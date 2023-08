Váratlan befutó lett az idei év egyik legjobb befektetése

Várható és kevésbé várható nyerteseket hozott az idei év a tőkepiacokon. Az infláció csökkenésével és a kamatvárakozások alakulásával, valamint az AI-trend berobbanásával elég korán kirajzolódott (valójában már tavaly év végén), hogy a technológiai szektor megfelelő mennyiségű muníciót kapott az idei évben látott ralihoz, ami azóta is folyamatosan tart. A kedvező hangulatot több tényező is támogatta, egyrészt az erőteljes jegybanki kamatemelési kampány ellenére a globális recesszió elmaradt, és az infláció letörésében nagyon úgy tűnik, hogy csatát nyernek a jegybankok. Közben sok esetben a vártnál jobb vállalati gyorsjelentések érkeztek, ami azt mutatja, hogy a kedvezőtlen makrokörnyezet ellenére a vállalatok az előrejelzéseknél jobban kibírták az elmúlt időszakot – az eddig jelentős S&P 500 cégek közül 80 százalék múlta felül a profitvárakozásokat. Szintén pozitívum, hogy az energiaválság után masszív energiaáresés alakult ki, ami elsősorban az európai piacoknak jelentett megkönnyebbülést. A holland TTF-en a gázár már háború előtti szinten jár, 30 euró/MWh alatt. Emellett az ukrajnai háború legrosszabb forgatókönyve kiárazódott, és az is látszik, hogy az orosz kitettséggel rendelkező nagyobb cégek nem szenvedtek el igazán jelentős ütést attól, hogy ki kellett vonulniuk az országból.

Ez a hangulatjavulás egyértelműen látszik a fontosabb tőkepiaci eszközök árfolyamváltozásán is, ahol a több árupiaci termék és részvényindex is szerepel az elsők között. A fent kiemelt energiahordozók viszont a lista alján szerepelnek a volatilitást mérő VIX index mellett, amelyet a Wall Street „félelemindexének” is neveznek.

Tovább viszont ne kerülgessük a szobában lévő elefántot. Míg általánosságban elmondható, hogy a nyersanyagok az idei évben relatíve gyengén teljesítettek, addig masszív emelkedésen van túl a narancslé ára. Olyannyira, hogy 80 százalékos emelkedést követően (Bloomberg Orange Juice Subindex) a fenti lista első helyére küzdötte fel magát, megelőzve a bitcoint.