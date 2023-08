Szép csendben egy új fizetést vezet be a Lidl Magyarországon

Az elektromos töltők fizetőssé válásával együtt új fizetési megoldás jöhet a Lidl áruházaiban: a Lidl Pay mobilfizetési megoldás a jelek szerint a pénztáraknál is alkalmas lesz a fizetésre. Az áruházlánc ÁSZF-jéből az is kiderült, hogyan működik a megoldás. Ugyanakkor az új megoldás várhatóan nem hoz forradalmi változásokat a hazai mobilfizetési trendeket tekintve, csak színesítik a digitális fizetési palettát. Hiszen a nagyon jó UX-szel elérhető itthon évek óta a Google Pay, az Apple Pay illetve egyedi banki megoldások, melyek gyorsan terjednek.

Banking Technology 2023 Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio november 7-ei Banking Technology konferenciáján. Regisztráció itt!

Jönnek a fizetős töltők

Nemrég derült ki, hogy a Lidl áruházak parkolóiban elhelyezett elektromos töltők, melyekről eddig ingyenesen lehetett tölteni az elektromos autókat, fizetősek lesznek. Azt még nem lehet tudni, hogy milyen díjszabással vezetik be a fizetős töltés, de a technikai részletek már szivárognak.

A szeptember 4-től életbe lépő változások része, hogy a Lidl e-charge alkalmazás megszűnik, helyette a Lidl Plus alkalmazásból, vagy a Lidl weboldalán indíthatják el a töltést az autósok az áruház nyitvatartási idejében, vagy egy úgynevezett roaming megoldást választhatnak. A Lidl eCharge alkalmazásból 30 perces töltési ciklusokat lehetett indítani, míg az oszlopok kezelőszerveivel elindított töltések 10 perc után leálltak.

A Lidl nyolc éve telepítette az első elektromosautó-töltőket néhány budapesti áruház parkolójába, a hálózat 2020-ban kezdett országossá válni. Jelenleg már 115 áruháznál összesen 208 töltőpont és 483 csatlakozópont áll az elektromos autósok rendelkezésére. Hetente átlagosan 4500 töltés indul a töltőoszlopokról a Lidl közlése szerint, amivel Magyarország legnagyobb töltőhálózatává váltak. A fizetős rendszerre való átállás nem meglepő lépés annak fényében, hogy 2022-től a környező országokban sorra fizetőssé tették az ingyenes töltést, tavasz óta Ausztriában is fizetni kell érte.

Új mobilfizetés - Lidl Pay

A fent említett fizetési formák közül a Lidl Plus alkalmazás használata azonban a jelek szerint nem csak az elektromos autósoknak hoz újdonságot, a Lidl nemrégiben frissített ÁSZF-e (Általános Szerződési Feltételek) szerint ugyanis

a Lidl Pay mobilfizetési megoldás a pénztáraknál is használható lesz.

Ahogy az ÁSZF-ben írják:

a Lidl Plus alkalmazás egy mobilfizetési szolgáltatáshoz, a Lidl Payhez is hozzáférést biztosít, amellyel lehetősége van hitel,-bankkártyával regisztrálni, hogy kényelmesen fizessen mobileszközével a vásárolt árukért vagy szolgáltatásokért különböző fizetési helyeken (pl. pénztár, e- töltő stb.).

A Lidl Pay szolgáltatás még nem éles a mobilappban, várhatóan a fizetős töltők indulásával frissülhet majd az alkalmazás. A Lidl Pay fizetési megoldás - akár országonként is eltérő technikai tartalommal - de már évek óta működik külföldön a Lidl egyes piacain. Németországban például az átutalási rendszerre épülő megoldást alkalmaznak, Lengyelországban és Spanyolországban viszont - ahogy Magyarországon is lesz - egy kártyás tranzakció zajlik a háttérben.

Regisztráció

A szolgáltatást Visa, Mastercard vagy Maestro hitel- és bankkártyákkal lehet majd használni, a kártya vagy kártyák regisztrációja a Lidl Plus alkalmazáson belül az érintett pénzforgalmi szolgáltató védett környezetében történik.

A Lidl Payhez több hitel- vagy bankkártyát is hozzá lehet rendelni, ám mielőtt első alkalommal regisztrálnánk egy kártyát, meg kell adni egy személyes PIN-kódot. Ez a PIN-kód nem az adott kártyához rendelt PIN-kód, hanem a felhasználó szabadon választhatja meg. A szolgáltatás ugyanakkor más, például biometrikus (pl. Face ID, Apple Touch ID) hitelesítési módszereket is támogat.

A fizetési szolgáltató platformján, az alkalmazáson belüli kártyaregisztrációnál kel megadni a szükséges adatkat (pl. kártyaszám, lejárati dátum, CVV2). A regisztráció visszaigazolása, az adatok ellenőrzése után egy úgynevezett token jön létre, amit a Lidl Plus ügyfélprofiljában tárol el az app. Ez a token egy kártyaadatot nem tartalmazó azonosító, mely a regisztrált kártya hozzárendelésére szolgál a bankkal történő tranzakció kommunikációja során.

Hogy néz ki a fizetési folyamat?

Amikor a vásárló előhívja a digitális Lidl Plus ügyfélkártyáját az appban, egy csúszkával megadhatja, hogy a pénztárnál használja-e a mobilfizetést. Ez a beállítás mindaddig érvényben marad, amíg meg nem változtatjuk az appban.

Ha a vásárló a mobilfizetést választja, a fizetéshez szükséges digitális kód generálásához minden fizetési művelet előtt meg kell adni a regisztráció során megadott PIN-kódot. A digitális kód 15 percig érvényes (15 perc elteltével új kódot kell létrehozni). Vagyis értelmezésünk szerint például a sorban állás közben előre be lehet írni a PIN-kódot, és a pénztárnál mér csak be kell olvasni a QR-kódot, mint egy normál Lild Plus kártya beolvasásnál.

A fizetési folyamat során a bankkártyát azonosító tokent a fizetendő összeggel és egyéb tranzakcióspecifikus adatokkal együtt elküldi a rendszer a banknak, amely visszaigazolja (vagy elutasítja) a tranzakciót. A nyugtát a kártya tranzakciós adatokkal ugyanúgy megkapja a vásárló, mint egy normál kártyás fizetésnél.

Mobilfizetés Magyarországon

Az MNB legutóbbi, idei első negyedévre vonatkozó adatai szerint a mobiltárcás fizetések értéke és darabszáma is gyorsan emelkedik: egy év alatt közel 70 százalékkal nőtt a kártyás mobilfizetések száma, értéke pedig közel 90 százalékkal bővült.

Az Apple Pay, a Google Pay és az egyedi banki mobilalkalmazások már évek óta elérhetők Magyarországon, a mobile first trenddel és a banki mobilapplikációk dinamikus térhódításával pedig a mobilfizetések is nagyon gyorsan terjednek, ami látszik a statisztikán is. Aki egyszer digitalizálja a kártyáját, és elkezd a mobiljával fizetni, az a tapasztalatok szerint már nem tér vissza a hagyományos kártyás fizetéshez.

Míg 10 évvel ezelőtt az NFC-s mobilfizetésnek elfogadó oldali korlátai is voltak, addig ez a probléma mára szinte teljesen elhárult, hiszen gyakorlatilag az elfogadói hálózat 97 százaléka képes az érintéses (NFC-s) fizetések fogadására, és a mobilfizetési UX, a regisztrációs folyamatok is drámaian javultak.



Bár az ÁSZF alapján a Lidl nem zárja ki, hogy az áruházban lévő pénztárakon és a sajátmárkás e-töltőkön kívül is használják a vásárlók a Lidl Pay megoldást, egyelőre nem nagyon látni, hogyan és hol lesz még alkalmas a megoldás egyéb fizetésekre, vagy ki és miért váltana erre a mobilfizetési megoldásra. A Lidl hűségkártyás vásárlói és az itt vásárló elektromos autósok körében ugyanakkor könnyen lehet, hogy nagyon gyorsan elterjed az új fizetési megoldás.

Címlapkép forrása: Getty Images