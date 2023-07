Van abban valami baljóslatú és egyszerre biztató is, hogy a mesterséges intelligencia boomot elindító OpenAI a számítási kapacitásának az ötödét (!) áldozza fel annak érdekében, hogy amikor eljön a megjövedölt szuperintelligencia, akkor legyen mivel pórázon tartani. Megnéztük részletesebben, mégis hogyan képzeli el a szuperintelligencia megregulázását az OpenAI frissen alakult speciális csapata, és hogy egyáltalán mit ért a tudományos világ a szuperintelligencia fogalma alatt.

Banking Technology 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Potfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

A veszélyes és csodálatos szuperintelligencia

Múlt héten robbant a hír, hogy az OpenAI - a ChatGPT fejlesztője - bejelentette, hogy új kutatócsoportot hoznak létre, amely a mesterséges intelligencia biztonságának garantálásával foglalkozik. A csapat az önmagát felügyelni képes mesterséges intelligencia fejlesztésére fog összpontosítani, hogy megelőzze a szuperintelligens mesterséges intelligenciával kapcsolatos potenciális kockázatokat.

A szuperintelligencia lesz a legnagyobb hatású technológia, amelyet az emberiség valaha is feltalált, és segíthet megoldani a világ számos fontos problémáját. A szuperintelligencia hatalmas ereje azonban nagyon veszélyes is lehet, és az emberiség ellehetetlenüléséhez vagy akár az emberiség kihalásához is vezethet

– írta új projektjét bejelentő blogposztjában az OpenAI, mely tavaly novemberben alaposan berobbantotta az AI-ipart. Tegyük hozzá, hogy a mesterséges intelligencia iparág - ugyan kevesebb közfigyelem mellett - de a ChatGPT előtt is szépen fejlődött. A ChatGPT viszont egy szempillantás alatt meg tudta mutatni az emberek százmillióinak, mekkora potenciál rejlik a technológiában.

Bár a szuperintelligencia megjelenése most még sokak szerint távolinak tűnik, az OpenAI-nál úgy vélik, hogy az egyelőre tulajdonképpen csak elméleti, filozófiai síkon létező fogalom hét éven belül tartalommal töltődik fel, azaz

még ebben az évtizedben létrehozza az ember a szuperintelligenciát.

Szerintük már most azon kell dolgozni, hogy mit teszünk, amikor eljön ez a pillanat, vagyis a szuperintelligencia megszületését az emberiség nem várhatja védtelenül, megzabolázni képes eszköz nélkül. Úgy vélik, új kormányzati intézményekre és a szuperintelligencia emberekkel történő „összehangolásának” megoldására lesz szükség.

Mi is tulajdonképpen az a szuperintelligencia?

A szuperintelligenciának nincs egy általános és mindenki által elismert tudományos fogalma, de általában a legokosabb és legtehetségesebb emberi elmék intelligenciáját messze meghaladó képességet értik alatta. A szuperintelligenciához nem feltétlenül társul cselekvőképesség vagy tudat, de ez nem is kizárt.

Nick Bostrom, az Oxfordi Egyetem filozófusa a szuperintelligenciát úgy definiálja, mint

minden olyan értelmet, amely gyakorlatilag minden érdeklődési területen jelentősen meghaladja az emberek kognitív teljesítményét.

A technológiai fókuszú kutatók nem értenek egyet abban, hogy mennyire valószínű, hogy a jelenlegi emberi intelligenciát valaha felül lehet múlni. Egyesek azzal érvelnek, hogy a mesterséges intelligencia fejlődése valószínűleg olyan általános gondolkodó rendszereket fog eredményezni, amelyekből hiányoznak az emberi kognitív korlátok. Mások úgy vélik, hogy az emberek úgy fejlődnek, vagy úgy módosítják biológiai tulajdonságaikat, hogy radikálisan magasabb intelligenciát érjenek el.

Számos forgatókönyv mindkét lehetőség elemeit egyesíti, azt sugallva, hogy az emberek valószínűleg úgy kapcsolódnak majd a számítógépekhez, vagy úgy töltik fel elméjüket a számítógépekbe, hogy az lehetővé teszi az intelligencia szintjének jelentős emelését.

Más kutatók úgy vélik, hogy a szuperintelligencia valószínűleg röviddel a mesterséges általános intelligencia kialakulása után jön majd létre. Az első általánosan intelligens gépek valószínűleg azonnal óriási előnnyel rendelkeznek majd a mentális képességek bizonyos területein, ilyen lehet:

a tökéletes emlékezés képessége,

a hatalmas és pontos tudásbázis,

a biológiai lények számára elérhetetlen, többirányú munkavégzés képessége.

Ezek azok a tulajdonságok, amelyek miatt sokan aggódnak, hogy egy olyan új mesterséges entitás jöhet létre, amely akár át is veheti az emberek helyét.

Természetesen AI-szakértők sora vélekedik úgy, hogy amesterséges intelligencia csupán egy eszköz, amit jóra vagy rosszra használhatnak az emberek, és minden a szuperintelligenciához hasonló félelem alaptalan.

Nincs eszközünk hozzá

Az OpenAI szakértői ugyanakkor azt gondolják, hogy a szuperintelligencia létrejötte csak idő kérdése, és megállapítják, hogy

jelenleg nincs megoldásunk egy potenciálisan szuperintelligens mesterséges intelligencia irányítására vagy ellenőrzésére, és annak megakadályozására, hogy az elszabaduljon.

A mesterséges intelligencia "összehangolására" szolgáló jelenlegi technikáink, mint például az emberi visszajelzésekből történő megerősítő tanulás, az emberek képességére támaszkodnak, hogy ezáltal felügyeljék a mesterséges intelligenciát.

Az ember azonban nem lesz képes megbízhatóan felügyelni a nálunk sokkal okosabb mesterséges intelligencia rendszereket, így a jelenlegi összehangolási technikáink nem lesznek képesek a szuperintelligencia szintjére skálázódni. Új tudományos és technikai áttörésekre van szükségünk - mondják.

Az AI-cég célja egy nagyjából emberi szintű automatizált „igazításkutató” megalkotása, lényegében véve egy olyan AI-megalkotása, mely kordában tartja a szuperintelligenciát. Az OpenAI nem a levegőbe beszél, ugyanis hajlandóak hatalmas mennyiségű számítási kapacitást feláldozni a saját bevallásuk szerint is ambíciózus cél elérésének oltárán:

az OpenAI a teljes számítási kapacitásának ötödét fordíthatja arra, hogy négy éven belül megoldják a szuperintelligencia megzabolázásának technikai kihívásait.

Hogyan dolgoznak?

Az első automatizált összehangolás-kutató létrehozását így képzelik el:

skálázható képzési módszertan/modell kidolgozása,

modell validálása,

a teljes összehangolási rendszer stressztesztelése.

Az AI-szakértők egy skálázható felügyeleti eszközt akarnak építeni, amely általánosítva is működik, azaz nem csak bizonyos előre meghatározott problémákat vagy feladatokat tud elvégezni. A validálás érdekében szándékosan rosszul „összehangolt” modelleket is létrehoznak, amelyeket fel kell ismernie az AI-nak. A kutatók arra számítanak, hogy a kutatási prioritások jelentősen fejlődni fognak, ahogy többet tudnak meg magáról a problémáról, és valószínűleg teljesen új kutatási területeket is érintenek majd. Minderről a jövőben további információkat terveznek megosztani a nyilvánossággal.

Megjegyzik, hogy számos ötlet ígéretesnek bizonyult az előzetes kísérletek során, egyre hasznosabb mérőszámokkal rendelkeznek a fejlesztéshez, és a mai modellekkel sok hasonló problémát empirikusan is tanulmányozhatnak.

Ilya Sutskever (az OpenAI társalapítója és vezető tudósa) ezt a fő kutatási témát tűzte ki célul, és Jan Leike (az összehangolás-projekt vezetője) mellett ő fogja vezetni a csapatot. A csapathoz a korábbi összehangolási csapat kutatói és mérnökei, valamint a vállalat más csapatainak kutatói is csatlakoznak. Ezenfelül további kutatókat és mérnököket, machine learning szakértőket keresnek a projekthez.

Bár a végső cél a még nem is létező szuperintelligencia kordában tartása, az új csapat kiegészíti az OpenAI-nál már meglévő csapatok tevékenységét is, melyek többek között a ChatGPT biztonságának javításával, a mesterséges intelligencia egyéb kockázatainak csökkentésével foglalkoznak. Ilyenek például a mesterséges intelligenciával elkövetett visszaélések, csalások, a dezinformáció, az AI elfogult vagy diszkriminatív működése.

Banking Technology 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Potfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Címlapkép: Shutterstock