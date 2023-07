Ezek a cégek úgy nőnek, mint a gomba - Könnyen lehet, hogy az árfolyamukra is hasonló vár

Kövesy Károly 2023. július 23. 15:40

A növekedési részvényekre nem igazán lehetett panasz az elmúlt években (talán a tavalyi évet leszámítva), hiszen évek óta felülteljesítők, nemcsak az értékalapú befektetésekhez, hanem a piachoz képest is az USA-ban. Nem nehéz belehinni egy olyan sztoriba, ahol több éven át 20-40 százalékos éves bevételnövekedést lát egy befektető, miközben a profit ennél is nagyobb mértékben nő. A szerencse az, hogy még a legnagyobb amerikai vállalatok között is vannak olyanok, ahol ezek a paraméterek megvannak - gondolhatunk az Nvidiára vagy a Teslára -, és ezek árfolyamából látszik, hogy a piac hajlamos bőségesen jutalmazni a gyors növekedést. Egy szűrés alapján megnéztük, hogy az S&P 500 vállalatai közül melyek azok, amelyek a következő években a legnagyobb várható növekedést érhetik el, és ezek jelenleg hogyan vannak árazva.