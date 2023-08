Ez is eljött: már a Paksi Atomerőművét közelíti a hazai lakossági naperőmű-kapacitás

Csökkenő tempóban, de tovább nőtt a magyarországi fotovoltaikus naperőmű kapacitás az elmúlt hónapban. A bővülés nagyobb részét a háztartási méretű napelemes rendszerek adták.

A kisebb-nagyobb hazai naperőművek összesített beépített teljesítőképessége augusztus elején a Mavir adatai szerint meghaladta az 5116 MW-ot, ami mintegy 77 MW-os növekedés az egy hónappal korábbi állapothoz képest.

A bővülés nagyobb részét, 67 MW-ot a háztartási méretű (50 kW alatti) napelemes rendszerek (HMKE-k) adták, amelyek beépített teljesítőképessége így 1994 MW-ra emelkedett, miközben a darabszámuk közel 7000-rel 222 666-ra nőtt.

Vagyis, önmagában a napelemes HMKE kapacitás már a Paksi Atomerőmű 2026,6 MW-os beépített teljesítőképességét közelíti.

Az összevetés során persze figyelembe veendő, hogy időjárásfüggő rendelkezésre állásuk és szerényebb kihasználtságuk miatt a naperőművek hasonló kapacitás mellett jóval kevesebb energia termelésére képesek, ráadásul ingadozó, bizonyos fokig kiszámíthatatlan módon, és értelemszerűen csak a nappali órákban.

A nagy (50 kW feletti) napelempark kapacitás mindössze 10 MW-tal nőtt havi összevetésben, és 3122 MW-ot ért el augusztus elsején. Ezekből 3146 darab működött itthon a hónap elején, 16 darabbal több, mint egy hónappal korábban.

A kapacitásbővülés júliusi lassulására azt követően került sor, hogy az idei első fél évben korábban nem tapasztalt mértékben, több mint 1 GW-tal nőtt a Magyarországon működő naperőművek beépített teljesítőképessége. Így a 2022-es rekordév 1063 MW-os növekedését 2023-ban lényegében hat hónap alatt sikerült elérni, vagyis nagyjából kétszeresére gyorsult a kapacitásbővülés.

A féléves adat alapján arra is látszott esély, hogy az összesített hazai fotovoltaikus kapacitás idén év végén elérheti a 6000 MW-ot, a júliusi szerényebb növekedés alapján azonban ennek jelenleg kisebb a valószínűsége. A kormány eredetileg 2030-ra számolt a 6000-6500 MW-os beépített teljesítőképesség elérésével, de a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) felülvizsgált előzetes verziójában már 12 000 MW-os fotovoltaikus kapacitást tűz ki az évtized végére.

A trendben júliusban tapasztalható lassulásnak elsősorban szezonális okai lehetnek (pl. szabadságolások). Ugyanakkor iparági hírek szerint sok napelemes HMKE-telepítő cég kezd kifogyni a megrendelésekből, de éppen ennek a szegmensnek a júliusi bővülési adatai kevésbé jeleznek lassulást. A nagyobb méretű naperőművek területén látható szerényebb mértékű bővülést viszont nem magyarázhatják hasonló okok.

Ennek oka az, hogy bár a hálózati csatlakozási engedélyezés lényegében 2021-től az utóbbi időszakig szünetelt, majd az elmúlt hónapokban a hálózati társaságok által kiküldött csatlakozási feltételek ismeretében sok befektető visszalépett (a legkorábban 2026-ban hálózatra csatlakoztatható) naperőmű-fejlesztési terveitől, a korábban befogadott igények mennyisége alapján a kapacitásnövekedésnek még jó ideig biztosítottnak kellene lennie. A Mavir korábbi tájékoztatása szerint ugyanis a korábban befogadott csatlakozási engedélyek révén még mintegy 5000 MW már engedélyezett, jellemzően időjárásfüggő, napelemes beruházás valósulhat meg, bár jelentős részük, mintegy 2170 MW-nyi kapacitás, illetve csatlakozási igény esetében a befektetők halasztanák a csatlakozás eredeti időpontját - vélhetőleg a tavaly év végén előírt jelentős kiegészítő pénzügyi biztosíték fizetési kötelezettséggel összefüggésben.

Az összességében 5116 MW-os hazai naperőmű-kapacitás nagyságát érzékelteti, hogy a teljes magyar villamosenergia-rendszer beépített teljesítőképessége (VER BT) 10 521 MW. A HMKE-k hivatalosan nem tartoznak bele a VER BT-be, melynek az 50 kW feletti napelemes rendszerek így is közel 30%-át teszik ki.

Az 50 kW feletti napelempark-kapacitás termelése augusztusban rövid időre elérte a 2710,6 MW-ot, ami 3122 MW-os beépített teljesítőképességel számolva közel 87%-os kihasználtságnak felel meg. Az ilyen és ehhez hasonló magas kihasználtsági értékek azonban csak a derült, napsütéses napok dél körüli rövid időszakaiban szoktak előfordulni. Egyébként a kihasználtság havi szinten még az ilyen szempontból legerősebb tavaszi-nyári hónapokban sem éri el a 30%-ot; így volt ez most júliusban is, amikor a hazai 50 kW feletti fotovoltaikus erőművek kihasználtsága 25,97% volt, ami 2023 eddig eltelt részének legnagyobb havi értéke. (Az éves kihasználtság a 2022-es, ilyen szempontból is rekordnak számító évben 17,14% volt.)

A nagy naperőművek júliusban 601,3 GWh villamos energiát állítottak elő, amivel a teljes havi bruttó hazai termelés 20,2%-át adták és a bruttó felhasználás 17,2%-át fedezték. Az év eddig eltelt lezárt hét hónapjában a magyarországi áramtermelésnek összességében a 14,3%-át adták a napelemparkok és a felhasználási igény 10,7%-át elégítették ki. Hangsúlyozandó azonban, hogy ezekbe az értékekbe a háztartási méretű naperőművek termelése nem értendő bele. Erre vonatkozó megközelítőleg valós idejű hivatalos adat nem áll rendelkezésre, de óvatos becslés mellett is nagy bizonyossággal feltételezhető, hogy a közel 2 GW-os napelemes HMKE-kapacitást és termelését is figyelembe véve jó néhány százalékponttal magasabb napenergia-arányszámokat kapnánk.

