Áremelkedésre figyelmeztet a csomagolóanyag-gyártó: az új hulladéktörvény felborítja a piacot

Nyár közepén, július 1-től elindult az új hulladékgazdálkodási rendszer, az úgynevezett kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) rendszere. Az újdonságokról már korábban több cikkben is beszámoltunk , illetve arról is, hogy az egyes terméktípusoknál milyen díjváltozást jelent az újítás a gyártó cégekre nézve, akiknek pénzügyi felelőssége van a hulladékkezelésben: például korábban a papír és karton kilójáért 19 forintot kellett fizetni (környezetvédelmi termékdíjként), míg az EPR-ben ez 173 forintra emelkedett. Azóta eltelt két hónap, az eddigi tapasztalatokról, illetve arról, hogy ez a költségemelkedés miként jelenik meg a fogyasztói árakban, Dennis Belkovsky, a Dunapack Kft. Klaszter ügyvezető igazgatója számolt be.

2023. július 1-jével indult el az új hulladéktörvény? Milyen vélemény, tapasztalat alakult ki az új rendszerről azóta?

Nehéz dolgom van, amikor értékelnem kell a július 1-jén életbe lépett új, magyar hulladékgazdálkodási szabályozást. Az a paradox helyzet alakult ki, hogy miközben a célokkal teljes mértékben egyetértünk, addig a megvalósítás nemcsak hogy hibás, hanem egyenesen kontraproduktív lehet. Az újrahasznosítás arányának növelése számunkra is fontos cél, sőt az újrahasznosítás a működési logikánk gerince, az üzleti modellünk alapja. A Prinzhorn Csoport három cége gyakorlatilag a körforgásos gazdaság modelljét ülteti át a gyakorlatba: a Hamburger Recycling gyűjti be a Magyarországon keletkező papírhulladékot, a Hamburger Hungária ebből a hulladékból (plusz importból) évente 700 ezer tonna hullám-alappapírt termel, végül pedig mi, a Dunapack 90%-ban újrahasznosított alapanyagból csomagolási megoldásokat állítunk elő három hazai gyárunkban. A legnagyobb felhasználók között van az élelmiszeripar, az elektronika, az e-kereskedelem, de tulajdonképpen az élet szinte minden területén találkozni lehet ezekkel a csomagolásokkal, dobozokkal. Egyetértünk azzal az uniós elvvel is, ami a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) rendszer mögött meghúzódik. Az Európai Unió szándéka az volt, hogy ösztönözze a gyártókat a termékek környezetbarát tervezésére, a hulladék minimalizálására és a hulladék újrahasznosítására vagy megfelelő kezelésére. Mind mondtam, ez abszolút egybeesik a mi elveinkkel és gyakorlatunkkal.

Ahol a dologba hiba csúszott, az ennek az elvnek az átültetése a magyar jogszabályokba.

A konkrét EPR-díjtételek és elsősorban közülük is a papírra vonatkozó díjak ugyanis olyan irreálisan magas szinten lettek megállapítva a kormány júniusi rendeletében, hogy az nem csupán súlyos követelményekkel járhat a magyar gazdaság, azon belül is kiemelten az élelmiszeripar számára, hanem a környezet védelmére irányuló eredeti céllal is teljesen szembemegy. Nem támogatja, hanem éppen hogy hátráltatja a körforgásos gazdaság növekedését.

Mit jelent a hátráltatás pontosan?

Konkrétan arra gondolok, hogy a papírcsomagolások esetében az eddigi környezetvédelmi termékdíjhoz képest 9,1-szer magasabban lett megállapítva az új EPR-díj, noha az új díj célja elviekben éppen a környezetbarát csomagolóanyagok felé való piacterelés. Ebben az esetben viszont felmerül a kérdés, hogy minden csomagolószer közül miért épp a papír díjtétele nőtt a legdrasztikusabban? Másrészt az EPR rendszer létrehozására vonatkozó uniós kötelezettség 2018 óta ismert, ennek ellenére csak négyéves késéssel, 2023 elején jelent meg a rendszert szabályozó kormányrendelet tervezete. Majd ehhez képest újabb négy hónap elteltével jelent meg a konkrét díjtételeket felsoroló rendelet, alig három héttel annak tervezett hatályba lépése (július 1.) előtt, az iparági szereplőkkel történő érdemi egyeztetés nélkül.

Hogyan zajlottak eddig a folyamatok, és milyen változást jelent az új törvény a Dunapack Packaging és a testvérvállalatainál a hulladékbegyűjtés, az újragyártás és a kereskedési rendszer működése során? Illetve milyen változásokat látnak a költségek oldalán?

A Prinzhorn Csoport magyarországi leányvállalatai teljes ipari körforgásban működnek, kiépített és bejáratott ellátási lánccal. Bízunk benne, hogy a jövőben is hatékonyan működik majd a körforgásos gazdaságnak ez a szelete, de egyrészt egy-két hónap tapasztalatai alapján még nem tudunk erről felelősséggel nyilatkozni, másrészt az EPR-díjtételek aránytalan emelésének hatásait sem tudjuk még számszerűsíteni.

Magával az EPR rendszer céljaival tehát egyetértenek. Mi lenne ön szerint az optimális, hogyan lehetne a hazai piacon erősíteni, támogatni az anyagok, a papírok körforgásban tartását?

Az optimális az lenne, ha az EPR-díjak olyan szinten lennének megállapítva, hogy a cél ne a költségvetési bevétel maximalizálása legyen, hanem a fenntarthatóbb gazdaság és környezetvédelem. Vagyis az újrahasznosítás arányának növelése, a piac környezetbarát csomagolóanyagok felé terelése. Nem azt szeretnénk, hogy az iparág ne vegye ki a részét – akár költségek szintjén is – az új szabályozási rendszerből, de ez a mostani helyzet kilencszeresére növeli az eddigi díjterhelést.

Könnyen belátható, ekkora tételt csak áremelés útján lehet kigazdálkodni. Ezt pedig a kereskedő cégek, élelmiszeripari és más hullámpapír-csomagolást felhasználó vállalatok is át fogják terhelni a fogyasztókra.

Mit fog észrevenni a lakosság abból, ha magasabb EPR-díjak terhelik a gyártókat? A papírcsomagolás esetében mely termékeket érinti leginkább a díjtételek növekedése?

A csomagolószerek után a kötelezettek 2021-ben a NAV adatai szerint 42,5 milliárd forint termékdíjat fizettek be a költségvetésbe. Ezzel szemben az új szabályozással a csomagolások utáni EPR-kötelezettség éves szinten elérheti a 240 milliárd forintot. A 200 milliárd forintos díjnövekményt a gyártók kénytelenek lesznek beépíteni az áraikba, ami a kereskedelmi árrést és a 27%-os áfát is figyelembe véve, valamint az ellátási láncban rárakódó egyéb költségek miatt,

becsléseink szerint 3%-os általános inflációt gerjeszthet, mivel a csomagolás a nemzetgazdaság szinte valamennyi ágazatát érinti.

Fontos kiemelni, hogy ennek körülbelül fele (mintegy 100 milliárd forint) a szociális szempontból különösen érzékeny élelmiszerekre csapódik le, ezen a téren akár 5%-os áremelkedést hozhat. A jelenlegi, eleve magas inflációs környezetben ez jelentős terhet jelent.

Abban, hogy növekedni tudjon a körforgásos anyaghasználat és ezen belül a papírhulladékok újrahasznosítása, az egyes szereplőknek milyen felelőssége van? (Lakosság, vállalatok, szabályozó)

Meggyőződésem, hogy a körforgásos gazdaság sikere mindannyiunkon múlik. Való igaz, hogy Magyarországon még jelentős tartalék van a papírhulladékok újrahasznosításában. Cégcsoporton belüli partnerünk, a Hamburger Hungária dunaújvárosi gyára jelenleg csak mintegy 45%-ban tudja hazai hulladékpapírból fedezni a termelését, a többit importból kényszerül beszerezni.

Az ok prózai: nincs elég hasznosítható hulladékpapír Magyarországon. Míg a cégek ma már a papírhulladék nagy részét begyűjtik és hasznosítják, a háztartási szelektív gyűjtésben még óriási potenciál van, és ha az új rendszer ezt segít kiaknázni, támogatjuk azt.

Milyen jövő vár a papírpiacra, a csomagolások piacára a következő időszakban? Milyen trendeket lát a törvénytől függetlenül, illetve mi várható a közeljövőben az új rendszer bevezetésével?

Összességében azt látjuk, hogy a világ kezdi felismerni: az egyszeri fogyasztásra épülő gazdasági modell környezetszennyező és pazarló.

Egyre többen ismerik fel a körforgásos gazdaságra való átállás szükségességét a szabályozók, a vállalatok és a fogyasztók részéről is, ezért azt gondoljuk, hogy közép- és hosszú távon pozitívak az iparágunk kilátásai, a hullámpapírból készült termékek továbbra is jelentős szerepet fognak játszani a csomagolásban.

Említhetném példaként az Európai Uniót is, amely tavaly javasolt új szabályokat a csomagolások fokozott újrahasznosítása érdekében. A szabályozás részletkérdései még nem tisztázottak, és napirenden vannak olyan tervek is szabályozás kapcsán, amelyek az eredeti cél ellen hatnak. Tudni kell, hogy a körforgásos gazdaság megvalósításának több módja van. Az egyik az újrahasználat, a legyártott termékek tisztítást követő újbóli felhasználása. Egy másik az újrafeldolgozás, vagyis a termékek anyagának szelektív begyűjtése és feldolgozása, hogy abból hulladék helyett ismét alapanyag – majd abból termék, például papírdoboz – készüljön. A két megközelítés nem ellentéte, hanem kiegészítője egymásnak. Minden anyagtípusnál más út lehet a leghatékonyabb, így fontos, hogy a majdani szabályozás megtalálja a harmonikus egyensúlyt. Vannak olyan javaslatok a napirenden, amelyek az újrahasználatot erőltetik, ott is, ahol ennek ellentmond minden gazdasági, környezetvédelmi és az alapanyag milyenségét figyelembe vevő logika. A hullámpapírt természetéből fakadóan nehéz újrahasználni, viszont anyaga szinte teljes mértékben visszaforgatható a termelésbe, de még ha ez valamiért nem is történik meg, a természetben is gyorsan lebomlik. Meggyőződésünk, hogy a tervezet jelenlegi célszámai – például a hullámpapírra előírt kötelező újrahasználati (és nem újrafeldolgozási) célok – életszerűtlenek, és egyes piaci szegmensekben, így a kiskereskedelmi és szállítási csomagolásnál, valamint az e-kereskedelemben a műanyag tálcák, rekeszek, ládák, dobozok használatát helyeznék előtérbe az üzleti szereplőknél.

Miért tud a hullámpapír-iparág élen járni a körforgásos gazdaság megvalósításában? Lehet-e még javítani az újrafeldolgozási arányon, és ha igen, hogyan?

Több oka is van, hogy az iparágunk úttörő lehet ebben. Az egyik technológiai jellegű: a darmstadti egyetem tanulmánya bizonyította, hogy a hullámpapír alapú rostokat több, mint 25 alkalommal lehet újrahasználni jelentős minőségveszteség nélkül. És hogy miért „csak” 90, nem 100% az újrafeldolgozott tartalom bennük? Mert a valóságban mindig szükséges egy kis mennyiségű új rost bevitele a gyártás során, mivel a rost visszanyerés aránya sosem 100%, keletkeznek apró veszteségek az előkészítés alatt, valamint bizonyos papír- és karton típusok (pl. élelmiszerrel érintkező vagy veszélyes áruk csomagolásai) friss rostokat igényelhetnek. Ezért is nehéz egyébként a mostaninál tovább növelni az újradeldolgozási arányt, lényegében elértük a fizikai korlátokat. Mindez azonban csak az első lépés. A hullámpapír csomagolóanyagok nagy része ugyanis nem pusztán „újrahasznosítható” – hanem ténylegesen, a gyakorlatban is újrahasznosítják ilyen arányban az EU-ban és Magyarországon is. Amin esetleg még lehet javítani, hogy más forrásokból, pl. a kommunális hulladékpapírokból nagyobb arányban vonunk be alapanyagot az alappapír-gyártásba. Ehhez, mint mondtam, elsősorban a tudatosabb lakossági szelektív gyűjtésre, hatékonyabb begyűjtésre és feldolgozásra lenne szükség.

Címlapkép forrása: sasapanchenko via Getty Images