Jönnek a hírdetők, öntik a pénzt a Facebookba

A Meta Platforms szerdán a reklámbevételek erőteljes növekedéséről számolt be, felülmúlva a Wall Street várakozásait a második negyedévre vonatkozóan, ráadásul a harmadik negyedévre a piaci előrejelzéseket meghaladó bevételt prognosztizált. A friss számok közzétételét követően felpattant a Meta Platforms részvényárfolyama.

Beindult a növekedés

A Meta második negyedéves bevétele 11 százalékkal 32 milliárd dollárra nőtt a június 30-án zárult negyedévben, szemben az elemzők 31,1 milliárd dolláros becslésével. Ez volt az első alkalom, hogy a vállalat 2021 vége óta kétszámjegyű növekedésről számolt be. A vállalat többek között a Reelsre - a rivális TikTok-on látottakhoz hasonló rövid videókra - koncentrál, hogy nagyobb figyelmet érjen el a közösségi platformokon, a Facebookon és az Instagramon. A formátum felhasználását sikerült növelni, és most már segít a hirdetőket is vonzani, újra felpörgetve a költéseiket az iparági szintű 2022-es költségcsökkentési intézkedések után.

Ennek köszönhetően a hirdetési bevételek 12 százalékkal nőttek a negyedévben, gyorsabban, mint a Google-nál, ahol a hirdetési bevételek 3 százalékkal emelkedtek.

A Facebook anyavállalata ráadásul a harmadik negyedévre 32 és 34,5 milliárd dollár közötti bevételt prognosztizált, míg az elemzők 31,3 milliárd dolláros előrejelzést vártak. Ez a prognózis legalább 15 százalékos növekedést jelentene az egy évvel korábbihoz képest.

Továbbra is erős elkötelezettséget tapasztalunk az alkalmazásainkban, és hosszú ideje most a legizgalmasabb az ütemtervünk a Llama 2, a Threads, a Reels, a készülő új AI-termékek, valamint a Quest 3 őszi elindítása miatt

- mondta Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója.

Ami a nem-pénzügyi mutatószámokat illeti, a Facebook napi aktív felhasználóinak száma júniusban 2,06 milliárd volt júniusban, vagyis 3 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Ez a piaci várakozásokat is némileg meghaladta. A havi felhasználói szám 3 százalékkal 3,03 milliárd főre nőtt, ami szintén valamivel több, mint a várakozások. Az egy felhasználóra jutó átlagos árbevétel (ARPU) 10,63 dollár lett a várt 10,22 dollárral szemben.

A bevételek növekedése mellett a költségek is emelkedtek. A cég összes költsége és kiadása 22,61 milliárd dollár volt a második negyedévben, ami 10 százalékos növekedést jelent az egy évvel ezelőtti időszakhoz képest.

Végül a nettó profit 7,79 milliárd dollárra, azaz részvényenként 2,98 dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 2,46 dollárról. Ez felümúlta a Wall Street 2,91 dolláros EPS-várakozását.

Mit jelent ez?

A közösségi médiaóriás a gyenge 2022-es év után egyre inkább magára talál, részben a feltörekvő mesterséges intelligencia technológiával kapcsolatos hype és a megszorító intézkedések miatt. Mark Zuckerberg szorgalmazta, hogy a Meta hatékonyabbá váljon, és költségcsökkentési tervet vezetett be, amely mintegy 21 ezer munkahely leépítését eredményezte. Úgy tűnik, a terv bevált.

A vállalat részvényeinek értéke részben ennek köszönhetően idén több mint két és félszeresére nőtt. A részvényárfolyam emelkedését a hirdetők is megerősítik azzal, hogy a hónapok óta tartó visszafogott költekezés után ismét pénzt pumpálnak a digitális hirdetésekbe, felbátorodva az arra utaló jelektől, hogy a gazdaság nagyobb visszaesés nélkül is túljuthat a magas infláció jellemezte időszakon.

Ugyanitt fontos megjegyezni, hogy annak ellenére, hogy a márkák újra kezdik felpörgetni a reklámköltséseket, inkább ragaszkodnak a bevált és megbízható platformokhoz, mint amilyenekkel a Meta vagy az Alphabet rendelkezik. A kisebb szereplők viszont úgy tűnik, hogy továbbra sincsenek kint a vízből. A héten például a Snap csalódást keltő reklámbevételről számolt be, amelyet alaposan le is reagált a piac.

Növekvő kiadások és az AI

A bevételek növekedése azért is pozitívum, mivel a Meta hatalmas beruházásokat hajt végre adatközpontjainak korszerűsítésére és arra, hogy versenyképes maradjon az AI-technológia körül kialakuló fegyverkezési versenyben, miközben továbbra is több mint évi 10 milliárd dollárt fektet be a metaverzumhoz tartozó hardverek és szoftverek hosszabb távú fejlesztésébe.

A Meta csökkentette a 2023-ra vonatkozó tőkeköltség-előrejelzését, főleg azért, mert a mesterséges intelligenciával kapcsolatos egyes költségeket 2024-re tolta át, amikor a beruházások várhatóan növekedni fognak. A vállalat most 27-30 milliárd dolláros tőkeköltséget prognosztizál 2023-ra, szemben a korábbi 30-33 milliárd dolláros becsléssel.

Zuckerberg elmondta a befektetőknek, hogy a cég vezetői heves vitákat folytatnak arról, hogy mennyi mesterséges intelligencia-kapacitást építsenek ki, hogy felkészüljenek az igények esetleges robbanásszerű növekedésére. Három termékkategóriát nevezett meg a mesterséges intelligenciában: a hirdetőknek szánt funkciókat; a csevegésben használt mesterséges intelligencia-eszközöket; és a vállalat belső termelékenységi eszközeit.

Elmondta, hogy némi bevételt hozhat a Meta nemrég kiadott Llama 2 nyelvi modellje, amely nagyrészt nyílt forráskódú, de a 700 milliónál több felhasználóval rendelkező vállalatok számára licencköteles.

Azt akarjuk, hogy ez nyílt legyen. De ha valaki olyan, mint a Microsoft, az Amazon vagy a Google, és alapvetően továbbértékesíti ezeket a szolgáltatásokat, akkor úgy gondoljuk, hogy a bevétel egy részét nekünk is meg kell kapnunk

- mondta Zuckerberg.

A vállalat 2023-ra növelte összkiadási prognózisát, így 88 és 91 milliárd dollár közötti kiadással számol a jogi jellegű költségekre hivatkozva, szemben a korábbi 86 és 90 milliárd dolláros előrejelzéssel. A Meta közölte, hogy a második negyedévi kiadások 1,87 milliárd dolláros jogi költséget tartalmaztak, ami főként az ír adatvédelmi hatóság májusi bírságához kapcsolódik, amelyet a felhasználói adatok Egyesült Államokba történő továbbítása miatt kapott. Maga a bírság egyébként 1,2 milliárd euró volt.

A vállalat emellett közölte, hogy 2024-ben magasabb infrastrukturális költségekre számít, valamint a bérköltségek növekedésére, mivel a munkaerő összetételét a magasabb költségű műszaki szerepkörök felé alakítja át.

Nyeli a pénzt a metaverzum

A Meta Reality Labs egysége, amely a metaverzum-orientált technológiák, például a kiterjesztett valóság szemüvegek fejlesztéséért felelős, 276 millió dolláros árbevételt jelentett a negyedévre, ami a tavalyi év hasonló negyedévében elért 452 millió dollárhoz képest jelentős csökkenést jelentett. Az egység a második negyedévben 3,7 milliárd dolláros veszteséget szenvedett el, amivel jóval magasabb költségei lehetnek idén, mint az ősszel kitűzött 5 milliárd dolláros éves cél. Az egység 2021 óta több mint 40 milliárd dollár veszteséget termelt, ebből 13,7 milliárd dollárt tavaly.

A Meta közölte, hogy a Reality Labs működési veszteségei várhatóan "jelentősen növekedni fognak" 2024-ben, mivel a vállalat folytatja a kiterjesztett és virtuális valóságba történő beruházásokat és az ökoszisztéma skálázását. Zuckerberg korábban azt mondta, hogy a Meta 2023 után ütemezi a divízióba történő beruházásokat. A befektetőknek elmondta, hogy megérti, miért vannak sokan rossz érzéssel egy ilyen hosszú távú projekt miatt, ahol a most elvégzett munka csak jóval később érhet be.

Ugrik az árfolyam

A Reality Labs és a prognosztizált költségnövekedés tehát némileg rontotta az összképet, de a befektetők szemmel láthatóan a hirdetési piac feléledésére koncentrálnak. A vártnál erősebb negyedéves számokat, illetve az elemzői konszenzust meghaladó bevételi előrejelzést követően a Meta Platforms árfolyama 6,8 százalékos pluszba lendült az amerikai piaczárás után. Idén már közel 160 százalékot ralizott az árfolyam.

