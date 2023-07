Komoly bejelentést tettek az oroszok, amit Magyarország is megérez

Az Európában irányadó Brent típusú kőolajhoz képest az orosz Ural kőolaj árelőnye „már elég kicsi, bizonyos területeken nagyon alacsony, általánosságban pedig 15 dollár alatti” – jelentette be az orosz kormány tudatos lépéseinek eredményét a mai orosz-afrikai szentpétervári fórumra időzítve az orosz energetikai miniszter. Ez azt jelenti, hogy új helyzet van kialakulóban az orosz olajexport árazásában Európa irányába, és ez több országot is érint, többek között Csehországot és Magyarországot is. Mindez megerősíti a Portfolio két különböző forrásból származó előzetes információit is, miszerint az orosz fél a Brenthez képest a korábbinál sokkal kisebb negatív spreadet tervez adni a Mol felé, és erre jönne rá az ukránok újabb komoly tranzitdíj emelése, és e két tényező miatt szinte eltűnne az Ural árelőnye a Brenthez képest. Ez pedig nagy jelentőségű téma Magyarország kőolajellátása szempontjából is, és további fontos kérdéseket is kinyit, például az orosz kőolajról való felgyorsított leválást is.

Fontos bejelentés negatív spreadről és a hátteréről

Az Európában irányadó Brent típusú kőolajhoz képest az orosz irányadó Ural kőolaj negatív árkülönbözete, tehát a spread

Már elég kicsi, bizonyos területeken nagyon alacsony, általánosságban pedig 15 dollár alatti

– jelentette be a mai orosz-afrikai szentpétervári fórumra időzítve a kormány tudatos lépéseinek eredményét Nyikolaj Shulginov orosz energetikai miniszter az orosz TASZSZ-nak adott interjúban. A fórum jelentőségéről, és az afrikai résztvevők lefeleződéséről tegnap már írtunk.

A mai bejelentés előtt egyébként néhány nappal az orosz pénzügyminszer-helyettes Alekszej Szazanov azt közölte: szeptember 1-től hordónként 25 dollárról 20 dollárra szűkítik a Brenthez képest az Ural árengedményét (adókivetéshez figyelembe vett negatív spread), ami alapján ki kell számítaniuk az olajcégeknek a speciális adóbefizetési kötelezettségüket.

Magyarul: miközben a Brenthez képest 20 dolláros árengedményből indul ki az orosz pénzügyminisztérium az olajcégek potenciális árbevételének számításához (hogy fokozza a költségvetési bevételt), aközben a tényleges negatív szread már 15 dollár alatti, és a mai bejelentés értelmében sok relációban már „nagyon alacsony”. Ezért érthető az orosz olajexportőrök szemszögéből a reakció is: ha ugyanis a tárca 20 dolláros negatív szread alapján rója ki a különadót, akkor az orosz olajexportőröknek érdekük minél kisebb árelőnyt adni a Brenthez képest az európai, vagy bármilyen partnereik felé is, hogy az árbevételüket fokozzák, és a különadó minél kisebb profitot vigyen el.

Sőt, a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt a korábbi ukrán hírt is megerősítette, hogy az ukránok augusztus 1-től tényleg jelentősen, 23,5%-kal, még tovább emelik az orosz nyersolaj tranzitdíját a Barátság II. vezetéken, ami további fontos következményekhez vezet, lásd alább.

A kínálat is szűkül és az olajpiac is nagy átalakulásban van

Az orosz energiaügyi miniszter egyébként a mai interjúban azt is jelezte: Oroszország partnerei már most is versenyeznek az orosz olajért és olajtermékekért, ami érthető is, hiszen az OPEC+ körében született július eleji alku nyomán az oroszok visszafogják az olaj- és olajtermék exportot, hogy feltornásszák az árakat, és ezen keresztül reményeik szerint a költségvetési bevételeiket.

Az orosz kínálatvisszafogás kapcsán Alexander Novak miniszterelnök-helyettes július elején azt jelentette be, hogy augusztusban napi újabb 500 ezer hordóval visszafogja Oroszország a globális olajexportját. Ez azért is fontos jelzés, mert márciustól kezdve már egyébként is napi 500 ezer hordóval visszafogták az olajexportjukat a hivatalos bejelentés szerint, igaz egy tegnapi piaci értesülés szerint szeptemberben visszaugrik majd az orosz olajexport az augusztusi vágás után.

Nemcsak az orosz nyersolaj árát akarják feltornászni az oroszok, hogy minél több költségvetési bevételük legyen, hanem a rá kirótt exportvámot is, ugyanis pár napja az is kiszivárgott, hogy a júliusi 15,6 dollárról augusztusban 16,9 dollár/tonnára tervezi emelni az orosz pénzügyminisztérium az exportvámot, ami hordónként 2,3 dolláros adóterhet jelentene.

Sőt, az olajpiac igazán nagy átalakulását az is érzékelteti, hogy amint megírtuk: májusban és júniusban már India volt az orosz nyersolaj toronymagasan legnagyobb, 60%-os arányú vásárlója. Ma pedig arról közölt átfogó anyagot a Reuters, hogy ezt a hatalmas változást jórészt teljesen új, eddig ismeretlen olajkereskedők machinációi érték el, amelyek jórészt azt célozzák, hogy kijátsszák a nyugati szankciókat (például a tengeren tulajdonjogot cserél a hajó).

Az orosz olajértékesítés drasztikusan átalakuló földrajzi szerkezete lényeges ok lehetett abban is, hogy amint az alábbi ábránk is mutatja: az utóbbi napokban jócskán a 60 dolláros ársapka fölé ugrott az orosz Ural nyersolaj átlagára, amit a nyugati hatalmak még a télen szabtak meg az orosz olajbevételek féken tartása érdekében. A 60 dollár fölé ugró ár háttere az lehet, hogy az említett machinációk mellett az ársapka felett is el tudnak adni ismeretlen, nehezen nyomon követhető láncolatokon keresztül olajat az új kereskedők, és könnyen lehet, hogy az India olajszükségletének tekintélyes részét kivető hirtelen orosz olajvásárlás a finomtáson keresztül a világ más pontjain, például Európában találja meg a végső helyét. Ez egyúttal azzal a következménnyel is jár, hogy az Indiában finomított termék árazása már a 60 dollár feletti beszerzési árból és a finomítási költségekből, plusz szállításból tevődik össze.

Fontos következmények a magyar olajellátásra is

A fentiek fontos fejlemények Magyarország orosz hátterű olajellátása szempontjából is, több ok miatt. Így például:

Az orosz energiaügyi miniszter elismerése azt jelenti, hogy a Brenthez képesti negatív árkülönbözet drasztikusan beszűkült az Ural típusú kőolajnál, és már átlagosan is 15 dollár alatti, noha korábban, a háború kitörése után volt ez 30 dollár felett is. Az is fontos a miniszter szavaiból, hogy számos relációban már „nagyon alacsony” ez a negatív spread. Az orosz miniszter szavai összhangban vannak a Portfolio azon előzetes háttérinformációjával, hogy az orosz fél néhány héttel ezelőtti tárgyalási ajánlata a Mol felé ’Brent mínusz 6 dollár’ volt az Ural típusú kőolajra (azóta nem tudjuk, hogy a folytatódó tárgyalásokon ez az ajánlat változott-e, és pontosan hogyan, ugyanis szóba jöhet az indiai olajbenchmarkhoz igazodó árképlet is). Emellett azzal az információnkkal is összhangban van a mai bejelentés, hogy a lengyel tulajdonos PKN Orlen belement már abba az oroszokkal, hogy elfogadja a ’Brent mínusz 0,5 dollár’ ajánlatot a csehországi finomítójának orosz olajjal való ellátásához.

(azóta nem tudjuk, hogy a folytatódó tárgyalásokon ez az ajánlat változott-e, és pontosan hogyan, ugyanis szóba jöhet az indiai olajbenchmarkhoz igazodó árképlet is). Emellett azzal az információnkkal is összhangban van a mai bejelentés, hogy a lengyel tulajdonos PKN Orlen belement már abba az oroszokkal, hogy elfogadja a ’Brent mínusz 0,5 dollár’ ajánlatot a csehországi finomítójának orosz olajjal való ellátásához. A beszűkülő Brent-Ural negatív spread kedvezőtlen hatással van a magyar költségvetés helyzetére is a tavaly kivetett különadó-bevételen keresztül.

A szaúdiakkal együtt tudatosan visszafogott orosz nyersolaj export, illetve a különféle kereskedelmi machinációk (India felé felrobbanó orosz olajexport) együtt jócskán felhajtották az Ural kőolaj nominális árát, és az már jóval 60 dollár felett jár, így ha direktben az oroszoktól veszünk nyersolajat, vagy finomított terméket kerülőúton, például India felől, akkor a beszerzés költsége emelkedik a korábbi időszakhoz képest.

Még tovább emeli az orosz olajvásárlás költségét, hogy az ukránok a korábbi bejelentés értelmében augusztustól 23,5%-kal még tovább emelik az orosz olajtranzit díját: júniusban ez 25%-kal 17 euró/tonnára ugrott, és ez fog augusztustól 21 euró/tonnára drágulni, ahogy azt ma Gulyás Gergely is megerősítette. Ez és a horvát vezetéküzemeltető drasztikus tranzitdíj emelési ajánlata együtt olyan nyomást helyezett a Molra, hogy amint azt május közepén bejelentette: kénytelen volt aláírni a megállapodást a horvátokkal további nyersolaj tranzitszállításokra.

Érdemes rögzíteni, hogy az augusztustól 21 euróra ugró ukrán olajtranzit díj hordónként mintegy 2,6 dollárt jelent számításaink szerint, és ez még inkább szűkíti az orosz Ural árkedvezményének mértékét a Brenthez képest, amire - ahogy jeleztük, információink alapján - az oroszok már csak 6 dolláros ajánlatot adtak. Éppen a 2,6 dolláros ukrán tranzitdíj, és a 2,3 dolláros orosz exportvám együttese miatt egy másik informátorunk azt jelezte, hogy

Az új orosz árazási tervek miatt minimálisra szűkülne az orosz olaj árelőnye a Brenthez képest, és ezért jelentős dilemmával néz szembe a Mol, hogy ebben a drasztikusan megváltozott olajpiaci környezetben mit tegyen.

Nemcsak az orosz olajbeszerzési árat kell ugyanis figyelembe vennie, hanem sok más szempontot is, így például egyik legfontosabbként az ellátásbiztonsági kérdéseket. A Barátság II. kőolajvezetéken át érkező éves olajvolument ugyanis nem tudná teljes egészében rögtön kiváltani a horvát Adria vezetéken keresztüli olajvásárlás, ha a pozsonyi leánycég együttes olajigényét is figyelembe vesszük. Emellett a szükséges finomítói átalakításokat finanszírozó helyreállítási uniós források megérkezése körül is sok a kérdőjel, ahogy azt Orbán Viktor kormányfő a hétvégi tusnádfürdői beszéde után a kérdezz-felelek részben is elismerte.

Összességében tehát a drasztikusan megváltozó olajpiaci keretek komoly következményekkel járnak Európa, és azon belül az orosz olajimportnak nagyban kitett Magyarország számára, és új kérdéseket nyit ki a Mol esetében is.

