Egymás után kebelezi be a célpontokat az AutoWallis, és hol van még a vége

Múlt héten jelentették be, hogy a felvásárolják a Share Now-t Magyarországon képviselő céget. Hogyan illeszkedik ez a tranzakció az AutoWallis stratégiájába?

A 2030-as jövőképünk arról szól, hogy Közép-Kelet Európa meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljunk. Utóbbinak már eddig is megjelentek elemei a csoporton belül, hiszen szolgáltatásokat nyújtunk a szervizekben, és ide tartozik a Sixt franchise autóbérlési tevékenysége is Magyarországon. Ezeken felül két további jelentős lépést tettünk a szolgáltatási portfólió bővítése felé: megvásároltuk a JóAutók.hu és az Auto-Licit.hu digitális piactereket, illetve a Nelson flottakezelőt. A portfólióhoz azonban mindenképp hozzá akartuk adni a közösségi autómegosztást is.

Magyarországot, illetve azon belül is Budapestet tekintve egy dinamikusan növekvő, de három szereplővel már most is jól ellátott piacról van szó. Egy ilyen piacra új szereplőként nem érdemes belépni, ezért természetes volt, hogy felvásárlás útján fogjuk ezt megtenni. A közös fő tulajdonos miatti kapcsolatnak köszönhetően adta magát ez a lehetőség a Share Now esetében.

Éppen a közös tulajdonos miatt tűnhetett úgy külső szemlélőként, mintha egy házon belüli átcsoportosítás történt volna.

Ugyan valóban a Wallis Csoport mindkét cég fő tulajdonosa, és kínáltunk közös ajánlatokat, de teljesen független menedzsment irányítja a két vállalatot (szerk.: a tranzakció várhatóan szeptemberben zárul). Mindkét cégnek a saját építkezésére kellett fókuszálnia, ezért sem voltunk egy csoportban.

Miért pont most látták megfelelőnek az alkalmat a tranzakcióhoz?

A Share Now felnőtt, piacvezető lett, stabil a működése, és bizonyított növekedési pályán mozog. Vége van tehát annak az inkubációs fázisnak, amelyről korábban is azt mondtuk, hogy nem egy tőzsdei cégen belül kell megvalósítani. Az AutoWallis oldaláról közben már a szolgáltatásokban is kialakult az a diverzifikált működés (autóbérlés, flottamenedzsment, digitális piacterek, szerviz szolgáltatások), amelyhez érdemes hozzákapcsolni egy ilyen dinamikus új szolgáltatást, és amely erős alapokra tudunk új fejlesztéseket, új termékeket kiépíteni.

Most jutottunk el arra a pontra, amikor mindkét cég szempontjából jelentős előnyöket hoz ez a tranzakció, hiszen értékes szinergiákat fogunk tudni kiaknázni azokon az alapokon, amelyeket a két vállalat felépített.

Emellett erősebb stratégiai fókuszba került az AutoWallison belül a digitális átállás és a digitális értékesítés, valamint az ilyen típusú ügyfélkiszolgálás. Ehhez a Share Now nagyon fontos kompetenciával, tudásbázissal, és menedzsmenttel rendelkezik.

Az említett három hazai szereplő között hogyan oszlanak meg az erőviszonyok az autómegosztási piacon?

A magyarországi autómegosztási piac alapvetően Budapestre korlátozódik. 2016-ban indult a GreenGo, amelyet a Mol Limo követett 2018-ban, majd 2019-ben jött a Share Now. Hozzávetőlegesen azonos területeket fednek le ezek az autómegosztók, azonban az árbevételt és sokszor az autóparkot tekintve is a Share Now a legnagyobb szereplő. Ha a 2022-es árbevételt vesszük alapul, a Share Now 41 százalékos részesedésével piacvezető, míg a másik két szereplő nagyjából azonos arányt képvisel.

Ezt azért is érdemes kiemelni, mert ahogy említettem, a Share Now indult utolsóként a három piaci szereplő közül, és mostanra piacvezetővé vált. A cég eddig tehát nagyon erős növekedést produkált, amelynek folytatódását várjuk, főleg, ha ezt az autómegosztási piaci fejlődése, valamint annak regulációja is támogatni fogja.

Mire gondol a támogató piaci reguláció alatt?

Elérkezett az autómegosztás hazánkban is egy olyan piaci súlyhoz, ahol már érdemes a szabályzóknak tovább gondolnia, hogy hogyan lehet ezt a mobilitási szegmenst hatékonyabban beleilleszteni a város közlekedési szövetébe. Lehetőséget látunk az autómegosztás és tömegközlekedési eszközök összekapcsolásában, például ezeknek a szolgáltatásoknak a megjelenítésével a Budapest Go applikációban, de akár a belvárosi parkolás helyzetének javítására is gondolhatunk. Hasonló elképzelésekről már zajlanak egyeztetések.

A tranzakció értéke 4,9 milliárd forint közelében van. Milyennek tartja ezt az értékeltséget?

A Deloitte értékelte a Share Now üzleti tevékenységét, illetve jövőképét, ennek az értékelésnek az alsó határát fogadta el az apportot értékelő külső auditor. Mindez a Share Now önálló üzleti terve alapján történt, az a szinergikus hatásokkal nem számolt. Az AutoWallissal történő együttműködés, illetve a közös fejlesztés és a két cég közti szinergiák így majd hozzátesznek ehhez az értékhez, ami vissza fog hatni az AutoWallisra is.

Viszont, ha azt nézzük, hogy az AutoWallis árbevétele 270 milliárd forint volt tavaly, a Share Now pedig 2,2 milliárd forintot ért el, akkor a mérete alapján nem tesz hozzá túl sokat a csoporthoz. Hogyan kell akkor elképzelni azt a jelentős részvényesi értékteremtést, amiről a bejelentés utáni közleményben is szó volt?

Nagyon különböző az AutoWallis három működési területe. A nagykereskedelemben és a kiskereskedelemben magas árbevétel mellett kisebb marzs jellemző. Ehhez képest a szolgáltatásoknál – ide érve a szervizt, a flottakezelést és az autókölcsönzést is – jóval nagyobb, akár 50 százalék fölött EBITDA marzs mellett is tudunk szolgáltatásokat értékesíteni. Vagyis a relatíve alacsony árbevételhez egy relatíve jóval nagyobb eredménytermelő képesség tartozik.

A kettő ott ér össze terveink szerint, hogy a kis- és nagykereskedelmi piacon meglévő erős jelenlétünkön keresztül az ügyfelek meg tudnak ismerkedni velünk például egy autóvásárlás keretében, majd ehhez mi olyan szolgáltatásokat tudunk kapcsolni, amelyek eredménytermelő képessége a kereskedelemhez képest jóval nagyobb.

Hogyan fog hozzájárulni a Share Now a csoport eredménytermeléséhez?

Tavaly ugyan még nem volt profitábilis a cég, azonban elképzelhetőnek tartom, hogy akár már a jövő évben pozitív legyen EBITDA alapon. Hozzá kell viszont tenni, hogy ez egy jövőorientált tevékenység, amelynek növekedése függ többek között a fogyasztói szokásoktól is. Nagyon jól fejlődött a piac az elmúlt négy évben, de azért mégis négy év alatt ért el oda, ahol most van. Ahogy már korábban is kitértem rá, sok múlik a közlekedésszervezésen, a szabályozói támogatáson, a parkolási rendszer alakulásán. Más országokban az látszik, hogy ahol ezek kevesebb akadályba ütköztek, ott a piac is gyorsabban tudott fejlődni, és akár többszöröse a penetráció annak, amit itthon látunk.

Korábban azt a várakozást fogalmazták meg, hogy rövid-középtávon az autómegosztást használók száma akár ötszörösére nőhet. Hasonló növekedési ütemmel lehet számolni a Share Now esetében is?

Igen, úgy gondolom, hogy a piacvezető szerepet meg fogjuk tartani, sőt, növelni is fogjuk részesedésünket. Ez lépésekben fog megtörténni: szükséges a támogató szabályozói környezet, és a megjelenés a vidéki nagyvárosokban, amennyiben utóbbira lesz piaci igény. Ezekkel mind ugrásszerűen tudna nőni a piac.

Tervezik, hogy a régiós piacokon is megjelennek autómegosztási szolgáltatással?

Ennek lehetőségét vizsgáljuk. Itthon egyelőre csak Budapesten tudott gyökeret verni ez a szolgáltatás, mert kell egyfajta metropolisz méret, úthálózat, és parkolási rendszer, hogy jól tudjon működni. Nagy eltéréseket látunk a környező országokban: valahol sokszereplős lett a piac, valahol most kezd konszolidálódni, valahol pedig egy-két szereplő már megkerülhetetlenné vált. Az AutoWallis részéről viszont megvan a szándék, hogy megjelenjünk azokon a piacokon, ahol egyéb tevékenységeink is vannak.

Vettek autókölcsönző céget, hirdetőportált, flottakezelőt, és most már autómegosztót is – ráadásul ott a szerviz. Mik a kapcsolódási pontok, hogyan érnek ezek össze üzletileg?

Elsősorban diverzifikációról van szó. A stratégiánkat úgy építettük fel, hogy földrajzi szempontból is diverzifikált legyen a működésünk – ezt mutatja az is, hogy az árbevételünknek már tartósan 50 százalék feletti részét adja a Magyarországon kívüli tevékenység. Emellett diverzifikálunk a márkák, a beszállítók, a partnerek tekintetében, és a tevékenységünket is úgy diverzifikáljuk, hogy az értéklánc egészét lefedjük a nagy- és kiskereskedelemben, valamint a szolgáltatásokban.

Az ügyféligény átalakulásával egyre erősebb az a trend, hogy a tulajdon helyett bérleti vagy autómegosztási szolgáltatásként veszik igénybe a mobilitást az emberek. A célunk, hogy ezeknek a piaci átalakulásoknak az összes elemében ott legyünk és kihasználjuk őket, a részvényesi értéket ezzel is növelve.

A másik kapcsolódási pont, hogy egy ilyen széles portfólióban jelentős szinergiahatásokat lehet kiaknázni.

A gyakorlatban hogyan néznek ki ezek szinergiák?

Alapvetően az üzemeltetésben és a keresztértékesítésben látjuk ezeket. Flottamegosztás, rövidtávú bérlet, különböző hosszabb távú bérletek, és az ehhez kapcsolódó új szolgáltatáscsomagok összeállítása a fő irány. Ehhez kapcsolódik a keresztértékesítés, olyan ajánlatcsomagok létrehozásával, amelyekkel az új és a régi ügyfeleinket is meg tudjuk szólítani. Ilyen megoldásokkal már jövő év elején szeretnénk piacra lépni.

Az üzemeltetésben pedig nyilvánvaló a szinergia, hiszen az autókat szervizelni, takarítani, mozgatni kell. Persze nem lehet összemosni a rövidtávú használatot egy hosszútávú flottamenedzsmenttel, de azért vannak olyan megoldások, amelyekkel lehet optimalizálni a költségszerkezeten, az autók kihasználtságán. Az autó életútja során csak egyszer újautó, utána átkerül egy szolgáltatási fázisba, és végül használtautóként újra a piacra került – ezt a folyamatot az AutoWallis ma már teljeskörűen lefedi, melynek a még jobb menedzselésével, optimalizálásával jelentős értéket gondolunk felszabadítani a rendszerben.

A mobilitási szolgáltatási terület szignifikáns részét sikerült lefedni a mostanáig végrehajtott akvizíciókkal. A nagyobb, stratégiai kép tekintetében milyen további lépések jöhetnek még a szolgáltatási területen?

Amit terveztünk, azt első körben sikerült megvalósítani. Most arra fogunk fókuszálni, hogy a belső átszervezésekkel, szinergiakihasználásokkal tovább nőjünk a piacon, végső soron a nyereségességünket tovább javítsuk. Nem zárjuk azonban ki a további akvizíciókat, hiszen a hazai piacon is van további konszolidációs tér, lehetőségek.

Ahogy alakulnak a piaci igények, vagy felmerül egy konszolidációs lehetőség, nyitottak vagyunk a további terjeszkedésre. A régióban tárgyalunk akvizíciós lehetőségekről a mobilitási szolgáltatások területén is.

Hogyan alakulhat a következő években a szolgáltatási szegmens hozzájárulása a csoport eredményéhez?

Az eredménynövekedésünknek jelentős részét várom a szolgáltatási szegmenstől, hiszen ez a terület rendelkezik a legnagyobb eredménytermelő képeséggel, marzsokkal. Éppen ezért kisebb volumenű árbevétel növekedés mellett is jelentősen hozzá tud járulni a csoportszintű eredményhez.

Ugyanakkor nem változott az a cél, hogy a kis- és nagykereskedelemben is tovább növekedjünk, akár akvizíciós úton.

A nyár ellenére természetesen dolgozunk ezen is. A kiskereskedelemben a környező országokban az a cél, hogy stratégiai pontokat vásároljunk meg. A nagykereskedelemben pedig tárgyalunk néhány új márkával, illetve új országokba való belépésről.

Az első negyedéves eredmény, és a már ismert első féléves Sales Report számai alapján erősen indult az év első fele az AutoWallis számára. Mire számít az év hátralévő részében, tekintve a gyenge gazdasági környezetet, illetve a lakossági fogyasztás visszaesését?

Sokszor kaptam már meg azt a kritikát, hogy túl óvatoson nyilatkozom és tervezek a cég elmúlt időszakban elért teljesítményéhez képest. Most azonban a rossz hírekhez képest viszonylag optimistább vagyok, részben például azért is, mert a környező országokban és már itthon is elkezdett csökkenni az infláció. Az eredményeink pedig négy éve töretlenül javulnak.

Azt remélem, hogy nem tartós a fogyasztás visszaesése, bár van annyira rugalmas és diverzifikált működésünk, hogy ezt kezelni tudjuk. Ehhez jön hozzá, hogy a korábbi időszakról továbbra is vannak elhalasztott vásárlások a rendszerben. A Covid alatt sokaknak nem volt kockázatviselő képessége arra, hogy autót vásároljon, majd erre tettek rá egy lapáttal az ellátási nehézségek, ami miatt lelassult az autók átadása. Ebből az egyensúlytalanságból megyünk az egyensúly felé, hiszen a kínálat lassan helyreáll egy alacsonyabb szinten, a kereslet pedig csúszik vissza erre a szintre. Abban bízom, hogy ez nem lendül túl, és nem alakul ki egy kereslethiányos állapot. Ez a következő fél-egy év kérdése, de én úgy látom, hogy addig a kereslet kisimul annyira, hogy a gyakorlatilag ráfekszik a kínálatra, ami egy normális piacot fog eredményezni.

