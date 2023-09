10 ábrán mutatjuk, hogyan fizetünk Magyarországon

Már csaknem 2 millió bankkártya költözött a mobiltelefonokba, közel kétszer annyit kültünk kártyával, mint amennyi pénzt veszünk fel velük, és bővült az ATM és a POS-terminál hálózat is. Az azonnali fizetések száma és értéke is emelkedik, a mobilfizetési, a fizikai és a netes kártyás forgalom egyaránt gyors ütemben bővül, a bankok pénzforgalmi bevételei pedig az infláció és a forgalombővülés hatására nagyot emelkedtek. Részletesen foglalkozunk a fizetések és a bankolás jövőjével szerdai Future of Finance 2023 konferenciánkon, nem érdemes lemaradni a rendezvényről!