Nagy bejelentés jött az elhízás elleni küzdelemben - Ennek a mellékhatásnak most sokan örülnek

Az elhízás globális probléma, a világ népességének közel harmada túlsúlyos vagy elhízott, nem véletlen, hogy számtalan gyógyszergyártó dolgozik a probléma kezelésére alkalmas készítmények fejlesztésén. Ilyen a Novo Nordisk is, amely fontos bejelentést tett, ez pedig alaposan megmozgatta a tőzsdei árfolyamokat, a dán cég közel került ahhoz, hogy a legnagyobb piaci értékű európai vállalat legyen.

Globális probléma

A McKinsey egy korábbi tanulmánya szerint az elhízás az egyik legnagyobb globális gazdasági problémává vált, amely a fegyveres konfliktusokkal és a dohányzással vetekszik, mint a világgazdaságra a legnagyobb negatív hatást gyakorló emberi tevékenység. Jelentős költségeket ró az egészségügyi rendszerekre, világszerte az összes egészségügyi kiadás 2-7 százaléka kapcsolódik az elhízás megelőzésére és kezelésére irányuló intézkedésekhez, és az összes egészségügyi kiadás akár 20 százaléka is az elhízásnak tulajdonítható, olyan kapcsolódó betegségeken keresztül, mint a 2-es típusú cukorbetegség és a szívbetegségek. Ezek az egészségügyi költségek megterhelik az államháztartást, a termelékenység csökkenése az általános gazdasági nyereséget és a munkáltatókat is érinti.

Az elhízás globális gazdasági hatása egyre növekszik. Az elhízás gyakorisága a fejlett gazdaságokban még mindig növekszik, és most, hogy a feltörekvő országok is egyre gazdagabbá válnak, az elhízás gyakorisága náluk is növekszik. Több mint 2,1 milliárd ember - a világ népességének közel 30 százaléka - túlsúlyos vagy elhízott, ez közel két és félszerese az alultáplált emberek számának. Az elhízás világszerte a halálesetek mintegy 5 százalékáért felelős, 2030-ra a világ felnőtt lakosságának csaknem fele túlsúlyos vagy elhízott lesz.

Nem véletlen tehát, hogy a gyógyszergyártó cégek világszerte számos kutatást folytatnak az elhízás elleni készítmények kifejlesztésére, az elmúlt hónapokban több nagyvállalat, a Pfizer, a Merck, az Eli Lilly is tett fontos bejelentéseket az elhízás kezelésére alkalmas készítményeikről, de több kisebb biotech cég és startup is végez ígéretes fejlesztéseket, a téma pedig a tőzsdei árfolyamokat is alaposan megmozgatta. Tegnap a dán gyógyszergyártó, a Novo Nordisk tett nagy bejelentést, amire nagyot emelkedett a szektor vállalatainak részvényárfolyama.