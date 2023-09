Duplázódhat a magyarországi napelempark-kapacitás pár év alatt

A következő bő 5 évben, 2028 végéig további mintegy 6000 MW-tal bővülhet és gyakorlatilag megkétszereződhet a nagy, ipari méretű napelemparkok magyarországi beépített teljesítőképessége, derül ki a hálózati csatlakozási kapacitások kiosztására tavaly bevezetett új eljárásrend most lezáruló első közzétételi eljárásának eredményeiből. Ez még úgy is lehetségesnek tűnik, hogy a hálózati csatlakozási korlátozás bevezetését követően az erőművet, illetve energiatárolót telepíteni tervező befektetők által egyedi eljárás keretében benyújtott igények nagyobb részét, elsősorban a költségesebben csatlakoztatható telephelyekhez fűződő igényeket visszavonták a csatlakozási feltételek ismeretében, így a csatlakozási díj fajlagosan jelentősen csökkenhetett a kiinduló állapothoz képest. A csatlakozási igények lemorzsolódása miatt a fejlesztési igény is mérséklődött, így ezek a korábban tervezettnél hamarabb el tudnak készülni - közölte érdeklődésünkre a Mavir.

Energy Investment Forum 2023 - A MEKH szakmai támogatásával Erről a témáról részletesen szó lesz a Portfolio október 5-i Energy Investment Forum konferenciáján, amelyen a Mavir szakértői is részt vesznek.

Amint arról az Energiaügyi Minisztérium közlése alapján beszámoltunk: a hálózati csatlakozási kapacitások kiosztására tavaly bevezetett új eljárásrend most lezáruló első közzétételi eljárásában hálózati csatlakozási igénnyel jelentkező új erőmű- és tárolóberuházásoknak az induló adatokhoz képest a darabszámot és kapacitást tekintve is mintegy 40%-a csatlakozhat a hálózatra. Az eredetileg összesen 4924 MW csatlakozási igényből a befektetők 2065 MW új kapacitást kötöttek le. A beruházások 60%-ában ipari méretű naperőművek létesülhetnek összesen 1588 MW kapacitással az eredetileg benyújtott 3800 MW-nyi igényből, a fennmaradó hányad túlnyomó részét a kereskedelmi energiatárolók teszik ki.

A drágább csatlakozású projektek léphettek vissza

A folyamatot a hálózati engedélyes (elosztó) társaságokkal levezénylő átviteli rendszerirányító Mavirnál számítottak rá, hogy a benyújtott igénytömeg egy része lemorzsolódhat, ha erre vonatkozó konkrét várakozással nem is rendelkeztek.

A különböző hálózati csomópontokon megvalósuló csatlakozások különböző mértékű, a befektetők által fizetendő csatlakozási díjakat vonnak maguk után, attól függően, hogy az egyes helyszíneken, illetve országosan milyen hálózatfejlesztések szükségesek a csatlakozás lehetővé tételéhez. A társaságnál az első körben beérkezett közel 5000 MW-nyi igényre, majd a megajánlott feltételeket elfogadó több mint 2000 MW-nyi tervezett beruházáshoz kapcsolódó összesített és fajlagos csatlakozási költséget is kiszámolták, az eredmények pedig arra utalnak, hogy alapvetően a drágább csatlakozási díjjal rendelkező telephelyekhez fűződő igények lettek visszamondva - mondta el lapunknak Béres József, a Mavir átviteli vezérigazgató-helyettese. A szakember szerint ez is azt jelzi, hogy a befektetők teljes mértékben üzleti alapon álló, racionális döntéseket hoztak.

Ezzel a társaság szerint a kapacitáskiosztási eljárás teljesíteni látszik azon céljait, hogy

csak a valóban komoly beruházások jussanak hálózati csatlakozáshoz,

illetve, hogy a hazai napelemes kapacitás növekedésének és a kapcsolódó hálózati fejlesztéseknek a lehető legkisebb költség mellett kell megvalósulniuk. Ehhez a közzétételi eljárás keretében fel kellett mérni, hogy a tervezett új erőművek milyen ütemben tudnak csatlakozni a hálózathoz, hogy milyen hálózatfejlesztéseket, valamint csatlakozási díjakat tesznek szükségessé, és ezeket össze is kellett hangolni.

A jelentős új termelői kapacitás integrálásához ugyanis rendszert kell fejleszteni; nemcsak a közvetlen csatlakozást szükséges fizikailag biztosítani, hanem a teljes országos mögöttes hálózatban megvalósítandó közvetett beruházásokat is. A feladat nagy vonalakban egy új üzem úthálózatba történő bekapcsolásához és ennek megtervezéséhez hasonlítható, amelynek során lényegében az egész magyarországi úthálózatot figyelembe kell venni. Ennek megfelelően a Mavirnak a hálózati engedélyesekkel együtt

a teljes hazai villamosenergia-rendszerre vonatkozóan számításokat és modellezéseket kellett végeznie,

figyelembe véve egyebek mellett a termelői és fogyasztói igényeket, illetve ezek alapján a termelés és fogyasztás várható alakulását is - mondta Béres József.

A korábban befogadott igények hajtották a kapacitás bővülését

Amint emlékezetes, a 2022. május 2-i első közzététel alkalmával a Mavir és az elosztóhálózat-üzemeltetők azt közölték, hogy egyelőre nem áll rendelkezésre új erőművek építéséhez szabad, kiosztható hálózati csatlakozási kapacitás a villamosenergia-rendszerben, és többlet közvetett hálózatfejlesztések nélkül nem fogadható be új időjárásfüggő, vagy bármilyen más erőművi, tárolói kapacitás sem, amelyek hálózati betáplálási kapacitást igényelnek. Egyedi eljárás keretében azonban a befektetők 2022. május 2. és 22. között benyújthatták csatlakozási igényeiket. Ilyen módon a befektetők 3800 MW-nyi ipari napenergiás és 1100 MW-nyi egyéb új termelői, ezen belül több 100 MW-nyi energiatárolói kapacitásra jelentettek be csatlakozási igényt a hálózati engedélyeseknél.

Az igényekre válaszul a hálózati cégek 2023. május-júniusában küldték ki a befektetőknek a csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeit, egyebek mellett javasolt időpontját és díját is tartalmazó előzetes műszaki-gazdasági tájékoztatókat (MGT). A befektetőknek ezt követően nyilatkozniuk kellett arról, hogy elfogadják-e az MGT-kben kínált feltételeket, vagy sem, ez utóbbi azonban gyakorlatilag egyben azt is jelenti, hogy lemondanak a csatlakozási kapacitás lekötéséről, és visszalépnek ez irányú terveiktől. E nyilatkozatok feldolgozása és összegzése eredményeképp lehetett megállapítani aztán azt, hogy az eredetileg összesen 4924 MW csatlakozási igényből a befektetők 2065 MW új kapacitást kötöttek le. Ők kapták meg a végleges MGT-ket, amelyek a kieső igények alapján felülvizsgált csatlakozási feltételeket tartalmazzák.

A hálózati cégeknek tehát az újonnan bejelentett igényeken túl azzal is kalkulálniuk kellett, hogy 2022. májusában már összességében mintegy 3000 MW-nyi (1000 MW háztartási méretű + 2000 MW ipari méretű) fotovoltaikus erőművi kapacitás volt csatlakoztatva a hálózatra. Továbbá, összességében hozzávetőleg további 5000 MW-nyi csatlakozási igény már a közzétételi eljárás előtt be lett nyújtva a társaságokhoz, amelyek még az új eljárás előtt kaptak MGT-t, és jelentős részük csatlakozási szerződéssel is rendelkezett, vagy legalább teljesítette a csatlakozási szerződéshez szükséges pénzügyi biztosítékot az úgynevezett átmeneti szabályok alapján.

Mindez döntő súllyal esett a latba akkor, amikor 2022. májusában a hálózati cégek 0 MVA-ben határozták meg a szabad csatlakozási kapacitást, a további erőművi csatlakozások rendszerbe integrálásához ugyanis további fejlesztésekre volt, illetve van szükség a hálózaton.

A már befogadott csatlakozási igények ugyanakkor lehetővé tették a magyarországi naperőmű-kapacitás folyamatos bővülését abban az időszakban is, amikor nem adtak ki új csatlakozási engedélyt. 2022. májusa óta napjainkig csak az ipari méretű naperőművek beépített teljesítőképessége több mint 1000 MW-tal, a háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerek kapacitása pedig megközelítőleg hasonló mértékben nőtt, így az első közzétételi eljárás indulásának időpontjától máig körülbelül 2000 MW új fotovoltaikus kapacitás csatlakozott a hálózathoz.

2028 végéig +6000 MW

A közzétételi eljárás előtt benyújtott és befogadott igénytömeg eredetileg meghaladta a 20 000 MW-ot, mielőtt az úgynevezett átmeneti szabályok alapján a Mavir esetében 2021. októberében, az elosztók esetében pedig 2022. márciusában biztosítékfizetési kötelezettség kivetésével szűrték meg az állományt 5000 MW-ra.

A befektetőknek ezt követően egy tavaly decemberi kormányrendelet értelmében külön is meg kellett erősíteniük csatlakozási szándékukat, amit kiegészítő pénzügyi biztosíték megfizetésével is nyomatékosítaniuk kellett, és a csatlakozás tervezett időpontjával kapcsolatban is nyilatkozniuk kellett azért, hogy a hálózati társaságok minél pontosabban számolhassanak ezen igényekkel is. A nyilatkozott csatlakozási évet vagy visszaigazolták a hálózati engedélyesek, vagy – az igénylők rendeletben meghatározott részére – új csatlakozási évet határoztak meg a hálózati viszonyokhoz igazodva.

Az ezen engedélyek alapján a csőben lévő további mintegy 4000 MW-nyi új kapacitás 2027 végéig teljes egészében csatlakozhat a hálózathoz, majd a "jelentkezési" sorrendnek megfelelően 2028 végéig az ezek után, az új közzétételi eljárásban MGT-t kapott és elfogadott új erőművek is - emelte ki Lengyel Zsolt, a Mavir rendszerszintű tervezési osztályvezetője.

Csökkenő fejlesztési igény és csatlakozási díjak

Az előzetes MGT-kben ennél későbbi felkínált csatlakozási dátumok is szerepeltek, de a lemorzsolódás következtében kieső csatlakozási igények miatt a fejlesztési igény is mérséklődött, vagyis ezek a korábban tervezettnél hamarabb el tudnak készülni. Hálózatfejlesztéseket egyébként már a közzétételi eljárás előtt beérkezett igények is szükségessé tettek, és ehhez adódott hozzá a közzétételi eljárásban meghatározott új igények által összességében generált fejlesztési halmaz. A fejlesztéseknek jelentős átfutási ideje van, nagyfeszültségű hálózatfejlesztések esetén 3-5 éves átfutásokkal kell számolni, de a hálózati engedélyesek előre tervezéssel hamarabb elkezdik az új igények miatti beruházásokat is.

A Mavir és az elosztók az eljárás minden olyan stádiumában újraszámították a fejlesztési igényeket és a fizetendő csatlakozási díjakat, amikor a rendelkezésre álló információkban változás állt be, így folyamatosan frissült, és egyre pontosabb lett a kép. Ennek eredményeképpen is csökkenhetett a kiinduló helyzethez képest fajlagosan mintegy 40%-kal a csatlakozási díj - tette hozzá Béres József. Ez megfelel az eljárás azon céljának, miszerint a csatlakozási díj a lehető legkisebb, csak a ténylegesen szükséges mértékű legyen, és ez lényeges pozitívum a befektetők számára is.

A Mavir átviteli vezérigazgató-helyettese szerint jól végiggondolt és transzparens szakmai folyamatról van szó, azonban látszik, hogy

a befektetői oldalon markánsabb edukációra van szükség.

Bár a Mavir számos piaci konzultációs fórumot szervezett a témában, és a honlapján folyamatosan bővül az ezzel kapcsolatos tartalom, úgy értékelik a társaságnál, hogy az információáramláson még mindig lehet javítani. Ezért szándékaik szerint a következőkben várhatóan több ilyen fórummal tájékoztatják majd a befektetőket, amelyeken az eddigiekhez hasonlóan a közzétételi eljárásra vonatkozó kérdéseket is fel lehet majd tenni.

Szeptember 11-ig kiderül, van-e már szabad hálózati kapacitás

A társaságnál nagyon sokat tanultak az első közzéteteli eljárásból, a következő eljárásba pedig az összes újonnan szerzett tapasztalatot be kívánják építeni a kisebb technikai módosulások mellett - mondta Béres József, példaként a modellezést, illetve a nem időjárásfüggő egyéb kapacitások helyzetbe hozását említve, ami korábbi, korlátozott csatlakozást jelent, a naperőművi termelési csúcsidőszakokból való kizárással, ami a rendszeregyensúly fenntartásának javításával az időjárásfüggő megújulók további integrációjához is elengedhetetlen. (Bár a csatlakozási folyamat kapcsán többnyire a legnagyobb részt kitevő ipari naperőművekről esik szó, ez új tárolói és egyéb erőművi kapacitások számára is biztosítja a lehetőséget - ahogyan a most végleges MGT-t kapott beruházások sem minden esetben naperőmű építésére irányulnak.)

A második közzétételi eljárás fontos dátuma, az érvényes, vonatkozó kormányrendelet szerint 2023. szeptember 11., eddig kell a hálózati cégeknek közzétenniük az aktuális szabad kapacitásokról, valamint a csatlakozás műszaki és várható gazdasági feltételeiről szóló következő részletes tájékoztatót. Az ezzel kapcsolatos számítások és modellezés már tart. Jelenleg az elosztók a fogyasztói oldalra és a HMKE-kre vonatkozó igények prognózisát készítik (melyek a hálózatra nem tápláló, úgynevezett visszwattos erőművekkel együtt közzétételi eljáráson kívül csatlakozhatnak), ezek ismeretében lehet majd kiszámolni azt, hogy hol, mekkora szabad kapacitás áll rendelkezésre az elosztó és az átviteli hálózaton.

Címlapkép forrása: Lilian Henglein & David Steets via Getty Images