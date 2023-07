Nagyot vállalt Európa legerősebb gazdasága, de már most a bukás szélén van a mesterterv

Jelen állás szerint Németország nem éri el 2030-es klímacélját, elsősorban a szállítási/közlekedési szektor kibocsátásának csökkentését célzó intézkedések hiánya miatt. A probléma a német kormányon belül is feszültségeket generált, és egyelőre a kihívásra választ adni hivatott stratégia is hiányzik, sőt, a klímatörvény reformjával a kabinet a kabinet inkább eltörli az ágazatspecifikus klímacélokat.

Távol a német célok

A 2021-ben elfogadott német klímatörvény 2030-ig 65%-kal csökkentené az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest. Ez rendkívül ambiciózus célnak számít összevetve a közös európai uniós (legalább 55%) vagy éppen a felfelé módosított (legalább 50%) magyar célkitűzéshez képest.

Egyre inkább úgy tűnik azonban, hogy radikális kiegészítő intézkedések nélkül e célt nem érheti el Németország.

A problémára maga a terület első számú felelőse, Robert Habeck (zöldpárti) gazdasági és klímaügyi miniszter hívta fel a figyelmet, amikor június 14-én bemutatta a nyilvánosságnak a klímatörvény módosítását. A szakértők által kritizált reform értelmében a jövő évtől az ország kormánya a jelenlegi ágazati célok helyett a gazdaság egészére kiterjedő számadatokkal kívánja nyomon követni a kibocsátás terén elért előrehaladást. Érvelésük szerint az új megközelítés lehetővé teszi, hogy a kevésbé szennyező iparágak kompenzálják a szennyezettebb iparágakat.

A klímatörvény módosításáról szóló bejelentés vélhetően összefügg azzal, az egy nappal korábbi kormányzati közléssel, miszerint a kabinet jelentősen enyhítette a gáz- és olajtüzelésű kazánok beépítésére eredetileg 2024. január 1-től gyakorlatilag tiltást bevezető szabályozást, 2028-ra tolva a határidőt. A benne résztvevő pártok színei alapján közlekedésilámpa-koalíciónak nevezett berlini kormányt az késztette visszakozásra, hogy a terv heves tiltakozást váltott ki az országban. (Az időzítést pedig az magyarázhatja, hogy a többi EU-taghoz hasonlóan 2023. június 30-ig Németországnak is be kellett nyújtania felülvizsgált nemzeti energia- és klímaterve előzetes verzióját az Európai Bizottságnak.

A 65%-os cél értelmében a német emissziót legfeljebb évi 438 millió tonnára kell csökkenteni 2030-ig (ez 1990-ben 1251 millió tonna, 2022-ben 746 millió tonna volt), de a jelenlegi helyzet alapján a kibocsátás várhatóan 200 millió tonnával meghaladja majd ezt a szintet - közölte a miniszter.

Ennek zöme, 118 millió tonna a szállítási szektorból eredhet a közlekedési minisztérium szerint - ez nagyjából megfelel Belgium egész éves teljes kibocsátásának -, de a gazdasági és klímaügyi minisztérium szerint a szektor nem kívánt többletemissziója a 175 millió tonnát is elérheti az évtized végén, ami körülbelül megegyezik Hollandia teljes éves kibocsátásával.

Problémák a szállítási szektorban

Miközben az energia- és ingatlanszektor az elmúlt időszakban jókora előrelépést tett a dekarbonizálódás felé vezető úton, nem kis részben annak köszönhetően, hogy a német kormány a megújuló alapú energiatermelés térnyerését felgyorsító, valamint az ingatlanok fűtésének elektrifikációját támogató intézkedéseket hozott, addig a szállítási szektor továbbra is lemaradást mutat. Ezzel együtt a szociáldemokrata Olaf Scholz vezette kormány szerint az ország az elmúlt szűk két évben így is jókora haladást ért el e téren, miután 2021-ben, a kabinet hivatalba lépésének évében az előrejelzés szerint a szállítási szektor 2030-ra várható kibocsátása még 271 millió tonnával haladta meg a célt, míg az országos emisszió prognosztizált értéke 1100 millió tonnával.

A közlekedési szektor dekarbonizációs problémájára korábban a kormány által kijelölt szakértői testület és környezetvédők is felhívták a figyelmet, egyelőre a jelek szerint sikertelenül.

Az elmúlt két évben a német szállítási szektor emissziója emelkedett, és bár a 2022-es 150 millió tonna a koronavírus-járvány előtti (2019-es) 164 millió tonnánál jóval alacsonyabb, így is közel a kétszerese a 2030-as 85 millió tonnás célnak, vagyis éthető, hogy a szakértők különösen valószínűtlennek értékelték a cél elérésének esélyeit.

A szállítási-közlekedési szektor kibocsátáscsökkentésének ügye afféle forró krumpli a német kormányban, amelyen belül a probléma politikai feszültségeket és vitákat is generált (a szektort felügyelő szaktárca a liberálisok irányítása alá tartozik). Egyelőre a kihívásra választ adni hivatott stratégia is hiányzik, sőt, a klímatörvény említett reformja az erőfeszítések fokozása helyett a kellő hatékonyság hiányára hivatkozva eltörli az ágazatspecifikus klímacélokat, és egy, az egész gazdaságot a klímacélok szempontjából monitorozó rugalmas rendszerrel váltja fel. A kritikusok szerint viszont az új megközelítés elrejtheti az éghajlati fellépés hiányát az érintett ágazatokban.

A szállítási szektorban a kormány egyebek mellett a nehézgépjárművekre vonatkozó adó emelésével igyekszik a tisztább megoldások (elektromos és hidrogénmeghajtás) felé terelni a gazdasági szereplőket. E szerint a teherautóknak és kamionoknak az autópályadíjon felül 200 eurós szén-dioxid-adót kell majd fizetniük minden kibocsátott tonna szén-dioxid után a jövőben (az új díj várhatóan még az év vége előtt életbe lép), az ebből származó bevételt pedig egyéb források mellett a kormány részben a vasút fejlesztésére fordítja, amire 2027-ig 45 milliárd eurót tervez költeni. Egy másik tervezett intézkedéssel előírták az autómegosztást kínáló szolgáltatóknak, hogy 2026-tól csak tiszta meghajtású járműveket szerezhetnek be. A közösségi közlekedés fejlesztése és használatának ösztönzése azonban nem csökkenti érzékelhetően a németek autóhasználatát, ahogyan a magas üzemanyagárak sem.

Meg kell győznöm az embereket arról, hogy a klímavédelem érdekében térjenek át az elektromobilitásra, ezt azonban megnehezíti, hogy a villanyautó által használt áramot jelentős részben széntüzelésű erőművekben állítják elő

- mondta Volker Wissing közlekedési miniszter egy év eleji tv-interjúban, utalva arra, hogy más európai országokhoz hasonlóan ellátásbiztonsági megfontolások által vezérelve Németország is szénerőművi termelése fokozásáról döntött az orosz földgázról való leválás érdekében (miközben csak minimálisan hosszabbította meg utolsó megmaradt atomerőművei üzemidejét). Az orosz gáz és a nukleáris energia nélkül Németországban a megújulók mellett nagymértékben kénytelen támaszkodni a szénre is, a jelenlegi tervek szerint akár 2035-ig is, ezzel összefüggésben a német villamosenergia-szektor karbonintenzitása (1 kW áram megtermelése során kibocsátott szén-dioxid) az EU-n belül az egyik legmagasabb.

Másrészt, a miniszterre némileg rácáfolva a statisztikák szerint az elektromos autók egyre népszerűbbek Németországban, de az ország gazdaságának egyik legerősebb pillérének számító autóipar inkább lassítaná a szektor elektrifikációját, miután részben a gazdasági szerkezet miatt az elektromos járművekre való átállás számára nehezebb, mint azt a legtöbben gondolják. Ennek eredményeképpen az e-mobilitásra jókora téteket rakó Kínából importált elektromos autók piaci részaránya - korábban elképzelhetetlen módon - a német villanyautó-piacon mintegy 3,5-szeresére nőtt 2023 első negyedévében 2022 hasonló időszakához képest, erős figyelmeztetést küldve a német autóiparnak is.

Címlapkép: Getty Images