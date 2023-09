Próbálták megfordítani az amerikai tőzsdéket

Nemrég 12 éves csúcsra száguldott az urán világpiaci ára - de mégis miért? Számos ok meghúzódik a háttérben, a legfontosabb talán az, hogy a globális energiaellátási bizonytalanságok apropóján fókuszba került a rugalmas, fenntartható és megbízható energiarendszer kiépítése, amiben egyre inkább úgy tűnik, hogy nagyon fontos szerepe lesz az atomenergiának. A legfrissebb várakozások szerint elképesztő mértékű keresletnövekedés várható a radioaktív érc iránt, és bár rohamtempóban épülnek ki világszerte az erőműkapacitások, pár éven belül komoly hiány alakulhat ki. Ez pedig a pénzügyi piacokon is lecsapódik, nem csak az uránár, de az uránbányász vállalatok részvényei is szárnyaltak a mögöttünk álló hónapokban - adódik a kérdés, hogy vajon már elment ez a vonat, vagy még csak most indul be igazán? Érdemes rá feszállni? Ennek járunk utána elemzésünkben.