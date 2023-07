Inkább Romániában és Németországban építenek új naperőművet a magyar cégek

Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség (MNNSz) elnök-ügyvezető igazgatója nem tud olyan, a nagyfeszültségű hálózathoz csatlakozni tervezett, újonnan fejlesztendő kereskedelmi célú nagy naperőmű-projektről, melynek befektetője a nemrég kézhez kapott hálózati csatlakozási feltételek ismeretében továbbra is meg kívánja valósítani projektjét. A több mint 300 napelemes tagvállalatot tömörítő érdekképviseleti szervezet vezetője ugyan nem zárta ki, hogy akadnak fejlesztők, akik elfogadják a felkínált feltételeket, de valószínűnek tartja, hogy az érintettek nagy többsége, akár mindegyikük visszavonja csatlakozási szándékát, ami lényegében egyenlő a projekt törlésével.

A szóban forgó, jellemzően több 10 MW-os nagy naperőmű-projektek teszik ki a zömét annak a tervezett beruházási állománynak, amelyek a 2021 óta tartó, hivatalosan 2022. május 2-án az új projektekre vonatkozóan a hálózat fejletlensége miatt hirdetett csatlakozási stop időszakában jelezték jövőbeli csatlakozási igényüket. Vannak ugyanakkor közöttük olyan fejlesztések is, amelyek már korábban elkezdődtek, de a hálózati kapacitások visszavonása megállította őket 2021-ben. A hálózati csatlakozás értelemszerűen elengedhetetlen a kereskedelmi célú naperőmű-beruházások gazdaságos megvalósításához.

A tervezett új napelemparkok hálózati csatlakozási igényét a befektetők a fenti dátumot követően nyújthatták be egyedi eljárás keretében. A benyújtott igények döntő része - a 3800 MW tervezett beruházásból közel 3200 - nagyfeszültségű hálózati fejlesztést igénylő csatlakozást tesz szükségessé, míg a fennmaradó részt a villamosenergia-rendszerhez középfeszültségen csatlakozni szándékozó projektek alkotják.

Az elosztóhálózat-üzemeltetők és a nagyfeszültségű átviteli hálózatot irányító Mavir a korábban már befogadott igényeket, illetve a kapcsolódó rendszerfejlesztési igényeket mérlegelve határozták meg számukra a csatlakozási feltételeket. A csatlakozás javasolt időpontját, pontos helyét és díját is tartalmazó műszaki-gazdasági tájékoztató dokumentumokat (MGT-ket) a hálózati társaságok 2023 májusában kezdték el kiküldeni az érintetteknek, első körben a középfeszültségen csatlakozni szándékozó befektetőknek, majd azoknak, akiknek a tervezett naperőműveik csatlakozásához nagyfeszültségű hálózati fejlesztés szükséges.

A befektetőknek ezt követően nyilatkozniuk kellett, hogy elfogadják-e a feltételeket vagy sem, utóbbi eset azonban egyben azt is jelenti, hogy lemondanak az ebben a körben számukra felkínált csatlakozási lehetőségről. A rendelkezésre álló csatlakozási kapacitások kiosztására szolgáló, 2023.09.11-re kitűzött következő közzétételi eljárásban ugyan újra elindulhatnak, de kérdéses, hogy ennek eredményeképpen a most felajánlottnál kedvezőbb feltételekhez juthatnak.

Az idén májusban kiküldött MGT-kről szóló nyilatkozatok alapján a középfeszültségen csatlakozni szándékozó naperőműves befektetők nagyobb része úgy döntött, nem köti le a hálózati csatlakozási kapacitást. Az érintett, összesen valamivel több, mint 620 MW tervezett beépített teljesítőképességű új naperőmű-projektből 198 MW-nyi (99 darab) beruházáshoz kötötték le a csatlakozási kapacitást a felkínált feltételekkel, a fennmaradó 422,5 MW (162 darab) esetében nem kötötték le a hálózati kapacitást.

Mindemellett a befektetők 1100 MW-nyi egyéb új termelői, ezen belül több 100 MW-nyi energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt a hálózati engedélyeseknél. Ezeknek a nem időjárásfüggő projekteknek az esetében a 637,6 MW-nyi tervezett új kapacitásból a befektetők 342,3 MW (27 darab) esetében kötötték le a hálózati kapacitást, és 295,3 MW (19 darab) esetében nem éltek ezzel a lehetőséggel.

A magas visszalépési arány azzal magyarázható, hogy az MGT-k által tartalmazott csatlakozási feltételek a nem lekötött kapacitásokhoz tartozó projektek esetében a befektetők értékelése szerint lényegében életképtelenné tették az üzleti terveket. Befektetői szemmel elsősorban a felkínált csatlakozási pontok távolsága és a korábbiak többszörösét kitevő csatlakozási díjak jelentik a fő problémát, de a felajánlott, leghamarabb 2026-os csatlakozási időpontok fogadtatása sem volt kedvező.

A nagyfeszültségű csatlakozást igénylő projektek befektetőinek július 20-ig kellett nyilatkozniuk arról, hogy lekötik-e a számukra felkínált kapacitást, így az ezekre vonatkozó összesítés még nem ismert.

A feltételek, illetve az iparág jelzései alapján azonban elmondható, hogy ez a befektetői kör az MGT-k fényében hasonlóan ítéli meg tervezett projektjeik kilátásait, mint a középfeszültségű beruházások fejlesztői.

Kiss Ernő megerősítette, hogy a nagyfeszültségen csatlakozni tervezett projektek számára kiküldött tájékoztatókban szereplő legkorábbi várható csatlakozási év 2030, azzal együtt, hogy akad olyan érintett vezetékszakasz, melynek kapacitását 2025-ig megduplázzák. A befektetőknek eddigi kiadásaikon túl jelentős kapacitáslekötési díjakat kell befizetniük, illetve a naperőmű-építkezés helyszínéül tervezett földek foglalásának költsége is terheli őket.

Az MNNSz vezetője úgy véli, a befektetők nagy valószínűséggel visszavonják csatlakozási igényeiket, pedig a csatlakozási kapacitásra kötelező jelleggel a naperőmű termelésének kiszabályozását támogató akkumulátoros energiatároló telepítését is tartalmazó tervekkel pályáztak, vagyis jelentősen hozzájárultak volna az időjárásfüggő, ingadozó termelésű napelemparkok biztonságos rendszerbe integrálásához is.

A szakmai szervezet vezetője szerint mindez lényegében azt jelenti, hogy miközben a tavaly ősszel életbe lépett betáplálási moratórium miatt az új háztartási méretű napelemes rendszerek (HMKE-k) iránti igény a korábbi töredékére csökkent, jelenleg nem éri meg új nagy naperőművet fejleszteni itthon. A működő naperőmű-kapacitás ugyan dinamikusan bővül, ez azonban azoknak a projekteknek köszönhető, amelyek 2021 nyaráig megkapták a csatlakozási jóváhagyást, és mivel ezt követően a kapacitáslekötés jelentősen esett, a hazai naperőmű-állomány növekedését tápláló engedélyek előbb-utóbb elfogynak, vélte Kiss Ernő.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a piaci áramár csökkenése, valamint a termelőket egyebek mellett sújtó 41%-os Robin Hood-adó miatt most ismét nem éri meg itthon piaci áron napenergiát termelni, ami szintén kedvezőtlenül befolyásolja a naperőmű-fejlesztési kilátásokat, és az áramimportot ösztönzi.

A működési környezet nehézségei miatt a naperőmű befektetők jelenleg Magyarországon lényegében nem tudnak dolgozni, ezért az, aki rendelkezik a szükséges eszközállománnyal, pénzzel és tudással, az külföldön igyekszik naperőművet fejleszteni.

A magyar cégek így a környező országokban, például Romániában fejlesztenek naperőműveket, de például Csehországban, Németországban, sőt Hollandiában is vannak megbízásaik, mert egyébként gigantikus a kereslet nem csak külföldön, hanem a Magyarországon épülő ipari létesítmények, autó- és akkumulátorgyárak részéről is, akik például PPA-szerződéseket szeretnének kötni a zöld villamosenergia-beszerzésre, de magyar vállalat jelenleg a különadó miatt sem jöhet szóba

- fogalmazott.

A hálózati fejlesztések elengedhetetlenek a megemelt célszám eléréséhez



A naperőművek és egyéb időjárásfüggő kapacitások, például szélerőművek terjedésével járó rendszerszintű, illetve hálózati kihívások jelentkezése nem kizárólag hazai probléma, és számos országban megfigyelhető. Az elmúlt években itthon nemzetközi szinten is gyorsnak, de korántsem példátlannak számító ütemben bővült a naperőmű-kapacitás, amit a hálózatfejlesztések képtelenek voltak lekövetni.



A Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) frissítése eredményeképpen a kormány a 2030-as naperőmű-célszámot az eddigi 6000-6500 MW-ról (jelenleg mintegy 5000 MW) 12 000 MW-ra emelné, míg a szélerőművek esetében a 323 MW-ról (ami a jelenlegi kapacitás nagysága is) várhatóan 1000 MW-ra. Ezek eléréséhez NEKT szerint is elengedhetetlen - nagyrészt uniós forrásból finanszírozni tervezett, de a kormány által előfinanszírozott - hálózati és rendszer-, illetve piacfejlesztések egy része már elkezdődött. Hogy hogyan áll ez a folyamat, az 2023. szeptember 11-ig derül ki, eddig kell ugyanis a hálózati társaságoknak közzétenniük az aktuális szabad kapacitásokról, valamint a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló következő részletes tájékoztatót.



A szóban forgó nagy- és középfeszültségű projektekhez kapcsolódó csatlakozási igények benyújtását, illetve a csatlakozási stopot megelőzően több mint 5000 MW-nyi, zömében tervezett naperőmű-beruházásokhoz fűződő csatlakozási igényt fogadott be az átviteli rendszerirányító vagy valamelyik elosztói engedélyes. Jelenleg ezeknek a részben már realizálódott terveknek a folytatódó megvalósítása biztosítja a hazai napelempark-kapacitás bővülését.

Címlapkép forrása: Steve Proehl via Getty Images