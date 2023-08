Hidrogénhajtású járművek vásárlását támogató pályázat jön Magyarországon

Felgyorsítaná a kormány a hidrogéngazdaság hazai kiépülését a szabályozási környezet reformjával és beruházási támogatásokkal - derül ki Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének a kabinet által társadalmi egyeztetésre közzétett, az orosz fosszilis energiahordozókról történő leválást is segítő REPowerEU fejezetéből.

Amint arról beszámoltunk, a dokumentumban a kormány összesen 14 reform és 14 beruházás segítségével vázolja fel azt, hogy az összesen mintegy 2600 milliárd forintnyi európai uniós forrást hogyan kívánja felhasználni, amennyiben hozzájut a pénzhez. A tervek között akad olyan, amely szerint minden lakossági áramfogyasztónak lehetővé teszik majd, hogy dinamikus (változó) árképzés szerint vehesse az áramot a rezsivédett árú éves fogyasztás felett; de a programban szerepel egy új lakossági energiahatékonysági pályázatra vonatkozó terv; továbbá, felszámolnák az energiaközösségek létesítése előtti szabályozási akadályokat; egységesítenék a megújulós - jellemzően nap-, illetve szél- - erőművek hálózati csatlakozási eljárását; valamint támogatnák a kulcsfontosságú zöld technológiák hazai gyártókapacitásának bővítését is.

Mindemellett a fejezet céljai között van a megújuló vagy fosszilis tüzelőanyagoktól mentes hidrogén termelésének és elterjedésének növelése is - összhangban az európai uniós célokkal -, amit beruházásokkal és a szabályozási környezet módosításaival kíván elérni a kormány.

Az uniós tagállami szintű dekarbonizációs törekvések és a földgázfüggőség csökkentése irányába tett lépések egyik kulcseleme a megújuló hidrogéntermelés és felhasználás előtérbe helyezése. Magyarország 2021-ben elfogadott Nemzeti Hidrogénstratégiája is kiemelt szerepet szán a hidrogénnek a dekarbonizációban. A Stratégia 2030-ra legalább 240 MW elektrolizáló kapacitás kiépítését célozta meg. Felhasználói oldalon a Stratégia az ipari hidrogénfelhasználás zöldítése mellett célul tűzte ki a nehezen szénmentesíthető közlekedési szegmensek hidrogén általi dekarbonizációját is. A Stratégia 2030-ra legalább 4800 hidrogén üzemanyagcellás jármű és 20 töltőállomás megjelenésével számol Magyarországon.

E célok eléréséhez járul hozzá a kormány szándékai szerint a szóban forgó beruházás, elősegítve a hidrogén ökoszisztéma alapjainak hazai megteremtését. Mivel a kínálati (termelés) és keresleti (felhasználási) oldal közötti összhang megteremtése nagy kihívást jelent, ezért a beruházás a hidrogén termelési és felhasználási oldalának összehangolt felfuttatását célozza, ami lényegében azt jelenti, hogy egymásra épülve valósulhatnak meg a hidrogén előállításához és felhasználásához szükséges beruházási elemek.

Termelési oldalon a nem biológiai eredetű megújuló hidrogén és származékok előállítása részesülhet támogatásban (az ehhez szükséges megújuló áramtermelő kapacitásoknak addicionális kapacitásoknak kell lenniük), míg felhasználási oldalon elsődlegesen a hidrogénmobilitás ösztönzését célozza a beruházás, és a nehezen karbonmentesíthető szegmensekre (buszok, áruszállító járművek) fókuszáló támogatás járműbeszerzésre, töltőinfrastruktúra létesítésére nyerhető el. Az előállított hidrogén ipari hasznosítása is lehetséges, ha az nem veszélyezteti a közlekedési igények kiszolgálását. A mobilitás kiemelt kezelésének oka az ebben rejlő nagy lehetőségek mellett az, hogy a hidrogént már ma is használó iparágak karbonmentesítésére a Megújuló irányelv felülvizsgált változata hamarosan komoly rendelkezéseket ír elő.

A beruházás két egymásra épülő pillére:

1) Hidrogén előállítása

A ma ipari felhasználásra termelt hidrogént lényegében fosszilis tüzelőanyagokból állítjuk elő, de ahhoz, hogy a hidrogén valóban hozzájáruljon az energiaátmenethez, termelését karbonmentessé kell tenni.

A beruházás keretében 2026 második negyedévéig a megújuló hidrogén előállításához szükséges elektrolizáló kapacitás valósul meg 30 MW teljesítménnyel. Az elektrolizáló berendezés működhet szigetüzemben, építve a mellé telepített hálózattól független (off grid) megújuló áramtermelő kapacitásokra (ezen kapacitások telepítésére támogatás is elnyerhető), de használhat emellett hálózatról vételezett megújuló villamos energiát is, melynek eredetét eredet igazolással kell igazolni. Nem kizárt továbbá a tisztán hálózatról vételezett zöld árammal működő elektrolizáló létesítése sem.

30 MW kapacitással, megújuló áram felhasználásával, szigetüzemben akár 850 tonna hidrogént is elő lehet előállítani éves szinten. Ekkora mennyiségű megújuló hidrogén előállításával éves szinten mintegy 7500 tonna szén-dioxid-egyenértékű megtakarítás érhető el az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásában, továbbá csaknem évi 3,8 millió köbméter földgáz felhasználása spórolható meg. Bár ezek a mennyiségek az országos kibocsátási és felhasználási értékekhez viszonyítva elhanyagolhatóak, a beruházásnak a technológia későbbi remélhető elterjedése során hasznosítható hozadékai önmagukon túlmutató jelentőséggel bírhatnak.

Támogatott tevékenységek:

Elektrolizátor telepítése

Közvetlenül az előállító kapacitáshoz kapcsolódó tároló tartály létesítése

Elektrolizátorhoz kapcsolódó addicionális megújuló áramtermelő kapacitások létesítése, ha azok a közcélú villamosenergia-hálózattól függetlenül (off grid üzemmódban) üzemelnek.

2) Hidrogén mobilitási célú felhasználása

A megújuló hidrogénben hatalmas dekarbonizációs potenciál rejlik, amire a közlekedési szektorban komoly igény is mutatkozik, ennek megfelelően a beruházás buszokra és áruszállító gépjárművekre terjed ki. A beruházás keretében támogatás nyerhető hidrogén üzemanyag cellás buszok és áruszállító gépjárművek beszerzésére, illetve hidrogén-töltőállomások létesítésére. A keret maximum 75%-a fedezhetné a hidrogénüzemű járművek beszerzését, és a fennmaradó rész szolgálná a hidrogéntöltőpontok kialakítását.

Járműállományt tekintve a beruházás a hidrogén üzemanyagcellás buszok és áruszállító járművek beszerzését támogatja, összesen 60 darabos mennyiségben. A cél nem egy-egy jármű beszerzése, hanem kisebb nagyobb hidrogénes járműflották üzemeltetése, elsősorban, de nem kizárólagosan meglévő flottákba integrálva - áll a dokumentumban, mely szerint mindemellett korlátozottan hulladékszállító járművek és tesztelési céllal hidrogén vonatok üzembe helyezésére is lenne lehetőség.

A beruházással a terv szerint 40 hidrogén üzemanyagcellás szóló busz állhat 2026 második negyedévéig üzembe, ezzel 40 dízelüzemű buszt kiváltva. Ezzel éves szinten mintegy 584 ezer liter dízelt spórolna meg az ország, és legalább 15 ezer tonna szén-dioxid-egyenértékkel csökkenhet az országos ÜHG-kibocsátás.

A beruházás összhangban van az Európai Unió Tanácsa által a Nemzeti Reformprogramhoz kapcsolódó 1. és 6. ajánlásával is, melyek szerint Magyarország (1) "... a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és más uniós alapok felhasználásával fokozza a zöld és digitális átállásra, illetve a REPowerEU kezdeményezés figyelembevételével az energiabiztonságra irányuló közberuházásokat”, illetve (6) „csökkentse a fosszilis tüzelőanyagoktól való teljes függést a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítása révén...".

Lehetséges kedvezményezettek

Támogatásra jogosult minden Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel, magyar adószámmal rendelkező jogi személy és az állami közfeladatot ellátó szervezetek, közszektor szervezetek. Mobilitási pillér esetén előnyt élveznek a közlekedési és logisztikai vállalkozások.

A beruházás formája

A kedvezményezettek standard pályázat útján elosztásra kerülő vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek. A vissza nem térítendő támogatást a kormány azzal indokolja, hogy várakozásai szerint a megújuló hidrogén költsége 2030-ig nem lesz versenyképes a szürke hidrogén költségével. Bár a magas földgázár és kvótaár javít a megújuló hidrogén versenyképességén, a kapacitások kiépítését támogatásokkal is szükséges elősegíteni; a kormány értékelése szerint míg a megújuló villamos energia iránt egyre nő az igény más szektorokban is, így a megújuló villamosenergia-termelésben érdekelt befektetők e piacokat kellően jövedelmezőnek fogják találni, addig a bizonytalan hidrogénpiac hátrányba szorulhat.

Ütemezés

Pályázati felhívás meghirdetésére 2023 év végéig kerülhet sor, a támogatási szerződések megkötésére pedig 2024 első negyedévében. A szállítói szerződések 2024 második negyedévében születhetnek meg, a beruházásokat pedig 2026 második negyedévéig kell majd zárni.

Támogatási keret

70,4 milliárd forint

Támogatási intenzitás

70%

A hidrogén jogi kereteinek biztosítása

A stratégiai célok eléréséhez a tervezett beruházások mellett olyan jogi és adminisztratív környezetet kell teremteni, amely ösztönzi és támogatja a megújuló alapú hidrogén ökoszisztéma kialakítását. A technológia újdonsága miatt azonban a kormány szerint még mindig vannak olyan területek, amelyeket a jogszabályok nem fednek le kellőképpen, a szabályozási elemek pedig kulcsfontosságúak a hidrogénalkalmazások pénzügyi életképessége szempontjából is.

Ezért a dokumentum tartalmaz egy reformintézkedési tervet is, melynek célja a hidrogén- és üzemanyagcellás technológiákhoz kapcsolódó, a nemzeti jogból eredő jogi és adminisztratív akadályok azonosítása és felszámolása az érdekelt felek bevonásával annak érdekében, hogy a hidrogén és a hidrogéntechnológiák hozzájárulása a kibocsátás csökkentéshez optimalizálható legyen. Az intézkedéssel megkönnyítenék a hidrogén-infrastruktúra és a hidrogénpiacok fejlődését, különös tekintettel a megújuló hidrogén használatának előmozdítására és a zöldhidrogén-termelés más energiapiacokba való integrálására.

A 2024 első negyedévéig végrehajtandó reform a megújuló hidrogén előállításával, szállításával és fogyasztásával kapcsolatos kérdésekre összpontosít, de az intézkedés várhatóan az olyan, minden hidrogéntípus esetében releváns vonatkozásokra is kiterjed majd, mint például a biztonsági szempontok.

