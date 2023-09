Itt a legújabb BMW, amit Debrecenben fognak gyártani – Mi már megtapogathattuk

2025-től Debrecenben, a világ egyik legmodernebb autógyárában kezdi el gyártani a BMW a legújabb elektromos autóit, a cég vezetői nem óvatoskodnak, olyan erőseket mondanak, mint hogy a Neue Klassénak nevezett architektúrával nem csak egy új fejezetet, hanem egy új könyvet kezdenek el írni, a Neue Klasse pedig olyan progresszív lesz, mintha átugrottak volna egy egész modellgenerációt. Két éven belül hat új modell jön, első körben érkezik majd egy kompakt szedán és egy városi terepjáró is, mi az előbbit nézhettük meg közelről már jóval a mai, hivatalos bemutató előtt, júniusban. Az ígéretek szerint ehhez a koncepcióhoz már nagyon hasonló lesz a Debrecenben gyártott végső változat, ha ez igaz, menő lesz az új BMW.

Tavaly novemberben a BMW néhány kiválasztott újságírót elvitt a Münchentől nem messze lévő maisachi repülőtérre, hogy a hivatalos, idén januári bemutató előtt megmutassák nekünk, hogy is képzelik el a jövőt. Az autó, amit ott láthattunk, az i Vision Dee nevet kapta, egy kellemes vonalvezetésű, letisztult szedán volt, amibe belepakoltak néhány jövőbe mutató technológiát, mint amilyenek az elektromos stimulus hatására színt váltó E-Ink felületek, amikből még a felnikre is jutott, de a legnagyobb dobás a szélvédő szinte egészét beborító színes Head-up-Display volt, ami akár a kiterjesztett vagy teljesen virtuális valóság megjelenítésére is alkalmas.

De nekem nem is ezek a fícsörök tetszettek a legjobban, hanem maga az autó, a formája, a letisztultsága, és leginkább az, hogy egy szedán.

Persze az arányain lehetett vitatkozni, az az autó inkább kedvesre, mint sportosra volt rajzolva, de legalább nem egy ma divatos városi terepjáró volt. Akkor a bemutató után a cég vezetőitől meg is kérdeztem, hogy hogyhogy nem egy SUV-ban mutatják meg a digitális újdonságokat, az udvarias válasz az volt, hogy klasszikus formájú autón szerették volna bemutatni a digitális jövőt, és szándékosan egyszerű külső dizájnt választottak, hogy a digitális újdonságok kerüljenek előtérbe.

Az idén januárban megjelent cikkemben (akkor volt a hivatalos bemutató, addig embargós volt minden, amit Németországban láttam) azt írtam, hogy szerintem ebben a formában ez az autó soha nem kerül az utakra, és ha nem eladni és pénzt keresni kell vele, akkor a BMW-nél is szívesebben rajzolnak szedánt, mint mondjuk városi terepjárót.

Szerencsére nem is tévedhettem volna ennél nagyobbat!

A történet idén június közepén folytatódott, akkor újra Németországba hívott a BMW, hogy mutassanak néhány újdonságot, például az új elektromos MINI-ket, elektromos motorokat, de a nagy dobás a Neue Klasse volt, amiről kiderült, hogy a tavaly novemberben látott i Vision Dee formáját nem lebutították (mint ami sok koncepció autóval előfordul), hanem

még vagányabb lett, laposabb, nyúlánkabb, sportosabb, béemwésebb. Állat.

Amikor először megláttam, nem hittem a szememnek. Hogy ezt így bevállalják, 2023-ban egy klasszikus szedán formával kijönni, amit meg majd csak 2025-től kezdenek el gyártani, úgy, hogy a világ nagyon nem ebbe az irányba megy, egymás után tűnnek el az autóipari süllyesztőben a Passatok, Mondeók, Insigniák. Mondjuk a prémium gyártóknál más a helyzet, itt azért még van helye a szedánoknak. Megnéztem, a BMW tavaly 2,1 millió autót adott el, ennek több mint 40 százaléka a 3-4-5-6-7-8-as modell, amiknek meg nagy része szedán, szóval ennek az autóformának is megvannak még a vevői.

Kezdjük a külsővel! Első ránézésre meg lehet mondani, hogy ez egy BMW, ott van rajta a Hofmeister Knick (a hokiütő forma a C-oszlopon), az elején bele lehet látni a klasszikus veséket és a dupla fényszórókat, és még cápaorr is van, mint az első generációs 6-os BMW-ken, sőt, itt mintha még hátul is lenne egy cápaorr (cápafenék?). Baromi jók az autó arányai, a kis túlnyúlással elől, relatíve lapos tetőívvel, tágas utascellával, és bár a koncepció autón ezt nem lehetett leellenőrizni, egy 400 liter körüli csomagtérnek is jutott hely. Nyilván jól álltak a kiállított autónak a 21 collos kerekek, de nem hiszem, hogy ez lesz majd az alap, inkább 2-3 mérettel kisebb felni lesz majd a realitás.

A legszebb az autó külsejében viszont az, hogy mennyire letisztult, mint egy márványtömb. Mintha elkezdték volna megrajzolni, és akkor a minden mai autógyártónál foglalkoztatott Bonyolítóembert elküldték volna szabadságra a BMW-nél. Igen, a Bonyolítóembernek köszönhetjük a függönyszerűen felhúzott oldalsó karosszériákat, az egymást keresztező 2-3 törést az autók oldalán, a túlbonyolított formájú lámpatesteket vagy a kilószámra használt krómcsíkokat. Na itt ilyenek nincsenek, pataktisztaságú a dizájnnyelv, nagy egyenes felületek, csak néhány egyszerű éllel operáltak, a motorháztetőn, a lökhárítókon és az autó oldalán, de összesen ennyi. Díszítőelemnek ott vannak a gyönyörű 3D-s fényszórók és hátsó lámpák.

Borzasztóan üdítő lenne, ha ez a koncepció a végső gyártásig mondjuk 90 százalékban így maradna, és egyre több egyszerűen nagyszerű szépségű autó kerülne az utakra.

A BMW vezető tervezője, Adrian van Hooydonk mondta, hogy

annyira progresszív a Neue Klasse, mintha átugrottak volna egy modellgenerációt,

és ezzel nem nehéz egyetérteni.

Az autó belseje is zseni, beülni még nem tudtunk, de az autóba behajolva is érezhető, hogy jóval nagyobb a tér, mint amire kívülről számítani lehetne. A nagy panoráma üvegtető is szellőssé teszi, az ülések is helytakarékosak, és a remek tapintású és kényelmes, sárga kord kárpit is sokat dob az élményen, ez utóbbi viszont annyira nem tűnik praktikusnak.

Belül is a letisztultság a kulcsszó, izgalmat a kinti 3D-s lámpákhoz hasonlóan itt a szélvédőre vetített HUD ad, vagyis hát a szélvédő nagy részét beterítő Panoramic Vision, mert van külön HUD meg érintőkijelző is. A Panoramic Vision a szélvédő teljes szélességében megjelenik, így nem csak a vezető, de az elől ülő utas is látja és kezelheti. Nagyon úgy tűnik, hogy a BMW szerint az a jövő, hogy mindent a szélvédőre vetítünk majd, csak egyelőre még nem tudták elengedni az érintőkijelzőt.

A BMW azt szeretné, ha a Neue Klasse lenne az új nappali szoba, tágas, világos, kellemes anyagokkal, az utasoknak videójátékok és video streaming is jön majd.

Az analóg kezelőegységeket a minimumra redukálták, a vezető és az autó infotainmentje közötti kapcsolat a korábbi iDrive tekerőgomb helyett a kormány gombjain, a Panoramic Vision kivetítőn és az érintőkijelzőn keresztül történik, de az az ígéret, hogy a hangalapú asszisztens is jól működik majd.

A kormánynál a BMW nem volt annyira radikális, mint a Tesla, a yoke helyett itt csak lelapították a kormány tetejét és alját, gondolom, kikutatták, hogy a BMW-tulajdonosok ebben (is?) még konzervatívak.

Szóval összességében a bemutatott szedán baromi jól néz ki, és ehhez most már nagyon hasonló lehet a végső forma, erre utalt augusztus elején Oliver Zipse, a BMW igazgatótanácsának elnöke, aki azt mondta, hogy

a Neue Klasse már közel van a gyártáshoz, és hamarosan az utakon is láthatjuk.

Az új BMW-t először a debreceni üzemben gyártják majd 2025-től, 2026-tól pedig Münchenben és a kínai Shenjangban is. A koncepcióautón voltak olyan elemek, amik nagy valószínűséggel nem így mennek majd gyártásba, nem hiszem, hogy alap lenne a 21 collos kerék, a hátsó üléssor az osztott 2 üléssel, a sárga kord kárpit, a nagy panorámatető vagy a 3D-s lámpák, de ha a koncepcióhoz közeli lesz a végeredmény, akkor sokak ízlését (az enyémet is) telibe találja majd.

Az ígéret az, hogy a BMW 6. generációs elektromos autói jóval kevesebb áramot fognak majd fogyasztani, mint a mostaniak, ezt többek között a hajtáslánc hatékonyságának javításával, a légellenállás csökkentésével, súlycsökkentéssel, alacsony gördülési ellenállású A+-os gumikkal és az akkumulátorok hatékonyabb hőmenedzsmentjével érik majd el. Most egy BMW i4 WLTP szerinti fogyasztása 19,1-16,1 kWh, ahhoz képest a Neue Klasse szedán akár 20 százalékkal kevesebb energiát fog majd elfogyasztani, a BMW iX3 fogyasztása pedig 18,9-18,5 kWh, a 6. generációs hajtáslánccal szerelt városi terepjáró, a Neue Klasse SAV pedig akár 25 százalékkal takarékosabb lesz. Az új akkumulátor cellákkal az energiasűrűség 20 százalékkal nő, a 800 voltos architektúrával a töltési sebesség akár 30 százalékkal is emelkedhet, a hatótáv pedig szintén 30 százalékkal lehet magasabb.

Idén a BMW eladásainak 15 százaléka lehet teljesen elektromos, jövőre ez az arány 20 százalékra emelkedhet, 2025-ben a 6. generáció elindulása után már az autók negyede, 2026-ban pedig már harmada lehet teljesen elektromos, 2030-ra a cél az, hogy minden második eladott autó elektromos legyen.

2025-től 8 helyszínen, köztük Debrecenben gyártanak majd teljesen elektromos autókat,

akkumulátorok pedig világszerte 10 gyárban készülnek majd, a magyarországi üzem itt is a legmodernebb, 6. generációs lesz.

Egy jó példa arra, hogy mennyire az alapoktól tervezték újra a Neue Klassét, hogy a kábelezést is teljesen újra gondolták, és zónákra osztották, amivel 30 százalékos súlycsökkentést tudnak elérni, ráadásul ezzel a biztonság és hibák esetén a diagnosztizálás is javul.

Szóval összességében a simplicity a kulcsszó a Neue Klassénál, legyen szó a külső vagy a belső dizájnról, vagy akár a kábelezésről. Ha a most bemutatott autóhoz képest tényleg nagyon hasonlóan fog kinézni a végleges változat, menő lesz a BMW jövője.

Címlapkép és fotók: BMW