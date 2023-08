A feje tetejére állt a zene világa: megrettentek, és agresszív harcba kezdtek az iparág leviatánjai

A generatív mesterséges intelligencia a kreatív iparágak közül nemcsak a vizuális művészet paradigmáit írja át, hanem a zenegyártási folyamatot is újabb mechanizmusokkal teszi a széles tömegek számára sokkal hozzáférhetőbbé és olcsóbbá. A streaming oldalakon tömegével tűnnek fel AI által generált zeneszámok, amelyeket a legnagyobb lemezkiadók nem győznek tűzzel-vassal irtani. A zenekészítés demokratizálódása jó dolognak tűnik, az illegális letöltésektől két évtizeddel ezelőtt traumatizált iparág szereplői ugyanakkor felkészültek arra, hogy minden áron megvédjék a piaci részesedésüket. Cikkünkben utánajártunk, milyen generatív zenekészítő szoftverek érhetők el a piacon, és hogyan reagáltak az AI-robbanásra a zenevilág szereplői.

Átalakulóban a zeneipar

Egy zeneművet minden esetben le lehet írni matematikai összefüggések sorozatával: a fülnek tetsző dallamot és ritmust is mind jól körülhatárolható mintázatokból építik fel. E tulajdonsága miatt a zene tökéletesen alávethető a mesterséges intelligencia által működtetett elemző eszközöknek, de ugyanezért arra is alkalmas, hogy a technológia legújabb generációjába, a generatív MI-eszközökbe táplálva újabb és újabb változatait hozzuk létre, akár zenei képzettség nélkül, mindössze szöveges utasítások alapján.

A kép- és videógeneráló modellek az utóbbi időben hihetetlen népszerűségre tettek szert. Amatőr és professzionális felhasználók tömegeit nyűgözte le az a követhetetlen tempójú fejlődés, amely során az AI pár hónap alatt már szinte tömeges manipulációra alkalmas, realisztikusnak tűnő képeket hozott létre másodpercek alatt, anélkül, hogy felhasználója bárminemű technológiai tudással rendelkezett volna.

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az eszközök nem csak az öncélú szórakozásra alkalmasak, de komplett iparágakat állíthatnak a fejük tetejére, és kreatív munkások tömegeiben ültetik el az érzést: ha nem készülnek fel a változásokra, pillanatok alatt feleslegessé válhatnak.

A zenei színtéren is hasonló folyamatok zajlanak mint a kreatív szakmák többségében. Az AI-alkalmazások váratlan transzformatív erővel csaptak le a streaming platformokra, a lemezkiadókra, a zenészekre és producerekre, akik eltérően reagáltak az új "zeneipari termelőeszköz" megjelenésére. Mielőtt azonban rátérnénk az első reakciók és megküzdési stratégiák bemutatására, tekintsük végig, milyen megoldások kavarják fel jelenleg a 2022-ben közel 30 milliárd dolláros bevétellel rendelkező iparág állóvizét.

Az új zenei "termelőeszközök"

A forradalmi változás - amit a hordozható és egyre megfizethetőbb technológiák elterjedése már évtizedekkel ezelőtt elindított - a belépési korlátok radikális leomlását hozza magával. Vagyis a zenészek és a hétköznapi felhasználók között húzódó omladozó falakra a mesterséges intelligencia még nagyobb csapást mér. A Boomy nevű alkalmazás felhasználói például szöveges utasítások alapján hozhatnak létre másodpercek alatt hangszeres zeneműveket, amelyeket aztán ki-ki képessége szerint kedvére alakíthat. Hasonló alkalmazás a BandLab's SongStarter, amellyel dalszövegek, illetve emojik megadásával tehetjük ugyanezt.

A San Franciscó-i székhelyű Audioshake startup az audio source separation nevű technológiájával azonosítja a zenemű alkotóelemeit, és ezeket úgynevezett stemmekre bontja. (A stem olyan sztereó felvétel, amelyek több egyedi sáv, például dob, ének és basszus keverékéből áll. Egy dobstem tipikusan egy sztereó hangfájl, amely úgy hangzik, mintha az összes dobsávot összekeverve hallanánk.) A dalszerző a stemek segítségével szabadon kísérletezhet, például könnyen kipróbálhatja, hogy egy adott dalhoz női vagy férfi énekhang illik-e jobban.

A deefake technológia nemcsak a közéletben, hanem a zeneiparban is óriási felfordulást okoz. A hangklónozó eszközök segítségével félamatőr felhasználók előadóművészek hangmintáiból készítenek másolatokat, amelyeket saját készítésű számaikhoz használnak fel. Ez olyan bizarr alkotásokat eredményezhet, mint Britney Spears Toxic című száma Frank Sinatra előadásában, vagy mint a Heart on My Sleeve című duett Drake és The Weeknd klónozott hangjával, amely idén tavasszal vírusként terjedt el a streaming platformokon. Később miután a kanadai művészek lemezkiadója, a Universal Music Group panaszt tett a szerző jogok megsértése miatt, a zeneszámot mindenhonnan eltávolították.

Feldühítették a zeneipar leviatánjait

Az otthoni és a professzionális zenekészítés közti szakadék csökkenése persze nagyon is szúrja a szemét annak az iparágnak, amelyben néhány nagy lemezkiadó-konglomerátum dominanciája a jellemző. Ezek közül a három legnagyobb a Universal Music Group, a Sony Music Entertainment és a Warner Music Group sok kisebb kiadót tömörítő vállalatok a globális piac mintegy 69%-át ellenőrzik. Csak a UMG a globális zeneipar 32%-a felett diszponál, és évente közel 7 milliárd dollár bevételre tesz szert.

Az év elején a JP Morgan munkatársa, Sebastiano Petti arról kérdezte a Warner Music Group új vezérigazgatóját, Robert Kyncl-t, hogy aggódik-e amiatt, hogy az AI által generált tartalmak felhígíthatják a piaci részesedését?

Az AI valószínűleg az egyik legnagyobb transzformatív potenciállal rendelkező dolog, amit az emberiség valaha látott. Sokféle következménye lehet. Emiatt igen, nagyon is odafigyelek rá

– válaszolta sejtelmesen Kyncl.

De miért is fáj a belépési küszöb leszállítása a nagy lemezcégeknek? Fentebb láthattuk, hogy a mesterséges intelligencia hatékony eszközt jelent a független zenegyártók kezében, akik a technológia jóvoltából ontani fogják magukból a változó minőségű zeneműveket. Ennek következtében a nagy cégek piaci részesedése gyorsan felhígulhat.

Ha pedig megnő a független zenék száma, akkor értelemszerűen az az összeg is csökken, amelyet a streaming-szolgáltatók a zeneszámok után fizetnek a kiadóknak.

Tanulva abból, hogy 20 évvel ezelőtt az illegális zeneletöltés kis híján a földbe döngölte, az iparág ezúttal gyorsan mozgósított: letiltási végzésekkel, petíciókkal, véleménycikkekkel, és a mesterséges intelligencia tisztességes gyakorlatát hirdető kezdeményezéssel vették fel a harcot az AI-generálta zenék terjedése ellen.

Az érv pedig, hogy a modellek kiképzésére és új tartalmak generálására a platformok olyan zenei elemeket használnak fel, amelyeket valódi művészek hoztak létre.

tulajdonképpen az ő szellemi termékeikből állítják elő azokat a műveket, amelyeket végül hiába hallgatnak meg több millióan, az elérések után befolyó bevételből nemcsak az amúgy több milliárd dolláros forgalmat bonyolító lemezcégek nem látnak semmit, hanem ami igazán fájó, hogy a művészek sem.

A szerzői jogok bonyolult kérdése

A szerzői jogok kérdése rendkívül sokrétű, és egészen elrugaszkodott jogfilozófiai viták sorát indíthatja el. Szemléltetésképp: ha valaki egy ismert művész hangjával hoz létre egy új dalt, felmerül a kérdés, hogy oszlik meg az elérések nyomán szerzett haszon. Vajon az alkotót illeti meg, aki nem csinált mást, csak gombokat nyomogatott; hang tulajdonosát; esetleg a szoftverfejlesztőt, akinek a jóvoltából egyáltalán létrejöhetett az egész projekt? Felvethető egy olyan súlyozási rendszer koncepciója, amelyben a hasznot a hozzáadott értéknek megfelelő arányban osztják el a felek. Hogy mi az igazi hozzáadott érték egy dalban, az persze erősen szubjektív kérdés, és akkor még nem is említettük azt az esetet, amikor a generált alkotás a paródia vagy a szatíra műfaji kategóriáiba esik (ami egyébként a korábban említett Drake-The Weeknd duett esetében is joggal vethető fel).

A zeneipari szereplők azonban úgy gondolják, hogy a mesterséges intelligenciát akár a hasznukra is fordíthatják a szellemi termékeik megvédése érdekében. A technológiával ugyanis hatékonyan lehetne ellenőrizni a szerzői jogok megsértését, akár ember, akár gép követi el azt. Itt olyan alkalmazásokra kell gondolni, mint a YouTube által is használ algoritmus, amely felismeri, ha egy videóban lejátszák az előadóművész eredeti számát, aki ezután jogdíj-kifizetésben részesülhet. A gond csak az, hogy a bevágott dalnak a kereskedelmi forgalomban megjelent változat pontos másolatának kell lennie. A legújabb generációs mesterséges intelligencia azonban már arra is képes lehet, hogy felismerje, ha valaki csak előadja vagy feldolgozta a dalt a zenét. Az algoritmus ennek megfelelően létrehoz egy mechanizmust, amely begyűjti a bevétel egy részét, majd kifizeti azt az alkotónak.

A Deezer streaming szolgáltatás azt állítja, hogy már kifejlesztett egy olyan technológiát, amely lehetővé teszi a popsztárok hangját klónozó dalok azonosítását és esetleges törlését. Amíg azonban ilyen eszköz nem áll széles körben a művészek rendelkezésére, addig az iparág szereplői inkább általános licencekben (blanket license) gondolkoznak, amelyek előre meghatározott időtartamra védik a zenei katalógusokat.

Az első jelentősebb megállapodás már meg is született: a Financial Times információi szerint a Google és a Universal Music tárgyalásokat folytat egy olyan licencszerződésről, amely lehetővé tenné, hogy a művészek hangját mesterséges intelligencia által létrehozott dalokhoz használják fel. A Google és az Universal közötti megállapodás értelmében a művészek jogdíjat kapnának a hangjukat tartalmazó, mesterséges intelligencia által generált tartalmak után. A művészek számára egy kilépési záradék lehetőségét is fontolóra vették.

Emellett a hírek szerint a Google hasonló megállapodásról tárgyal Warner Brothers-szel is. Mind a Universal, mind a Warner kifejezte hajlandóságát arra, hogy együttműködjön a technológiai iparral olyan rendszerek kifejlesztésében, amelyek lehetővé teszik, hogy a művészek profitálhassanak az AI-ból.

Mi az előadóművészek válasza az AI-hullámra?

Maguk az eladóművészek nagyon eltérő módokon reagálnak a mesterséges intelligencia előretörésére. Sokan tartanak az emberi kreativitás elsikkadásától; vannak, akik szerint a könnyű zene jelenlegi állapotában meg is érdemli, hogy helyettesítsék; de akad olyan is, aki megérezve az új idők szelét egy formabontó üzleti modell irányába tett lépést.

Sting, a tizenhatszoros Grammy-díjas brit zenész attól tart, hogy a mesterséges intelligencia mechanikussága háttérbe szorítja majd az emberi tényező a zenében.

Ha meglátok egy számítógép által generált képet látok, rögtön elfog az unalom. Szerintem ugyanígy fogok érezni a mesterséges intelligencia által készített zenével kapcsolatban is. Talán az elektronikus tánczene esetében működik. De daloknál, az érzelmeket kifejező dalok esetében nem hiszen, hogy meghatódnék tőle.

Szerinte a következő időszak arról fog szólni, hogy a művészek megvívják a csatát a mesterséges intelligenciával a kreatív önkifejezés megőrzéséért:

A zene építőkövei hozzánk, emberekhez tartoznak. […] Ez egy olyan harc lesz, amit mindannyiunknak meg kell vívnunk a következő néhány évben: Meg kell védenünk az emberi tőkét a mesterséges intelligenciával szemben.

A Massive Attack nevű trip hop kollektíva hasonló véleményt fogalmazott meg a következő kérdésbe burkolt állításukkal:

Arról szól a vita, hogy a mesterséges intelligencia újrateremti-e a zenét, vagy arról, hogy miért olyan homogenizált és sablonos a kortárs zene, hogy ilyen könnyű lemásolni?

David Guetta, aki egy tavaszi fellépésén Eminem mesterséges intelligenciával generált hangját keverte egyik száma alá, egészen máshogy gondolja. Szerinte felesleges ellenállni, adaptálódni kell, és fel kell készülni arra, hogy a technikai tudás ezentúl kevésbé lesz meghatározó tényező a zenészek karrierjében. Fontosabb lesz, hogy mennyire van jó füle a zenéhez annak, aki majd az AI által generált dalok közül kiválogatja a jövő slágereit.

Ezzel nem lehet harcolni. Lehetetlen, és ezért úgy gondolom, hogy [ a zenei karrier] egyre inkább az ízlésről fog szólni, és nem csak a technikai képességekről.

A szerzői jogokra Guetta nem tért ki, a szintetikus Eminem-hanggal felütött zenéjét pedig nem kívánja kereskedelmi forgalomba hozni.

Anthony Fantano zenekritikus és YouTuber szerint, akik azt várják, hogy a lemezcégeket tönkre teszi majd az AI eszközök megjelenése, csalódni fognak.

"[…] ha egyszer kitalálják ennek a dolognak a receptjét, csakúgy, mint a streaming esetében, akkor az egy kifizetődő nap lesz számukra.

Egy popénekesnő a Drake-botrányra reagálva mindenkit megelőzött. Grimes úgy döntött, hogy egy saját hangmintáiból dolgozó szoftvert bocsát a rajongói rendelkezésére, és fele-fele arányban megosztja a jogdíjakat azokkal, akik felhasználnák a hangját egy-egy szerzeményükhöz.

Azt mondja, annak ellenére, hogy egy kicsit szorong amiatt, hogy mások akár nála is jobb "Grimes-hangzású dalokat” készíthetnek, ez egy poétikus módja annak, hogy "meghaljon és egy másik karrierben szülessen újra."

Címlapkép forrása: Shutterstock