem kéri alkalmazás letöltését vagy jelszó kiadását az ügyfeleitől. Egyik kollégánk is belefutott egy ilyen csaló telefonhívásba, erről itt számoltunk be.

Címlapkép: Getty Images