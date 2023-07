Érdekes bejelentés a magyar biztosítási piacon: összebútorozik a Wáberer és a Posta Biztosító?

Portfolio 2023. július 14. 08:55

Úgy tűnik, a Wáberer Hungária bevonásával folytatódhatnak a szerkezeti átalakulások a magyar biztosítási piacon: most bejelentették, hogy stratégiai együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot írt alá a Wáberer Hungária Biztosító és a Posta Biztosítók állami tulajdonosa, amelynek az is része, hogy megvizsgálják az esetleges tulajdonszerzési lehetőségeket is a csak nemrég 100%-os állami tulajdonba került Posta Biztosítókban.